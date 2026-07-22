Xbox Game Pass Starter Edition kommt in Meta Horizon+ – das ist enthalten

Xbox erweitert den Zugang zur Xbox Game Pass Starter Edition und erreicht damit künftig deutlich mehr Leute außerhalb der klassischen Konsolen-Blase. Möglich macht das eine neue Partnerschaft mit Meta, die das Einsteiger-Abo in ausgewählte Meta-Horizon+-Mitgliedschaften integriert und damit besonders Quest-Nutzern einen einfachen Einstieg in das Xbox-Ökosystem ermöglichen soll.

Die Starter Edition ist als bewusst abgespeckte Variante von Game Pass gedacht. Statt der vollen Bibliothek gibt es eine kuratierte Auswahl, außerdem gelten Einschränkungen bei Cloud-Funktionen. Microsoft nutzt diesen Tarif bisher vor allem als Einstiegstor, das über Kooperationen verteilt wird, statt ihn als regulär buchbares Abo breit anzubieten.

Offiziell angekündigt wurde die neue Meta-Integration am 21. Juli 2026 über Xbox Wire. Damit folgt der nächste Schritt in einer Phase, in der Microsoft sein Abo-Portfolio und Preismodell generell stärker neu sortiert.

Starter Edition jetzt auch über Meta Horizon+

Was bekommen Meta-Horizon+-Abonnenten durch die Starter Edition? Laut Ankündigung erhalten Horizon+-Mitglieder Zugriff auf die Xbox Game Pass Starter Edition mit mehr als 50 Spielen sowie 10 Stunden Cloud-Gaming pro Monat. Die Titel lassen sich auf unterstützter Hardware herunterladen und ohne Zeitlimit lokal spielen.

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In der aktuell genannten Auswahl sind unter anderem Fallout 4, Fallout 76, Grounded, DayZ und Deep Rock Galactic enthalten. Damit zielt das Paket klar auf bekannte Dauerbrenner und Koop-Spiele ab, die auch ohne Day-one-Neuheiten gut als Appetizer für das größere Game-Pass-Angebot funktionieren.

Wie funktioniert das plattformübergreifend? Wer sein Xbox-Konto mit einem berechtigten Meta-Konto verknüpft, kann die Starter Edition über Konsole, PC und Meta-Quest-Headset nutzen. Der Fortschritt soll dabei zwischen den Plattformen mitgenommen werden, was das Paket gerade für alle spannend macht, die mal am Headset starten und später am PC oder an der Xbox weiterspielen wollen.

Xbox-App auf Quest und neue Controller-Pläne

Wie kommt man auf Meta Quest an den Zugriff? Auf Meta-Geräten läuft der Einstieg über die kostenlose Xbox-App im Horizon Store. Microsoft und Meta stellen außerdem in Aussicht, dass in Zukunft weitere Funktionen nachgereicht werden sollen.

Die Kooperation kommt nicht aus dem Nichts: Xbox-Controller werden bereits über Metas offizielles Zubehörangebot verkauft. Zusätzlich plant Meta in den kommenden Wochen einen Gamepad-Emulator, der Eingaben der Quest-Touch-Controller auf Xbox-Controls abbilden soll. Ziel ist klar: weniger Zusatzkäufe, weniger Hürden, schnellerer Start.

Warum ist das für beide Seiten interessant? Microsoft erreicht damit eine VR-affine Zielgruppe, die möglicherweise noch keine Xbox-Konsole besitzt, aber neugierig auf das Angebot ist. Meta wiederum kann Horizon+ als Mitgliedschaft positionieren, die nicht nur für native VR-Spiele steht, sondern durch das Xbox-Bundle spürbar an Umfang gewinnt.

Preis-Leistung, Einschränkungen und Verfügbarkeit

Wie viel Inhalt steckt im Bundle? Kombiniert man die über 50 Game-Pass-Starter-Spiele mit dem Horizon+-Katalog, der laut Zusammenfassung bei etwas über 100 Spielen liegt, kommen Quest-Besitzer in Summe auf mehr als 150 Spiele für 7,99 Euro pro Monat. Das ist zugleich günstiger als das zuvor bekannte Bundle mit Discord Nitro für 9,99 Euro monatlich.

Welche Limits sollten Interessierte kennen? Die Starter Edition bleibt ein Einstiegstarif und bringt Einschränkungen mit. Die Verfügbarkeit hängt von Region und Geräte-Kompatibilität ab, außerdem wird ein Microsoft-Konto benötigt. Und wie viel Mehrwert das Paket im Alltag bietet, kann auch davon abhängen, ob neben dem Headset noch weitere Geräte wie PC oder Konsole vorhanden sind, um die Bibliothek flexibel zu nutzen.

Trotzdem wirkt die Strategie nachvollziehbar: Indem Microsoft die Starter Edition in bestehende Mitgliedschaften packt, lässt sich eine neue Zielgruppe antesten, ohne dass sofort ein weiteres vollpreisiges Abo abgeschlossen werden muss. Gleichzeitig bleibt die Tür offen, später auf einen größeren Game-Pass-Tarif zu upgraden.

Wie findet ihr den Deal mit Meta: sinnvoller Einstieg in Game Pass oder nur ein zu stark beschnittener Vorgeschmack? Schreibt eure Meinung gern in die Kommentare.