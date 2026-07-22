Fallout 76 bekommt Raven Rock – Story-Prequel zu Fallout 3 kommt 2027

Bethesda hat offiziell bestätigt, dass Fallout 3 einen Prequel bekommt. Der Clou: Es handelt sich nicht um ein separates neues Singleplayer-RPG, sondern um eine kommende Story-Erweiterung für Fallout 76, die die Ereignisse vor Fallout 3 aufgreifen und erweitern soll.

Die Erweiterung trägt den Namen Raven Rock und soll 2027 erscheinen. Damit bekommen Fans des Hauptstadt-Ödlands schon vor einem möglichen Wiedersehen mit Fallout 3 neues Futter, diesmal allerdings aus der Perspektive von Fallout 76.

Raven Rock als Brücke zu Fallout 3

Was ist Raven Rock? Raven Rock ist in Fallout 3 ein zentraler Schauplatz, der eng mit der Enklave verbunden ist und in der Hauptquest eine große Rolle spielt. Bethesda will diesen Ort nun in Fallout 76 in den Mittelpunkt rücken und damit eine Vorgeschichte zu Fallout 3 erzählen.

Gerade weil Raven Rock in Fallout 3 mit einigen der spannendsten Wendungen der Story verknüpft ist, wirkt der Ansatz als Prequel besonders reizvoll. Wer die Ereignisse von damals kennt, dürfte sich vor allem dafür interessieren, welche neuen Details über die Enklave, ihre Infrastruktur und ihre Ziele ans Licht kommen.

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Mehr konkrete Inhalte zur Erweiterung hat Bethesda bislang nicht verraten. Klar ist aber: Raven Rock soll als Story-Paket den Rahmen erweitern und gleichzeitig zusätzlichen Kontext für Fallout 3 liefern.

Das bedeutet der Prequel-Plan für Remaster und Franchise

Wann erscheint die Fallout-3-Neuauflage? Bethesda hat erneut bestätigt, dass ein Fallout-3-Remaster existiert, blieb aber weiterhin ein konkretes Release-Datum schuldig. Raven Rock hat dagegen bereits ein offizielles Release-Zeitfenster: 2027.

Die Erwartungshaltung ist, dass das Remaster sich eher an einer modernen Neuauflage im Sinne eines technisch deutlich verbesserten Klassikers orientiert: sehr nah am Original-Gameplay, aber mit deutlich aufgehübschter Optik nach heutigen Standards. Wie umfangreich die Überarbeitung am Ende ausfällt, ist noch offen.

Parallel dazu hat Bethesda auch ein Remaster zu Fallout: New Vegas bestätigt. Und selbst abseits der Games ist für Nachschub gesorgt: Eine dritte Staffel der Fallout-Serie bei Prime Video ist ebenfalls in Planung. Fallout 5 bleibt dagegen ein Langzeitprojekt und dürfte erst viele Jahre nach The Elder Scrolls 6 realistisch werden.

Wie findest du die Idee, Fallout 3 über eine Fallout-76-Erweiterung als Prequel zu erweitern: genau das Richtige, oder hättest du lieber ein eigenständiges Spiel? Schreib es gern in die Kommentare.