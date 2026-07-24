Assassin s Creed Hexe – zweiter versteckter Nürnberg Teaser in Black Flag Resynced

In Assassin’s Creed Black Flag Resynced ist ein weiterer, offenbar offizieller Hinweis auf das kommende Assassin’s Creed Hexe aufgetaucht. Fans hatten bereits zuvor ein auffälliges Detail entdeckt, das auf einen Schauplatz in Deutschland hindeutet. Jetzt gibt es einen zweiten Fund, der die Spekulationen weiter anheizt.

Der Clou: Der neue Hinweis steckt nicht in einer Cutscene oder einem offensichtlichen Easter Egg, sondern in einem Item aus einem Nebenfeature. Gerade weil solche Details schnell übersehen werden, wirkt der Fund für viele wie ein bewusst platzierter Teaser.

Zweiter Hinweis versteckt sich in der Kenway-Flotte

Wo wurde der neue Assassin’s Creed Hexe Teaser gefunden? Der zweite Hinweis soll in den Deko-Gegenständen stecken, die man über das Kenway’s-Fleet-Minispiel in Assassin’s Creed Black Flag Resynced freischalten kann. Dort lassen sich diverse Objekte für das Anwesen sammeln, darunter auch ein besonderes Musikinstrument.

Im Fokus steht eine Trompete, deren Beschreibung auf einen sogenannten Nürnberger Rand verweist. Das gilt als historisch stimmige Formulierung, fällt aber in diesem Kontext vor allem deshalb auf, weil Nürnberg bereits an anderer Stelle im Spiel eine Rolle spielt. Genau diese doppelte Nennung derselben Stadt wirkt für viele wie ein gezielter Fingerzeig.

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Damit reiht sich der Fund in eine wachsende Liste kleiner Details ein, die Assassin’s Creed Hexe gedanklich immer stärker in Deutschland verorten. Ob Ubisoft damit schon konkret den späteren Schauplatz anteasert oder nur mit Motiven spielt, bleibt abzuwarten.

Der erste Teaser setzte bereits auf Nürnberg

Welche Hinweise gab es zuvor schon auf den Deutschland-Schauplatz? Der erste klare Teaser wurde in den neuen Animus-Ego-Segmenten entdeckt. Diese Sequenzen folgen auf Assassin’s Creed Shadows und sollen als eine Art Ersatz für klassische Modern-Day-Passagen dienen.

Darin ist unter anderem der Lorenzkirche-Dom in Nürnberg zu sehen, eingebettet zwischen Symbolen, die frühere Assassin’s Creed-Teile repräsentieren. Genannt werden dabei beispielsweise eine Pyramide als Verweis auf Assassin’s Creed Origins sowie ein Langhaus als Anspielung auf Assassin’s Creed Valhalla.

Dass nun zusätzlich ein Deko-Item explizit Nürnberg erwähnt, verstärkt den Eindruck, dass Hexe tatsächlich in einer deutschen Region angesiedelt sein könnte, die inhaltlich mit Hexenverfolgung und düsterer Folklore spielt.

Gamescom 2026 als perfekte Bühne für eine Enthüllung

Wann könnte Ubisoft Assassin’s Creed Hexe zeigen? Ein besonders naheliegender Termin ist die Gamescom Opening Night Live am 25. August 2026. Die Messe findet in Köln statt, also ebenfalls in Deutschland, und damit in einem Land, das im Assassin’s Creed-Universum als Hauptschauplatz bislang nicht im Mittelpunkt stand.

Genau deshalb wäre ein Hexe-Auftritt dort ein stimmiger Marketing-Moment, vor allem wenn Ubisoft ohnehin bereits damit begonnen hat, über versteckte Details in Black Flag Resynced die Gerüchteküche zu befeuern. Zuletzt kursierten außerdem Leaks, die eher nach Marketingmaterial aussehen, etwa ein Motiv mit der mutmaßlichen Protagonistin Anika in einer grabähnlichen Umgebung.

Auch ein grobes Release-Zeitfenster steht im Raum: Assassin’s Creed Hexe wird derzeit mit Juni 2027 in Verbindung gebracht. Ob Ubisoft schon in Köln einen größeren Trailer zeigt oder erst einmal mit einem kurzen Teaser nachlegt, dürfte sich spätestens Ende August zeigen.

Was haltet ihr von den versteckten Hinweisen in Black Flag Resynced: Cleveres Foreshadowing oder überinterpretierte Details? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.