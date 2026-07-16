Clair Obscur Arm of Gustave angekündigt – 48 cm Replik für 429 Dollar

Fans von Clair Obscur: Expedition 33 bekommen 2027 Nachschub, allerdings nicht in Form eines neuen Spiels, sondern als besonders ambitioniertes Sammlerstück. Für das preisgekrönte Rollenspiel von Sandfall Interactive ist mit Clair Obscur: Arm of Gustave ein offizieller Release bestätigt, der sich komplett um eine der prägendsten Figuren der Kampagne dreht: Gustave und seinen ikonischen mechanischen Arm.

Damit setzt das Franchise seinen steilen Aufstieg fort, der seit dem Launch am 24. April 2025 kaum an Tempo verloren hat. Während viele in der Community weiter auf eine echte Sequel-Ankündigung hoffen, richtet sich dieser neue Drop vor allem an Hardcore-Sammler, die sich ein Stück Expedition 33 ins Regal stellen wollen.

Das neue Sammlerstück im Detail

Was ist Clair Obscur: Arm of Gustave? Dabei handelt es sich um eine lebensgroße Replik von Gustaves mechanischem Arm, die als Premium-Collectible umgesetzt wird. Produziert wird das Stück von PureArts und fällt schon durch die schiere Größe auf: Die Replik misst rund 48 Zentimeter in der Länge.

© Sandfall Interactive

Optisch setzt das Sammlerstück auf eine marmorartige Polyresin-Oberfläche, kombiniert mit metallischen Goldakzenten. Dazu kommen drehbare Zylinder sowie eine detaillierte Display-Basis, die mit floralen Elementen gestaltet ist und klar auf die Bildsprache von Expedition 33 abzielt.

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Wichtig für Sammler: Es handelt sich um eine limitierte Edition, bei der jede Replik individuell nummeriert ist.

Produkt Details Name Clair Obscur: Arm of Gustave Release-Zeitfenster Q3 2027 Länge ca. 48 Zentimeter Material und Features Polyresin mit marmorartigem Finish, Goldakzente, drehbare Zylinder, Display-Basis mit Blumen Edition Limitiert, nummeriert

Preis, Release-Fenster und Einordnung für Fans

Wie teuer wird das neue Clair Obscur-Collectible? Der Preis liegt bei 429 US-Dollar und positioniert die Arm-of-Gustave-Replik klar im High-End-Bereich. Eine offiziell kommunizierte Euro-UVP für Deutschland steht bislang nicht im Fokus der Ankündigung, unterm Strich ist aber offensichtlich: Das ist kein Merchandise-Impulskauf, sondern ein Stück für Sammler mit entsprechendem Budget.

Auch beim Timing ist Geduld gefragt. Die Auslieferung wird aktuell für das dritte Quartal 2027 erwartet, also irgendwann zwischen Juli und September 2027. Vorbestellungen sind bereits möglich, wobei der limitierte Charakter erfahrungsgemäß dafür sorgt, dass Fans nicht zu lange zögern sollten, wenn sie ein Exemplar wollen.

Warum ist das für die Marke so spannend? Expedition 33 hat sich in kurzer Zeit vom Geheimtipp zu einer Prestige-IP entwickelt. Neben Ingame-Updates gab es bereits Vinyl-Veröffentlichungen des Soundtracks, ein offizielles Artbook, hochpreisige Figuren und weitere Sammlerobjekte. Arm of Gustave übertrifft diese Releases nun vor allem durch Größe, Detailgrad und Preis und zeigt, wie schnell das Universum rund um Clair Obscur wirtschaftlich und kulturell gewachsen ist.

Wie steht ihr zu Clair Obscur: Arm of Gustave: cooles Sammlerstück für echte Fans oder zu teuer für reines Merch? Schreibt es gerne in die Kommentare.