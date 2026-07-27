Splatoon Raiders startet auf Platz 1 im UK-Chart – trotz neuer Ausrichtung

Splatoon Raiders ist erst seit dem 23. Juli 2026 verfügbar und setzt direkt ein dickes Ausrufezeichen: Das Spin-off hat es in Großbritannien im Software-Verkaufschart für die Woche bis zum 25. Juli 2026 auf Platz 1 geschafft. Damit überholt das Spiel innerhalb weniger Tage sogar etablierte Releases wie Assassin’s Creed Black Flag Resynced, das zuvor an der Spitze stand.

Der schnelle Sprung nach oben ist bemerkenswert, weil Splatoon Raiders nicht einfach mehr vom bekannten Splatoon-Rezept liefert. Statt klassischem Competitive-Fokus geht Nintendo hier einen anderen Weg und scheint damit trotzdem einen Nerv zu treffen.

Ein Spin-off mit klarer Neuausrichtung

Worum geht es in Splatoon Raiders? Anders als die Hauptreihe setzt Splatoon Raiders stark auf ein überwiegend Einzelspieler-orientiertes Abenteuer. Nach einer überraschenden Enthüllung in der Nintendo Today App zeigte der erste Auftritt direkt die neue Ausgangslage: Das Trio Deep Cut strandet nach einem Helikopterabsturz auf einer geheimnisvollen Inselkette.

Schauplatz sind die Spirhalite Islands, wo ihr euch mit Deep Cut zusammenschließt, um Schätze zu finden. Statt reiner Match-Rotation stehen Missionen, Loot und ein klarer Progressionspfad im Mittelpunkt, während ihr euch durch Gegnerhorden arbeitet.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Dass Nintendo damit bewusst von der typischen Splatoon-DNA abweicht, wirkt nicht wie ein Experiment ohne Plan, sondern eher wie eine gezielte Erweiterung des Universums. Gleichzeitig bleibt der Koop-Aspekt nicht komplett außen vor: Splatoon Raiders unterstützt 1 bis 4 Personen online.

Verkaufs-Boost und Nintendo-Dominanz in den Charts

Wie stark ist der Chart-Erfolg von Splatoon Raiders? Der UK-Chart-Sieg ist vor allem deshalb ein klares Signal, weil er extrem schnell kommt. Zwischen Release am 23. Juli 2026 und der Chartwoche bis 25. Juli 2026 liegen nur wenige Tage, in denen das Spiel bereits genügend Momentum aufgebaut hat, um an die Spitze zu klettern.

Parallel dazu zeigt sich in den gleichen UK-Charts, dass Nintendo dort insgesamt weiter stark aufgestellt ist. Tomodachi Life: Living The Dream hält sich nicht nur in den Top 5, sondern klettert sogar um einen Platz nach oben. Auch Pokémon Pokopia bleibt präsent, während Star Fox ebenfalls in den vorderen Regionen auftaucht. Selbst Mario Kart 8 Deluxe schafft es weiterhin in die Top 20 und bleibt damit ein Dauerbrenner, obwohl es ursprünglich vor über neun Jahren für die erste Nintendo Switch erschienen ist und mit Mario Kart World inzwischen einen Nachfolger bekommen hat.

Einordnung: Die Zahlen beziehen sich auf Großbritannien, andere Regionen wie Nordamerika oder Japan sind in diesem Datensatz nicht enthalten. Trotzdem wirkt es so, als hätte sich das Risiko für Nintendo bereits früh ausgezahlt.

Kritik, Stärken und ein Blick nach vorn

Warum kommt Splatoon Raiders so gut an? Neben den Verkäufen helfen offenbar auch die positiven Stimmen. Gelobt werden vor allem das unmittelbare Spielgefühl beim Looten und Kämpfen sowie der Fokus auf Missionen und Fortschrittssysteme. Auch die Art, wie das Schießen im Vergleich zu den Hauptspielen neu gedacht wurde, wird als Stärke genannt.

Spannend ist zudem der Kontext aus dem Entwicklerteam: Produzent Seita Inoue erklärte, dass das Team elf Jahre lang praktisch ohne Pause an drei Hauptteilen gearbeitet habe. Als sich die Chance ergeben habe, etwas anderes zu machen, sei das Interesse groß gewesen, bewusst eine neue Richtung auszuprobieren.

Gleichzeitig betonte Inoue auch, dass weiterhin Interesse an kompetitivem Gameplay bestehe und man das in Zukunft ebenfalls weiterentwickeln wolle. Viele deuten das als Hinweis darauf, dass Splatoon 4 langfristig weiterhin auf dem Plan steht, auch wenn es dazu aktuell keine konkrete Ankündigung gibt.

Was meint ihr: Ist Splatoon Raiders genau die frische Abwechslung, die die Reihe gebraucht hat, oder fehlt euch der klassische Competitive-Fokus? Schreibt eure Meinung gern in die Kommentare.