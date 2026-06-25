Xbox Series X und S werden ab August 2026 teurer – 2-TB-Modell endet

Die Xbox-Konsolen werden erneut teurer. Microsoft hat eine weitere Preisrunde für Xbox Series X und Xbox Series S angekündigt, die ab dem 1. August 2026 greifen soll. Damit setzt sich ein Trend fort, der viele in dieser Generation überrascht: Statt sinkender Hardwarepreise werden Konsolen über die Jahre hinweg teils deutlich angehoben.

Besonders auffällig ist, dass diesmal gleich mehrere Modelle kräftig zulegen und gleichzeitig eine Variante ganz verschwindet. Für alle, die gerade über einen Einstieg ins Xbox-Ökosystem nachdenken oder ein Upgrade planen, wird es damit ab August spürbar kostspieliger.

Neue Preise ab August 2026

Welche Xbox-Modelle werden teurer? Laut Ankündigung steigen die Preise der 512-GB-Modelle um umgerechnet 100 US-Dollar, die 1-TB-Modelle sogar um umgerechnet 150 US-Dollar. In Euro hat Microsoft für Deutschland zum Zeitpunkt der Ankündigung noch keine finalen, offiziellen UVPs genannt, die genaue Umrechnung dürfte also von der hiesigen Preisfestsetzung abhängen.

Zusätzlich betrifft die Maßnahme nicht nur eine Konsole, sondern die gesamte aktuelle Modellpalette. Wer bislang auf ein bestimmtes Bundle oder einen Deal spekuliert hat, sollte den Stichtag im Blick behalten.

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Diese neuen US-Preisstände wurden im Zuge der Mitteilung genannt:

Xbox Series X 1 TB mit Laufwerk: 799,99 US-Dollar

Xbox Series X 1 TB Digital: 749,99 US-Dollar

Xbox Series S 512 GB: 499,99 US-Dollar

Xbox Series S 1 TB: 599,99 US-Dollar

Warum steigen die Preise schon wieder?

Warum steigen die Kosten für Konsolen in dieser Generation? Microsoft führt die erneuten Preisanpassungen vor allem auf deutlich gestiegene Kosten bei Speicher und Storage zurück. In einer Mitteilung spricht Xbox davon, dass sich die Preise für Arbeitsspeicher und Speicherlösungen um das 2,5-Fache erhöht hätten.

Außerdem rechnet das Unternehmen damit, dass sich dieser Kostendruck im Herbst 2026 noch einmal verschärft und die Preise für entsprechende Komponenten erneut deutlich steigen. Als übergeordneten Faktor wird der aktuell stark wachsende Bedarf rund um KI-Infrastruktur genannt, der die Nachfrage nach RAM massiv nach oben treibt.

Bemerkenswert ist auch der Kontext: Schon im Herbst 2025 gab es eine Preiserhöhung für Xbox-Konsolen. Offenbar hatte Microsoft gehofft, eine weitere Runde vermeiden zu können, nun kommt sie dennoch.

Ein Modell wird eingestellt

Welche Xbox-Konsole verschwindet vom Markt? Neben den Preiserhöhungen hat Microsoft auch angekündigt, das 2-TB-Modell auslaufen zu lassen. Das bedeutet nicht nur weniger Auswahl im Handel, sondern dürfte für Sammler und alle, die gezielt viel internen Speicher wollten, die Suche nach Restbeständen interessanter machen.

Unterm Strich wirkt der Schritt wie eine klare Fokussierung auf die gängigen Speicherstufen, während die ohnehin steigenden Kosten für Speicherchips ein High-End-Modell mit besonders viel SSD-Platz noch schwerer kalkulierbar machen.

Wie seht ihr die erneute Preisrunde bei Xbox Series X und Xbox Series S, und würdet ihr noch vor dem 1. August 2026 zuschlagen oder wartet ihr lieber auf Angebote? Schreibt es in die Kommentare.