Dual Fire Walled City auf Steam – Koop-Action im Kowloon-Setting

Mit Dual Fire Walled City kündigt sich auf Steam ein Koop-Abenteuer an, das gleich mehrere bekannte Zutaten miteinander verbindet. Das Projekt von Team DF setzt auf eine filmisch inszenierte Geschichte für zwei Personen, einen permanenten Splitscreen und abwechslungsreiche Actionszenen, wodurch deutliche Parallelen zu A Way Out entstehen.

Der Schauplatz dürfte zugleich Fans von Call of Duty: Black Ops bekannt vorkommen. Die Handlung führt in die dicht bebaute Kowloon Walled City, deren Dächer und Häuserschluchten bereits die Grundlage für die Multiplayer-Karte Kowloon aus dem 2011 veröffentlichten First Strike-Paket bildeten.

Eine Freundschaft zwischen Verbrechen und Kung-Fu

Worum geht es in Dual Fire Walled City? Im Mittelpunkt stehen zwei enge Freunde, die gemeinsam in der Kowloon Walled City aufgewachsen sind. Eine schicksalhafte Wendung trennt ihre Wege jedoch und zieht beide Figuren in unterschiedliche Lebenssituationen hinein.

Die Geschichte soll wie ein klassischer Hongkong-Kriminalfilm inszeniert werden. Neonbeleuchtete Straßen, alte Wohnhäuser und eine gewaltige Betonlandschaft bilden dabei die Kulisse für Verfolgungsjagden, dramatische Entscheidungen und zahlreiche Kämpfe.

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Besonders wichtig ist die Kung-Fu-Action. Die bislang gezeigten Szenen deuten auf wuchtige Schläge, Tritte und Konfrontationen mit mehreren Gegnern hin. Ergänzt wird das Geschehen durch spektakuläre Momente, in denen eine Figur beispielsweise mit einem Fallschirm durch die Stadt gleitet, während die andere während einer rasanten Verfolgungsjagd an einem Fahrzeug hängt.

Beide Koop-Partner sollen dabei nicht zwangsläufig dieselben Aufgaben übernehmen. Dual Fire Walled City nutzt den geteilten Bildschirm, um parallele Situationen zu zeigen und unterschiedliche Perspektiven auf die Handlung zu ermöglichen. Genau dieses Konzept gehörte bereits zu den großen Stärken von A Way Out.

Koop mit nur einer gekauften Kopie

Wie funktioniert der gemeinsame Koop-Modus? Dual Fire Walled City ist vollständig auf zwei Personen ausgelegt und unterstützt lokalen Splitscreen sowie Steam Remote Play Together. Dadurch muss lediglich eine Person das Spiel besitzen, um einen Freund online zur gemeinsamen Kampagne einzuladen.

Team DF greift damit eine Idee auf, die Fans von Hazelight Studios unter anderem aus A Way Out, It Takes Two und Split Fiction kennen. Während Hazelight dafür einen eigenen Freunde-Pass verwendet, setzt Dual Fire Walled City auf die bestehende Remote-Play-Funktion von Steam.

Neben den großen Actionsequenzen sind außerdem kleinere Minispiele geplant. Einige davon tauchen in Rückblenden auf und zeigen die gemeinsame Kindheit der Hauptfiguren. Einfache Computerspiele und andere nostalgische Aktivitäten sollen verdeutlichen, wie eng die beiden Charaktere vor ihrer späteren Trennung miteinander verbunden waren.

Für zusätzliche Authentizität bietet das Abenteuer eine vollständige Sprachausgabe auf Kantonesisch und Putonghua. Englische Bildschirmtexte und Untertitel sind vorgesehen, eine deutsche Übersetzung wird auf der Steam-Seite derzeit nicht aufgeführt.

Der bekannte Schauplatz im neuen Gewand

Warum erinnert die Spielwelt an Call of Duty: Black Ops? Die Multiplayer-Karte Kowloon führte Call-of-Duty-Fans bereits 2011 über mehrstöckige Dächer und durch die engen Bereiche von Kowloon City. Funktionale Seilrutschen machten schnelle Positionswechsel möglich und verliehen der Karte einen damals ungewöhnlichen Aufbau.

Dual Fire Walled City übernimmt zwar weder die Karte noch deren konkrete Gestaltung, verwendet aber denselben historischen Schauplatz als Inspiration. Statt eines kompetitiven Ego-Shooters erwartet euch eine erzählerische Third-Person-Erfahrung, die Kriminalgeschichte, Kung-Fu-Film und kooperative Aufgaben miteinander kombiniert.

Ein konkreter Veröffentlichungstermin steht aktuell nicht fest. Auf Steam wird Dual Fire Walled City weiterhin als kommender Titel geführt und kann bereits auf die Wunschliste gesetzt werden.

Wie gefällt euch die Mischung aus A Way Out, klassischem Hongkong-Kino und dem an Kowloon aus Call of Duty: Black Ops erinnernden Schauplatz? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.