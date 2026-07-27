Der erste große Trailer zu Avengers: Doomsday hat einen gewaltigen Start hingelegt. Innerhalb der ersten 24 Stunden kam das Video weltweit auf 503 Millionen Aufrufe. Damit handelt es sich um den zweitgrößten Trailer-Launch eines Kinofilms überhaupt.

Mehr Interesse konnte bislang lediglich Spider-Man: Brand New Day erzeugen. Der erste Trailer zum neuen Abenteuer mit Tom Holland erreichte im März 2026 rund 718,6 Millionen Aufrufe innerhalb eines Tages und hält damit weiterhin den Rekord.

Avengers: Doomsday übertrifft Deadpool und GTA 6

Für Disney stellt der Doomsday-Trailer dennoch einen neuen Bestwert dar. Der bisherige Spitzenreiter des Konzerns war der während des Super Bowls veröffentlichte Teaser zu Deadpool & Wolverine, der inklusive der Zuschauer während der TV-Übertragung auf rund 365 Millionen Aufrufe kam.

Selbst der zweite Trailer zu GTA 6 muss sich dem neuen Marvel-Schwergewicht geschlagen geben. Rockstar Games meldete dafür im Mai 2025 plattformübergreifend 475 Millionen Aufrufe innerhalb von 24 Stunden. Avengers: Doomsday liegt mit 503 Millionen Views noch einmal rund 28 Millionen Aufrufe darüber.

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Die gemeldeten Zahlen beziehen sich allerdings nicht allein auf YouTube. Berücksichtigt werden die Abrufe über verschiedene soziale Netzwerke, offizielle Kanäle und teilweise auch bezahlte Werbeausspielungen. Ein direkter Vergleich ist deshalb nur eingeschränkt möglich. Das enorme Interesse an dem nächsten Avengers-Film lässt sich trotzdem kaum bestreiten.

Auch der Ticketvorverkauf startet enorm stark

Passend zur Veröffentlichung des Trailers brachte Disney bereits ausgewählte Kinotickets in den Verkauf. Nach Informationen von Variety wurden damit innerhalb des ersten Tages rund 16,5 Millionen US-Dollar umgesetzt.

Die ersten Vorverkaufszahlen sollen damit etwa doppelt so hoch liegen wie bei Deadpool & Wolverine. Der Vergleich fällt sogar zugunsten von Doomsday aus, obwohl bislang lediglich ausgewählte Vorstellungen und Premiumformate buchbar sind.

Einige Vorstellungen am 17. und 18. Dezember seien bereits weitgehend ausverkauft. Kinobetreiber sollen deshalb zusätzliche Spielzeiten für die Weihnachtstage vorbereiten. Wie gut der Film am Ende tatsächlich startet, lässt sich aus frühen Vorverkäufen allerdings noch nicht zuverlässig ableiten.

Das bislang größte MCU-Crossover seit Endgame

Die enorme Aufmerksamkeit kommt nicht überraschend. Avengers: Doomsday ist das erste große Zusammentreffen zahlreicher Marvel-Helden seit Avengers: Endgame aus dem Jahr 2019.

Im Trailer treffen unter anderem die Avengers, die Fantastic Four und bekannte Mitglieder der X-Men aufeinander. Zum umfangreichen Ensemble gehören Chris Evans als Steve Rogers, Chris Hemsworth als Thor, Paul Rudd als Ant-Man, Anthony Mackie als Captain America, Patrick Stewart als Professor X, Letitia Wright als Black Panther und Channing Tatum als Gambit.

Im Zentrum steht jedoch die Rückkehr von Robert Downey Jr., der dieses Mal nicht Tony Stark beziehungsweise Iron Man verkörpert. Stattdessen übernimmt er die Rolle des mächtigen Gegenspielers Victor von Doom alias Doctor Doom.

Regie führen erneut Anthony und Joe Russo, die bereits Avengers: Infinity War und Avengers: Endgame inszeniert haben. Avengers: Doomsday startet laut Disney am 16. Dezember 2026 in den deutschen Kinos.

Was sagt ihr zu dem riesigen Interesse? Kann Avengers: Doomsday an die Erfolge von Infinity War und Endgame anknüpfen?