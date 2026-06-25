Abyssus startet im Xbox Game Pass – Day-One-Roguelite-Shooter mit Koop

Microsoft erweitert den Xbox Game Pass zum 25. Juni 2026 um einen weiteren Day-One-Neuzugang: Abyssus ist ab sofort nicht nur erstmals auf Xbox-Konsolen spielbar, sondern landet gleichzeitig direkt im Abo. Für Co-op-Fans ist das besonders spannend, weil der Roguelite-Shooter optional komplett im Team läuft und auf Steam bereits mit fast 3.000 Nutzerwertungen auf ein Sehr positives Stimmungsbild kommt.

Damit ist Abyssus bereits das 16. Spiel, das im Juni 2026 im Game Pass aufschlägt. Seit Jahresbeginn zählt der Titel außerdem zu den insgesamt 108 Veröffentlichungen, die das Angebot 2026 bislang erreicht haben.

Ein roguelite Shooter in einer versunkenen Welt

Worum geht es in Abyssus? Entwickelt vom schwedischen Studio DoubleMoose Games und veröffentlicht von The Arcade Crew, schickt euch Abyssus in eine versunkene Zivilisation, in der hinter jeder Ecke neue Gefahren lauern. Das Spiel setzt auf Roguelite-Strukturen, also prozedural generierte Durchläufe, die sich von Run zu Run verändern und auf Wiederholbarkeit ausgelegt sind.

Spielerisch trifft klassisches FPS-Gunplay auf Magie: Neben Schusswaffen nutzt ihr Zauber und Elementarangriffe, um euch durch die Tiefsee-Ruinen zu kämpfen. Diese Mischung aus nautischem Worldbuilding und Technikfantasie wird häufig als Brinepunk beschrieben, also eine seefahrtsnahe Variante von Steampunk, nur eben mit Salz, Rost und Unterwasser-Flair.

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Wie funktioniert der Koop-Modus? Abyssus lässt sich solo spielen, ist aber klar auf gemeinsames Vorgehen ausgelegt. Ihr könnt euch in Online-Teams mit bis zu vier Personen zusammenschließen und die Runs koordiniert angehen, inklusive Rollenverteilung bei Schaden, Kontrolleffekten und der Nutzung von Zaubern für Flächenkontrolle.

Game Pass Start mit Update 1.3 und soliden Kritiken

Wie gut kommt Abyssus an? Zum Konsolenstart fällt die Gesamtresonanz solide bis positiv aus. Auf OpenCritic steht ein Durchschnitt von 72 Punkten bei einer Fair-Einstufung, zudem empfiehlt mehr als die Hälfte der erfassten Kritiker das Spiel. Gelobt werden vor allem Setting und das grundsätzliche Spielgefühl, während manche Stimmen sich mehr Waffenvielfalt wünschen.

Bei den Community-Eindrücken sieht es sogar noch besser aus: Auf Steam erreicht Abyssus Ende Juni 2026 knapp 3.000 Nutzerrezensionen mit dem Gesamturteil Sehr positiv. Gerade bei Roguelites ist dieser Langzeitindikator oft wichtig, weil sich zeigt, ob die Motivation über viele Runs hinweg trägt.

Was steckt im Update 1.3? Zeitgleich mit dem Konsolen- und Game-Pass-Release erscheint Update 1.3 als kostenloser Content-Drop. Enthalten sind unter anderem neue Gegner, Bosse, Areale und Blessings. Außerdem wird das Matchmaking überarbeitet, inklusive einer neuen Quickplay-Option, die schneller zu einer Gruppe führen soll.

Verfügbarkeit im Xbox Game Pass und kommende Termine

Auf welchen Game-Pass-Stufen ist Abyssus spielbar? Abyssus ist ab dem 25. Juni 2026 in drei Varianten des Abos enthalten: Xbox Game Pass Ultimate, PC Game Pass und Game Pass Premium. Spielbar ist der Titel auf Xbox Series-Konsolen, PC sowie über Cloud und Handheld-Optionen, soweit diese im jeweiligen Abo enthalten sind.

Für den restlichen Juni bleibt im Line-up dann nur noch ein weiterer Neuzugang: RV There Yet? ist für den 30. Juni 2026 angekündigt. Der nächste größere Programmpunkt folgt am 2. Juli 2026, wenn Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 im Premium-Katalog aufschlägt und voraussichtlich weitere Game-Pass-Ankündigungen für die erste Juli-Welle zu erwarten sind.

Habt ihr Abyssus schon im Game Pass angespielt, und zockt ihr eher solo oder im Vierertrupp durch die Runs? Schreibt eure Eindrücke und Builds gern in die Kommentare.