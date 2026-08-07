Mistfall Hunter knackt 1 Million Spieler – Solo-Modus und Roadmap geplant

Mistfall Hunter hat nur eine Woche nach dem weltweiten Start bereits die Marke von einer Million Nutzern durchbrochen. Entwickler Bellring Games verkündete den Meilenstein am 6. August 2026 und feiert damit einen starken Einstand für das Multiplayer-Soulslike.

Das düstere PvPvE-Action-Rollenspiel erschien am 30. Juli 2026 für PS5, Xbox Series X|S und PC. Neben dem Verkauf auf allen Plattformen dürfte vor allem die Aufnahme in den Xbox Game Pass Ultimate und PC Game Pass zum schnellen Wachstum beigetragen haben.

Eine Million Gyldenjäger im Nebel

Warum findet Mistfall Hunter so schnell ein großes Publikum? Das Spiel verbindet anspruchsvolle Nahkämpfe und Dark Fantasy mit dem riskanten Ablauf eines Extraction-Games. Ihr zieht allein oder in einem Trupp aus bis zu drei Personen los, sammelt wertvolle Beute und müsst anschließend lebend einen Extraktionspunkt erreichen.

Crossplay erleichtert dabei das gemeinsame Spielen über verschiedene Plattformen hinweg. Wer Mistfall Hunter nicht über den Game Pass nutzt, kann die Standard Edition im deutschen Xbox Store regulär für 24,99 Euro erwerben. Zum Start wird sie vorübergehend für 22,49 Euro angeboten.

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Als Dankeschön verteilt Bellring Games mehrere Gegenstände über das interne Postfach. Um sie zu erhalten, müsst ihr euch spätestens am 12. August 2026 um 14 Uhr deutscher Zeit einloggen. Das Belohnungspaket enthält:

Stehpose Zauberwirken

Fünf Einheiten Mondlichtnektar

Eine Profi-Kampftasche

Eine fortgeschrittene Kampftasche

Neue Solo-Inhalte und umfangreiche Saisonpläne

Welche neuen Inhalte plant Bellring Games? Besonders häufig wurde seit dem Release ein eigener Solo-Modus für Brandrgarde verlangt. Dieser soll im September 2026 zur Mitte der ersten Saison erscheinen und sowohl den normalen als auch den Kataklysmus-Schwierigkeitsgrad unterstützen.

Ein Client-Update vom 6. August 2026 verbessert zudem die Stabilität, erhöht die Verfügbarkeit von Getrockneten Blumenknoten und schaltet die Nebelfürsten-Herausforderungen im Einherjar-Modus frei. Darüber hinaus wurden zahlreiche Fehler bei Klassen, Benutzeroberfläche, Freundeslisten und einzelnen Aufgaben behoben.

Die Roadmap reicht bereits bis zur zweiten Saison. Für die kommenden Monate sind folgende Erweiterungen vorgesehen:

Seelenjagd als saisonale Aufgabe mit Währungen für exklusive Sammelobjekte, Seelenmünzen und Mondlichtnektar

Vollständige Freischaltung der Saisonaufgaben in Phase 2

Solo-Modus für Brandrgarde in Phase 2

Eine Unterfürst-Zeitprüfung in Phase 2

Der neue Gegner Goldener Waldwicht in Phase 3

Das zufällige Match-Ereignis Ahnenbaum in Phase 3

Eine neue Wurfspeer-Waffe in Saison 2

Ein neues Saisonthema in Saison 2

Ein exklusives Fortschrittssystem für Saison 2

Damit bekommt Mistfall Hunter trotz gemischter internationaler Nutzerbewertungen frühzeitig eine solide Inhaltsplanung. Die erste Million zeigt außerdem, dass die Kombination aus Soulslike-Kämpfen, Extraction-Mechaniken und Game-Pass-Verfügbarkeit viele Neugierige erreicht.

Habt ihr Mistfall Hunter bereits ausprobiert oder wartet ihr auf den Solo-Modus für Brandrgarde? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.