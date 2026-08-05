Wie viel Geld bringt der Kortz Center Heist in „GTA Online“ und wann könnt ihr ihn erneut starten? Die Auszahlung hängt vom Hauptziel, der Nebenbeute, dem Schwierigkeitsgrad und vor allem vom wöchentlichen Reset ab. Wir erklären euch den Cooldown für Solo- und Koop-Spieler, die reduzierten Wiederholungsprämien und den Hard Mode.

Der Kortz Center Heist kann beliebig oft wiederholt werden. Besonders lukrativ ist allerdings nur der erste Verkauf eines Hauptziels nach dem wöchentlichen Reset.

Schließt ihr den Raubüberfall innerhalb derselben Eventwoche erneut ab, greift die sogenannte Käufermüdigkeit. Der Verkaufswert des Hauptziels sinkt dann auf ein Viertel. Nebenbeute und zusätzliche Boni können die Gesamtauszahlung weiterhin erhöhen.

Auszahlung und Cooldown: Das Wichtigste in Kürze

Der Kortz Center Heist kann solo oder mit bis zu vier Spielern abgeschlossen werden.

Der erste Verkauf nach dem wöchentlichen Reset bringt den vollen Wert des Hauptziels.

Weitere Verkäufe derselben Eventwoche zahlen nur noch 25 Prozent dieses Werts.

Der erste Aufbau nach dem Wochenreset ist kostenlos.

Jeder weitere Durchgang kostet den Host 100.000 GTA-Dollar.

Solo beträgt der Cooldown 2 Stunden und 24 Minuten.

Mit mindestens zwei Spielern verkürzt sich der Cooldown auf 48 Minuten.

Die Wartezeit entspricht echter Zeit und nicht eurer aktiven Spielzeit.

Der Hard Mode erhöht den Wert des Hauptziels um zehn Prozent.

Im Hard Mode fallen auch mehrere Zusatzprämien höher aus.

Der Host erhält den Verkaufswert des Hauptziels.

Die Beuteanteile können nicht prozentual verteilt werden.

Crew-Mitglieder erhalten eine feste Teilnahmeprämie sowie den Wert ihrer eingesammelten Nebenbeute.

Ein vollständiges Auskundschaften kann Nebenbeute im Wert von mehr als 2,6 Millionen GTA-Dollar aufdecken.

Diese Summe kann aufgrund der begrenzten Taschenkapazität nicht von einem einzelnen Spieler mitgenommen werden.

Wie hoch ist die Auszahlung beim ersten Durchgang?

Beim ersten Durchgang des Kortz Center Heists müsst ihr das Gemälde „La Dernière Débauche“ stehlen und verkaufen. Das Hauptziel besitzt im normalen Schwierigkeitsgrad einen Wert von:

1.925.000 GTA-Dollar

Hinzu kommen die Nebenbeute in eurer Tasche sowie mögliche Prämien für die Käuferwünsche und die Elite-Herausforderung. Ein sauber absolvierter Solo-Durchgang kann dadurch insgesamt mehr als zwei Millionen GTA-Dollar einbringen.

© Rockstar Games

Die häufig genannte Auszahlung von rund 2,2 Millionen GTA-Dollar ist allerdings kein garantierter Festbetrag. Der tatsächliche Gewinn hängt davon ab, welche Nebenbeute während des Auskundschaftens erscheint, wie viel davon in eure Tasche passt und ob ihr zusätzliche Ziele erfüllt.

Bringt jeder erste Heist der Woche 1.925.000 GTA-Dollar?

Nein. Hier sorgt die Formulierung vieler früher Guides für Verwirrung.

Die 1.925.000 GTA-Dollar gehören zum besonderen Gemälde „La Dernière Débauche“, das beim ersten Durchgang des Heists eine zentrale Rolle spielt. Die regulär wechselnden Hauptziele besitzen geringere Grundwerte.

Bei den meisten normalen Gemälden liegt der volle Verkaufswert ungefähr zwischen:

1.218.000 und 1.268.000 GTA-Dollar auf Normal

1.339.800 und 1.394.800 GTA-Dollar auf Schwer

Die Werte auf „Schwer“ ergeben sich aus dem zehnprozentigen Bonus des Hard Modes. Zeitlich begrenzte oder besondere Gemälde können aus diesem Bereich herausfallen und mehr wert sein.

Der Wochenreset garantiert euch somit nicht automatisch erneut 1.925.000 GTA-Dollar. Er sorgt lediglich dafür, dass das nächste verkaufte Hauptziel wieder seinen vollständigen Wochenwert und nicht den stark reduzierten Wiederholungswert besitzt.

So funktioniert der wöchentliche Auszahlungsbonus

„GTA Online“ startet seine neue Eventwoche normalerweise am Donnerstag. Nach diesem Reset erhält das erste Hauptziel, das ihr verkauft, den vollständigen Wert.

Entscheidend ist der Zeitpunkt des Verkaufs:

Das erste nach dem Reset verkaufte Hauptziel erhält die volle Auszahlung.

Jeder weitere Verkauf vor dem nächsten Reset unterliegt der Käufermüdigkeit.

Der reduzierte Wert entspricht ungefähr 25 Prozent des normalen Hauptzielwerts.

Der Bonus gilt einmal pro Eventwoche und nicht einmal für jedes unterschiedliche Gemälde.

Ihr könnt einen bereits vorbereiteten Heist über den Donnerstag hinweg behalten. Schließt ihr das Finale erst nach dem Reset ab, wird beim Verkauf der neue Wochenwert angewendet.

Eine bereits bezahlte Planungsgebühr wird dabei allerdings nicht erstattet. Ihr müsst sie nach dem Reset auch kein zweites Mal bezahlen.

© Rockstar Games

Wie viel bringen Wiederholungen in derselben Woche?

Bei einem weiteren Durchgang vor dem nächsten Wochenreset fällt der Wert des Hauptziels auf ein Viertel.

Reguläre Gemälde mit einem Wochenwert zwischen 1.218.000 und 1.268.000 GTA-Dollar bringen auf Normal dann nur noch ungefähr:

304.500 bis 317.000 GTA-Dollar

Im Hard Mode steigt dieser reduzierte Hauptzielwert um zehn Prozent auf ungefähr:

334.950 bis 348.700 GTA-Dollar

Das ist aber noch nicht die vollständige Auszahlung. Hinzu kommen:

eure eingesammelte Nebenbeute

die Prämie für die Käuferwünsche

die Elite-Prämie

gegebenenfalls eine kleine Fahrzeugprämie

In dokumentierten Solo-Durchgängen wurden bei wiederholten Verkäufen auf Normal beispielsweise Gesamtauszahlungen von 651.000 beziehungsweise 684.500 GTA-Dollar erreicht.

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Nach Abzug der Planungsgebühr von 100.000 GTA-Dollar blieben in diesen Beispielen 551.000 beziehungsweise 584.500 GTA-Dollar übrig.

Die gelegentlich genannte Aussage, ein wiederholter Kortz Center Heist bringe pauschal nur 400.000 GTA-Dollar, ist daher zu ungenau. Dieser Betrag beschreibt eher den reduzierten Wert des Hauptziels. Nebenbeute und Boni kommen zusätzlich hinzu.

Alle zusätzlichen Prämien

Neben dem Hauptziel könnt ihr die Auszahlung mit verschiedenen Zusatzaufgaben erhöhen.

Prämie Normal Schwer Käuferwünsche vollständig erfüllen 50.000 GTA-Dollar 100.000 GTA-Dollar Elite-Herausforderung 50.000 GTA-Dollar 100.000 GTA-Dollar Hard-Mode-Bonus auf das Hauptziel – 10 Prozent Weitere Planung derselben Woche −100.000 GTA-Dollar −100.000 GTA-Dollar

Für die Käuferprämie müsst ihr alle auf der Wunschliste aufgeführten Gegenstände stehlen. Das Erfüllen dieser Liste gehört gleichzeitig zu den Bedingungen der Elite-Herausforderung.

Befindet sich einer der angeforderten Gegenstände in einem Bereich, der zwei Spieler zum Öffnen benötigt, könnt ihr die Liste solo in diesem Durchgang nicht vollständig abschließen. Damit entfallen sowohl die Käuferprämie als auch die Elite-Herausforderung.

Wie viel Nebenbeute könnt ihr mitnehmen?

Bei einem vollständigen Auskundschaften können Nebenbeute-Ziele mit einem Gesamtwert von ungefähr 2,3 bis 2,68 Millionen GTA-Dollar entdeckt werden. Das bedeutet jedoch nicht, dass ihr diese gesamte Summe bei einem Durchgang erhaltet.

Jeder Spieler besitzt nur eine begrenzte Tragetasche. Ein Gemälde belegt beispielsweise ungefähr die Hälfte der gesamten Kapazität. Kleinere Schmuckstücke, Edelsteine und andere Ausstellungsstücke benötigen weniger Platz.

© Rockstar Games

Solo könnt ihr deshalb lediglich einen kleinen Teil des gesamten Beutepools mitnehmen. Mit jedem zusätzlichen Spieler kommt eine weitere Tasche hinzu. Außerdem kann eine Gruppe Bereiche öffnen, die für einen Einzelspieler nicht zugänglich sind.

Für eine möglichst hohe persönliche Auszahlung solltet ihr dennoch nicht automatisch mit vier Spielern antreten. Die Nebenbeute wird nicht wie bei klassischen Heists über frei wählbare Prozentanteile verteilt.

Wie wird die Beute im Koop verteilt?

Beim Kortz Center Heist gibt es keinen Bildschirm, auf dem ihr die Anteile zwischen Host und Crew festlegt.

Die Auszahlung funktioniert grundsätzlich folgendermaßen:

Der Host erhält den Wert des Hauptziels.

Jedes Crew-Mitglied erhält eine feste Teilnahmeprämie.

Auf Normal beträgt die Basisprämie für Helfer etwa 100.000 GTA-Dollar.

Auf Schwer steigt sie auf etwa 200.000 GTA-Dollar.

Zusätzlich erhält jeder Spieler den Wert der Nebenbeute, die sich in seiner eigenen Tasche befindet.

Käufer- und Elite-Prämien können die persönliche Auszahlung weiter erhöhen.

Mitspieler reduzieren den Hauptzielanteil des Hosts somit nicht. Sie helfen vor allem dabei, mehr Nebenbeute aus dem Museum zu tragen und die nur im Koop zugänglichen Bereiche zu öffnen.

Spielt ihr regelmäßig mit derselben Gruppe, lohnt es sich, die Rolle des Hosts abzuwechseln. Nur der jeweilige Host erhält den besonders wertvollen Erlös des Hauptgemäldes.

Wie lang ist der Cooldown?

Nach dem Finale könnt ihr den Kortz Center Heist nicht sofort erneut vorbereiten. Die Wartezeit richtet sich danach, mit wie vielen Spielern der vorherige Durchgang beendet wurde.

Vorheriger Abschluss Cooldown in Echtzeit Solo 2 Stunden und 24 Minuten Mit 2 bis 4 Spielern 48 Minuten

Die 2 Stunden und 24 Minuten entsprechen drei Tagen innerhalb von „GTA Online“. Die 48 Minuten im Koop entsprechen einem Spieltag.

Ihr müsst also nicht tatsächlich drei Tage warten. Gemeint sind 144 Minuten in der realen Welt.

Nach Ablauf des Cooldowns meldet sich Raf und informiert euch darüber, dass ein neuer Auftrag vorbereitet werden kann. Haltet euch dafür im Freemode und außerhalb eines Gebäudes auf, damit seine Nachricht beziehungsweise sein Anruf ausgelöst werden kann.

So schaltet ihr den Hard Mode frei

Der Hard Mode steht nicht beim allerersten Durchgang zur Verfügung. Ihr müsst den Kortz Center Heist zunächst auf Normal abschließen und den anschließenden Cooldown abwarten.

Sobald Raf euch über einen neuen Auftrag informiert, beginnt ein begrenztes Zeitfenster:

Wartet nach dem Finale den Solo- oder Koop-Cooldown ab. Begebt euch nach Rafs Nachricht in das Atelier eurer Mansion. Bezahlt innerhalb von 48 Minuten die Planungsgebühr von 100.000 GTA-Dollar. Auf dem Planungsbrett erscheint ein roter Totenkopf. Der nächste Durchgang wird auf „Schwer“ vorbereitet.

Die 48 Minuten entsprechen einem vollständigen Tag in „GTA Online“. Ihr müsst nicht das gesamte Finale innerhalb dieser Zeit beginnen oder abschließen. Entscheidend ist, dass ihr die Planungsgebühr rechtzeitig bezahlt und den neuen Durchgang aktiviert.

© Rockstar Games

Was verändert sich im Hard Mode?

Der Schwierigkeitsgrad „Schwer“ erhöht den Wert des Hauptziels um zehn Prozent. Außerdem steigen die Prämien für Käuferwünsche und die Elite-Herausforderung.

Dafür wird das Finale anspruchsvoller:

Die Laserfallen erhalten schwierigere Anordnungen.

Die Hacking-Sequenzen werden anspruchsvoller.

Wachleute und Sicherheitsmaßnahmen können gefährlicher ausfallen.

Gewohnte Fluchtwege durch Tunnel können versperrt sein.

Fehler und verlorene Beute können den zusätzlichen Gewinn schnell aufzehren.

Bei einer normalen Wiederholung bringt der zehnprozentige Aufschlag auf das stark reduzierte Hauptziel allein häufig nur rund 30.000 bis 35.000 GTA-Dollar zusätzlich. Wirtschaftlich interessant wird der Hard Mode vor allem dann, wenn ihr auch die verdoppelten Käufer- und Elite-Prämien zuverlässig erhaltet.

Könnt ihr die volle Wochenauszahlung auf Schwer erhalten?

Ja, allerdings müsst ihr den Durchgang entsprechend vorbereiten.

Aktiviert einen wiederholten Heist vor dem Donnerstag im Hard Mode, schließt das Finale aber erst nach dem Wochenreset ab. Da der Verkaufszeitpunkt über den Wochenbonus entscheidet, kann das Hauptziel anschließend den vollen Wochenwert zuzüglich des Hard-Mode-Aufschlags erhalten.

Die bereits bezahlten 100.000 GTA-Dollar bleiben allerdings als Kosten bestehen.

Auf diesem Weg wurden unter anderem folgende Auszahlungen für Hauptziele bestätigt:

„The Downfall of Rome“: 1.342.000 GTA-Dollar auf Schwer

„I, Fruit“: 1.372.800 GTA-Dollar auf Schwer

Mit Nebenbeute, Käuferwünschen und Elite-Herausforderung sind dadurch auch nach dem ersten Story-Durchgang Gesamtauszahlungen von deutlich über 1,7 Millionen GTA-Dollar möglich.

Lohnt sich das wiederholte Farmen?

Für den ersten Verkauf nach dem Wochenreset lohnt sich der Kortz Center Heist. Bereits das Hauptziel kann mehr als 1,2 Millionen GTA-Dollar einbringen. Nebenbeute und Boni erhöhen die Gesamtsumme zusätzlich.

Mehrere Wiederholungen innerhalb derselben Woche sind erheblich weniger attraktiv. Ihr müsst jeweils:

den Cooldown abwarten

erneut 100.000 GTA-Dollar bezahlen

die Vorbereitungsmissionen wiederholen

mit einem auf 25 Prozent reduzierten Hauptziel rechnen

Ein guter Wiederholungsdurchgang kann nach Abzug der Planungsgebühr trotzdem mehr als 500.000 GTA-Dollar einbringen. Gemessen am Zeitaufwand gibt es in „GTA Online“ jedoch effizientere Möglichkeiten, dauerhaft Geld zu verdienen.

Unsere Empfehlung lautet daher: Absolviert den Kortz Center Heist einmal pro Eventwoche für die hohe Auszahlung. Weitere Durchgänge lohnen sich vor allem, wenn ihr unterschiedliche Gemälde für eure Mansion sammeln, Herausforderungen abschließen oder den Heist einfach erneut spielen möchtet.

Häufige Fragen zur Auszahlung

Wann wird die hohe Auszahlung zurückgesetzt?

Der volle Wert des nächsten Hauptziels wird mit dem wöchentlichen Eventreset am Donnerstag wieder freigeschaltet.

Wie oft kann ich den Kortz Center Heist pro Woche spielen?

Es gibt keine feste Begrenzung. Nach dem jeweiligen Cooldown könnt ihr den Heist beliebig oft wiederholen. Lediglich die Auszahlung des Hauptziels sinkt nach dem ersten Verkauf der Woche.

Beträgt der Solo-Cooldown wirklich 2 Stunden und 24 Minuten?

Ja. Dabei handelt es sich um 144 Minuten in Echtzeit beziehungsweise drei Tage innerhalb von „GTA Online“.

Wie lang ist der Cooldown mit zwei Spielern?

Schließt ihr das Finale mit mindestens zwei Spielern ab, beträgt die Wartezeit nur 48 Minuten in Echtzeit.

Kostet jeder Durchgang 100.000 GTA-Dollar?

Der erste nach dem Wochenreset gestartete Aufbau ist kostenlos. Weitere Planungen kosten den Host jeweils 100.000 GTA-Dollar.

Bekomme ich jede Woche wieder 1.925.000 GTA-Dollar?

Nein. Die 1.925.000 GTA-Dollar gehören zum besonderen Hauptziel „La Dernière Débauche“. Reguläre Gemälde besitzen beim ersten Wochenverkauf normalerweise einen geringeren Wert.

Erhöht der Hard Mode die komplette Beute um zehn Prozent?

Der zehnprozentige Aufschlag gilt für das Hauptziel. Zusätzlich fallen die Käufer- und Elite-Prämien im Hard Mode höher aus.

Können Crew-Mitglieder einen prozentualen Anteil erhalten?

Nein. Die Anteile lassen sich nicht frei festlegen. Der Host erhält das Hauptziel, während Helfer eine feste Prämie und ihre persönlich eingesammelte Nebenbeute bekommen.

Was passiert, wenn ich ein Gemälde behalte?

Entscheidet ihr euch bei einem dafür geeigneten Gemälde für die Ausstellung im Atelier, erhaltet ihr keinen Verkaufserlös für dieses Hauptziel. „La Dernière Débauche“ muss beim ersten Story-Durchgang verkauft werden.

Wie hoch war eure bisher beste Auszahlung beim Kortz Center Heist und spielt ihr weitere Durchgänge lieber solo oder mit einer festen Crew?