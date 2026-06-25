The Last Days of the Third Age – so wird Warband zur Herr der Ringe Mod

Wer auf Mittelerde steht, hat in den letzten Jahren viele Spiele kommen und gehen sehen. Einige der intensivsten Third-Age-Erlebnisse sind aber ausgerechnet keine offiziellen Veröffentlichungen, sondern entstehen aus der Community heraus. Genau deshalb lohnt sich The Last Days of the Third Age gerade jetzt als Pflichtprogramm auf Steam, bevor in den kommenden Jahren ein großes Open-World-Projekt im Herr der Ringe-Universum anläuft.

Der Clou: The Last Days of the Third Age ist kein kleines Waffenpaket oder ein bisschen kosmetischer Fanservice, sondern eine vollständige Total-Conversion für Mount and Blade: Warband, die das mittelalterliche Sandbox-Grundgerüst konsequent in den Krieg des Rings überträgt. Wer Warband besitzt, kann das Mod-Projekt bequem über den Steam Workshop ausprobieren und bekommt ein erstaunlich rundes Mittelerde-Gesamtpaket.

Ein Herr-der-Ringe-Krieg aus der Bodenperspektive

Worum geht es in The Last Days of the Third Age? Statt die bekannten Hauptfiguren zu spielen, schlüpft ihr in die Rolle eines einfachen Soldaten, der mitten im Krieg des Rings seinen Platz finden muss. Das verändert den Blick auf Mittelerde spürbar: weniger Heldenpathos, mehr dreckige Front, Marschwege, Belagerungen und Entscheidungen, die sich nach Militärkampagne anfühlen.

Ihr könnt euch dabei für die Seite des Guten oder des Bösen entscheiden und euch einer von mehreren Fraktionen anschließen. Mit dabei sind unter anderem:

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Gondor

Rohan

Bruchtal

Mordor

Isengart

Harad

Gerade diese Fraktionsbreite sorgt dafür, dass sich die Kampagne nicht wie ein einmaliges Durchspielen anfühlt. Jede Seite bringt andere Truppen, Ausrüstung sowie Stärken und Schwächen mit, was die typischen Warband-Schlachten in einen deutlich erkennbaren Mittelerde-Kontext rückt.

So stark verändert die Mod Mount and Blade: Warband

Warum fühlt sich die Mod eher wie ein eigenes Spiel an? The Last Days of the Third Age baut viele Erwartungen um, die man an Warband hat. Neben einer spürbaren Tonverschiebung in Richtung Tolkien-Fantasy gibt es Systeme, in denen ihr innerhalb eurer Fraktion Einfluss aufbaut und aktiv daran mitarbeitet, eure Seite in Richtung Sieg zu drücken.

Auch handwerklich wird viel getan, um den Umbau zu verkaufen: neue Rüstungen, Waffen, Charaktermodelle, Truppenbäume und Umgebungen. In Kombination mit den großen Warband-Schlachten entsteht genau das Bild, das sich viele Fans seit Jahren wünschen: mit Hunderten Kämpfern auf dem Feld zu stehen, wenn Gondor und Mordor aufeinanderprallen, oder wenn Reiterverbände in die Front preschen.

Klar ist aber auch: Mount and Blade: Warband stammt aus dem Jahr 2010, und das merkt man je nach Anspruch an Animationen, Komfortfunktionen und Technik. Wer sich darauf einlässt, bekommt dafür ein Mittelerde-Erlebnis, das sich ungewöhnlich organisch anfühlt, weil die Sandbox-Struktur die Dynamik eines großen Krieges fast automatisch stützt.

Das perfekte Warm-up vor dem nächsten großen Mittelerde-Spiel

Welche Rolle spielt das kommende Open-World-Herr-der-Ringe-Spiel? Das Studio Warhorse, bekannt durch Kingdom Come: Deliverance, arbeitet an einem Open-World-Spiel im Herr der Ringe-Universum. Konkrete Details sind bislang unter Verschluss, doch das Projekt wurde nach einer Phase anhaltender Gerüchte offiziell bestätigt.

Weil zuvor noch das nächste Kingdom Come-Spiel ansteht, ist das Zeitfenster für Mittelerde eher später zu erwarten: Der Release des kommenden Kingdom-Come-Titels liegt aktuell zwischen April 2027 und März 2028. Bis mehr zum Herr der Ringe-Spiel bekannt ist, bleibt The Last Days of the Third Age eine der immersivsten Möglichkeiten, die Dritte Ära spielerisch zu erleben, gerade weil ihr nicht die bekannten Figuren nachspielt, sondern euren eigenen Feldzug in einer vertrauten Welt formt.

Habt ihr The Last Days of the Third Age schon im Steam Workshop ausprobiert, und welche Fraktion wäre eure erste Wahl: Gondor, Rohan oder doch Mordor? Schreibt es gern in die Kommentare.