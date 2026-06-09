The Duskbloods – Closed Network Test für Sommer 2026 angekündigt

FromSoftware hat den nächsten großen Testlauf für The Duskbloods bestätigt: Im Rahmen einer neuen Ankündigung wurde ein Closed Network Test für den Sommer 2026 angekündigt. Das Action-Spiel erscheint exklusiv für Nintendo Switch 2 und soll damit zu den wichtigsten Third-Party-Titeln der neuen Nintendo-Plattform zählen.

Der Hinweis auf den Netzwerktest kam zusammen mit einem frischen Trailer, der in einer aktuellen Nintendo Direct gezeigt wurde. Auch wenn das Video nur etwa eine Minute lang war und keine großen neuen Einblicke in Gameplay oder Story lieferte, ist die Botschaft für Fans klar: Wer früh Hand anlegen will, bekommt bald die Chance dazu.

Der Closed Network Test im Überblick

Wann findet der The-Duskbloods-Test statt? Der Closed Network Test ist für Sommer 2026 angesetzt. Ein konkretes Datum wurde bisher nicht genannt, ebenso wenig Startzeit, Laufzeit oder regionale Verfügbarkeit.

Auch zum genauen Inhalt hält sich FromSoftware noch bedeckt. In der Regel dienen solche Tests dazu, Online-Funktionen, Matchmaking und Serverstabilität unter realen Bedingungen zu prüfen. Gerade bei einem Titel, der ausdrücklich auf Online-Mehrspielerinhalte setzt, ist das ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zum Release.

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Bekannt ist allerdings bereits eine zentrale Voraussetzung für die Teilnahme: Für den Closed Network Test wird eine aktive Nintendo Switch Online-Mitgliedschaft benötigt.

Was The Duskbloods als Switch-2-Exclusive besonders macht

Worum geht es bei The Duskbloods? Offiziell ist weiterhin nicht viel zur Story bekannt, doch die Eckdaten zeichnen ein klar umrissenes Profil: The Duskbloods ist ein Action-Spiel von FromSoftware mit Fokus auf Online-Mehrspielerelemente.

Geplant ist, dass du wahlweise allein oder online spielen kannst. Genannt wird eine Spanne von 1 bis 8 Teilnehmenden, was auf kooperative und oder kompetitive Modi hindeutet. Dass FromSoftware hier erneut Online-Strukturen in den Mittelpunkt stellt, dürfte vor allem Fans ansprechen, die gern Builds testen, Taktiken austüfteln und sich an besonders harten Begegnungen gemeinsam oder gegeneinander messen.

Dass das Spiel als Nintendo-Switch-2-Exklusivtitel geführt wird, macht den kommenden Netzwerktest zusätzlich spannend. Für Nintendo-Fans ist es eine seltene Gelegenheit, einen neuen FromSoftware-Titel früh in einem kontrollierten Umfeld auszuprobieren und gleichzeitig zu sehen, wie sich die Online-Infrastruktur auf der neuen Hardware im Alltag schlägt.

So könnten die nächsten Schritte aussehen

Wie kommt man in den Closed Network Test? Konkrete Details zur Anmeldung oder Auswahl der Teilnehmenden wurden noch nicht veröffentlicht. Üblich sind Registrierungsphasen, begrenzte Kontingente und Einladungen, manchmal auch die Vergabe von Codes über Nintendo-Accounts.

Bis dahin lohnt es sich, die offiziellen Kanäle von Nintendo und FromSoftware im Blick zu behalten, denn erfahrungsgemäß werden Teilnahmebedingungen, Zeitfenster und Umfang des Tests relativ kurzfristig konkretisiert. Klar ist schon jetzt: Wer im Sommer 2026 dabei sein will, sollte zumindest die Nintendo Switch Online-Mitgliedschaft aktiv haben.

Freust du dich auf The Duskbloods als Switch-2-Exclusive, und würdest du bei einem Closed Network Test direkt mitmachen? Schreib deine Meinung in die Kommentare.