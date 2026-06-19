GTA 6 – Release-Datum verschwindet von Rockstar-Webseite, Fans rätseln

Rockstar Games hat am 18. Juni 2026 das offizielle Cover-Artwork zu Grand Theft Auto 6 veröffentlicht und damit den nächsten großen Marketing-Schritt gezündet. Gleichzeitig wurde bestätigt, dass die Vorbestellungen am 25. Juni 2026 starten. Doch ausgerechnet bei diesen Updates ist vielen Fans ein Detail sofort ins Auge gesprungen: Auf der offiziellen GTA-6-Seite fehlt plötzlich jede konkrete Angabe zum Release-Datum, das zuvor klar kommuniziert wurde.

Und ja, genau das reicht momentan schon, um die Community in Alarmbereitschaft zu versetzen. In sozialen Netzwerken wird die Änderung teils als mögliches Vorzeichen für eine Verschiebung interpretiert, obwohl Rockstar selbst dazu bislang nichts Neues erklärt hat.

Was sich auf der GTA-6-Webseite geändert hat

Was ist auf der offiziellen GTA-6-Seite neu? Wer die GTA-6-Seite auf der Rockstar-Website aufruft, wird aktuell prominent mit dem neuen Cover-Artwork begrüßt. Im Mittelpunkt steht außerdem ein deutlich platzierter Hinweis auf den Vorbestellstart am 25. Juni 2026.

© Rockstar Games

Neben der Pre-Order-Info werden auch die Plattformen genannt, auf denen GTA 6 erscheinen soll. Genannt werden PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Eine PC-Version wird auf dieser Seite nicht in den Vordergrund gestellt, was viele längst als typisches Rockstar-Muster werten: Erst Konsolen, später PC.

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Welche Angabe fehlt plötzlich? Der Punkt, der gerade für Aufsehen sorgt, ist das verschwundene Release-Datum. Zuvor war der Termin 19. November klar sichtbar, jetzt taucht er auf der GTA-6-Webseite nicht mehr auf. Auch auf Social-Media-Kanälen wurde diese Datumsnennung offenbar zurückgefahren, was die Nervosität zusätzlich anheizt.

Warum Fans jetzt eine Verschiebung befürchten

Warum löst ein fehlendes Datum so viel Panik aus? GTA 6 ist für viele der größte Entertainment-Release der kommenden Jahre, entsprechend sensibel reagiert die Community auf kleinste Signale. Wenn ein zuvor sichtbarer Termin verschwindet, wird das schnell als Hinweis gelesen, dass intern etwas nicht mehr passt.

Eine naheliegende Erklärung wäre allerdings auch deutlich weniger dramatisch: Rockstar könnte schlicht davon ausgehen, dass der Termin ohnehin längst überall bekannt ist und stattdessen die Vorbestellungen als wichtigstes aktuelles Ziel nach vorn stellt. Gerade kurz vor dem Pre-Order-Start ist es aus Marketing-Sicht logisch, den Fokus auf den Moment zu legen, in dem sich Fans ihre Version sichern können.

Wo ist das Release-Datum noch zu sehen? Trotz der Änderungen auf der Rockstar-Seite taucht der Termin weiterhin auf Plattformen auf, die eine Wunschlisten-Funktion anbieten. Genau dieser Umstand bremst die härtesten Delay-Theorien ein wenig, denn ein kompletter Rückzug des Datums wäre sonst vermutlich breiter zu sehen.

Der neue Fokus auf Vorbestellungen

Welche Infos sind jetzt offiziell im Vordergrund? Stand jetzt dominiert eine klare Botschaft: Vorbestellungen für Grand Theft Auto 6 starten am 25. Juni 2026. Für viele Fans ist das ohnehin der nächste konkrete Schritt, weil sich damit endlich Versionen und gegebenenfalls Editionen sichern lassen, unabhängig davon, ob der Release am Ende exakt wie geplant stattfindet.

Dass Rockstar den Pre-Order-Termin so prominent platziert, kann man auch als Zeichen werten, dass die Kampagne in die heiße Phase geht. Cover-Art, klarer Vorbestellstart, Plattform-Kommunikation: Das sind typische Bausteine kurz vor einem großen Launch-Fenster.

Wie siehst du das: Ist das verschwundene Datum auf der GTA-6-Webseite nur ein harmloses Website-Update oder steckt mehr dahinter? Schreib deine Meinung gerne in die Kommentare.