Gerücht um inXile – neues Rollenspiel könnte in Richtung Fallout gehen

Ein neues Gerücht sorgt bei Fans postapokalyptischer Rollenspiele für Aufmerksamkeit. Demnach arbeitet inXile Entertainment bereits an einem weiteren Projekt, das eine deutliche Nähe zur Fallout-Reihe besitzen könnte. Das Studio ist vor allem für Wasteland bekannt und entwickelt derzeit das Steampunk-Rollenspiel Clockwork Revolution.

Die noch unangekündigte Produktion soll sich in einer sehr frühen Phase befinden. Entsprechend ist derzeit weder bestätigt, ob tatsächlich ein Fallout-Ableger entsteht, noch ob sich hinter dem Projekt lediglich ein neues Wasteland verbirgt.

Ein neues Projekt entsteht bei inXile

Woher stammt das Gerücht? Der für gewöhnlich gut vernetzte Xbox-Journalist Jez Corden sprach mit Deyton Dykes über die Zukunft von inXile Entertainment. Dabei erklärte er, dass das Studio neben Clockwork Revolution bereits sein nächstes Spiel vorbereite.

Wir wissen, dass inXile an Clockwork Revolution arbeitet, aber das nächste Projekt befindet sich bereits in einer frühen Konzeptphase. Ich habe einige interessante Gerüchte gehört, laut denen es möglicherweise eine Nähe zu Fallout besitzt. Es ist allerdings noch sehr früh, weshalb man das mit einer riesigen Portion Skepsis betrachten sollte. Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Die Bezeichnung Fallout-nah lässt viel Raum für Spekulationen. Möglich wäre ein klassisches Computer-Rollenspiel innerhalb des Fallout-Universums, das sich spielerisch an den ersten beiden Teilen orientiert. Ebenso könnte Corden damit ein neues Wasteland meinen, da sich die Reihe seit jeher zahlreiche Ideen und Motive mit Fallout teilt.

Bis zur Enthüllung dürfte noch viel Zeit vergehen. inXile konzentriert sich aktuell auf Clockwork Revolution, das 2027 für Xbox Series X und S sowie den PC erscheinen soll. Einen konkreten Veröffentlichungstermin gibt es bislang nicht.

Die enge Verbindung zwischen Fallout und Wasteland

Warum wäre inXile eine passende Wahl? Die Geschichte des Studios ist eng mit den Ursprüngen beider Marken verbunden. inXile wurde 2002 von Brian Fargo gegründet, der zuvor Interplay mitbegründet hatte. Interplay veröffentlichte 1988 das erste Wasteland und war später auch an der Entstehung von Fallout beteiligt.

Seit 2014 kümmert sich inXile um die Wasteland-Reihe. Wasteland 3 erschien am 28. August 2020 und kombinierte rundenbasierte Kämpfe, weitreichende Entscheidungen und eine düstere postapokalyptische Welt. Neben Wasteland ist das Studio außerdem für die Reihe The Bard’s Tale bekannt.

Ein klassischer Fallout-Ableger von inXile wäre deshalb für viele Fans ein Kreis, der sich nach Jahrzehnten schließt. Gerade nach dem großen Erfolg von Baldur’s Gate 3 haben umfangreiche Computer-Rollenspiele wieder deutlich an Popularität gewonnen. Ein modernes Fallout im Stil der frühen Serienteile könnte diese Entwicklung aufgreifen.

Mehrere Fallout-Projekte in Vorbereitung

Welche Zukunft erwartet die Fallout-Reihe? Xbox möchte große Marken wie Fallout und The Elder Scrolls künftig stärker in den Mittelpunkt rücken. Neben Fallout 5, das sich bei Bethesda in der Vorproduktion befindet, sollen auch Neuauflagen von Fallout 3 und Fallout: New Vegas entwickelt werden.

Darüber hinaus arbeitet Obsidian Entertainment Berichten zufolge an einem weiteren Spiel innerhalb der Reihe. Sollte zusätzlich inXile ein Fallout-Projekt oder ein vergleichbares Endzeit-Rollenspiel entwickeln, könnten Fans in den kommenden Jahren gleich mehrere unterschiedliche Interpretationen des Ödlands erhalten.

Bis zu einer offiziellen Ankündigung bleibt das angebliche inXile-Projekt allerdings ein unbestätigtes Gerücht. Angesichts der Erfahrung des Studios und seiner historischen Verbindung zu Wasteland sowie Fallout erscheint die Idee jedoch durchaus plausibel.

Würdet ihr euch ein klassisches Fallout-Rollenspiel von inXile Entertainment wünschen, oder sollte das Studio lieber Wasteland 4 entwickeln? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.