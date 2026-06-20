LEGO Dragon Ball – Leaks sprechen von eigenem Theme ab 2027

Im Netz kursieren neue Leaks, die für LEGO und Anime-Fans gleichermaßen spannend sind: Berichten zufolge soll 2027 ein eigenes LEGO-Set-Theme zu Dragon Ball starten. Damit würde LEGO seine zuletzt deutlich ausgebaute Anime-Offensive fortsetzen und eine der bekanntesten Marken des Genres in ein vollständiges Produktprogramm überführen.

Besonders interessant ist dabei, dass der mögliche Theme-Start 2027 offenbar nicht der erste Dragon-Ball-Auftritt bei LEGO sein könnte. Denn parallel wird ein separates Set für Ende 2026 gehandelt, das nicht unter einem neuen Dragon-Ball-Label laufen soll, sondern innerhalb einer bereits etablierten LEGO-Reihe erscheinen könnte.

Ein neues Dragon-Ball-Theme für 2027

Was ist zu den LEGO-Dragon-Ball-Leaks für 2027 bekannt? Laut dem Bericht aus der Brick-Tap-Community, der sich auf Branchenquellen stützt, ist ein dediziertes Dragon-Ball-Theme für 2027 geplant. Die erste Welle der Sets soll sich demnach stark an Dragon Ball Z orientieren, also an den besonders populären Story-Arcs und Designs, die viele Fans mit der Serie verbinden.

Spannend ist auch die Perspektive über 2027 hinaus innerhalb des Jahres: Es ist von mehreren Wellen die Rede, was nahelegt, dass LEGO nicht nur einen einzelnen Release-Block plant, sondern das Theme über das Jahr verteilt ausbauen könnte. Spätere Wellen könnten dann auch andere Epochen des Anime abdecken.

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Unterm Strich wirkt der Leak wie ein klares Signal: LEGO will bei lizenzierten Anime-Themen nicht mehr nur vereinzelt experimentieren, sondern sich mit einem großen Namen langfristig positionieren.

Ein möglicher Shenlong-Release schon im November 2026

Welche Rolle spielt ein separates Set vor dem Theme-Start? Zusätzlich zum 2027er-Theme wird ein eigenständiges Set rund um Shenlong gehandelt, das bereits seit Februar 2026 in Insider-Berichten auftaucht. Der aktuelle Bericht bekräftigt diese Gerüchte und nennt ein Release-Fenster im November 2026.

Der Clou: Das Modell soll angeblich nicht als Auftakt eines Dragon-Ball-Themes erscheinen, sondern als Teil der LEGO-Icons-Reihe. Preislich ist von einem Premium-Set die Rede, das zwischen 150 Euro und 200 Euro liegen soll und mehrere Minifiguren enthalten könnte.

Auch für 2027 gibt es bereits eine konkrete Erwartung an die Figuren: Die Dragon-Ball-Sets sollen dem Bericht zufolge generell stark auf Minifiguren setzen und viele neue Charakter-Formen einführen. Für Sammler wäre das wahrscheinlich einer der größten Kaufanreize, gerade wenn LEGO ikonische Designs sauber in Minifiguren- und Formteile übersetzt.

LEGO baut die Anime-Offensive und weitere Lizenzen aus

Welche weiteren LEGO-Themes stehen laut den aktuellen Berichten im Raum? Das mögliche Dragon-Ball-Theme reiht sich in eine Entwicklung ein, die zuletzt deutlich Fahrt aufgenommen hat. In den vergangenen Jahren hat LEGO Anime und Popkultur als eigenes Wachstumsfeld entdeckt, nachdem entsprechende Linien lange Zeit eher selten waren.

Genannt werden in diesem Zusammenhang mehrere neue oder jüngst gestartete Marken und Themen, die zeigen, in welche Richtung LEGO sein Portfolio erweitert:

Pokémon

KPop Demon Hunters

One Piece, basierend auf der Netflix-Live-Action-Adaption

Außerdem wurde offiziell bestätigt, dass Yu-Gi-Oh! als Produkt bei LEGO landet, allerdings zunächst nicht als komplettes Theme, sondern als einzelnes, fan-designtes LEGO-Ideas-Set. Der finale Entwurf soll aus einem Wettbewerb hervorgehen, der Szenen aus Duel Monsters abdeckt, konkret aus den Arcs Duelist Kingdom und Battle City. Eingereichte Entwürfe mussten zwischen 400 und 2.000 Teilen liegen, am Ende wurden fünf Finalisten für ein Fan-Voting ausgewählt.

Wichtig für den Kalender: Der Gewinner dieses LEGO-Ideas-Votings soll am 10. September 2026 bekanntgegeben werden.

Und es bleibt nicht bei Anime: Für November 2026 ist zusätzlich ein PlayStation-Theme im Gespräch, das zeitlich sogar noch vor einem potenziellen Dragon-Ball-Lineup 2027 liegen würde. Das würde auch zu einem bisher mysteriösen Codename P passen, der bereits in einem Leak vom Januar 2026 aufgetaucht sein soll.

Wie würdest du ein Dragon-Ball-LEGO-Theme am liebsten sehen: eher als Sammler-Modelle im Icons-Stil oder als klassisches Minifiguren-Set für Action-Szenen? Schreib es gern in die Kommentare.