Star Wars Zero Company Collector’s Edition – Preis, Inhalte, Lieferfenster

Auf der San Diego Comic Con 2026 ist die Collector’s Edition von Star Wars Zero Company offiziell enthüllt worden. Die Sonderausgabe entsteht in Zusammenarbeit mit Limited Run Games und richtet sich klar an Sammler, die neben dem Taktikspiel auch physische Extras ins Regal stellen wollen.

Vorbestellungen sind ab sofort möglich und laufen bis zum 23. August 2026. Der reguläre Release von Star Wars Zero Company ist für den 27. August 2026 angesetzt. Die Collector’s Edition wird für PC, PS5 und Xbox Series X|S angeboten.

Wichtig für alle, die vor allem schnell loslegen wollen: Konsolenfassungen sollen vorab verschickt werden, während PC-Spielcodes sowie ein Deluxe-Upgrade am Release-Tag digital zugestellt werden.

Preis, Vorbestellung und Lieferfenster

Wie teuer ist die Star Wars Zero Company Collector’s Edition in Deutschland? Der Preis liegt bei 299,99 Euro und damit im oberen Segment aktueller Sammler-Editionen. Der Betrag erklärt sich vor allem durch die Menge an physischen Beigaben und ein elektronisches Replikat, das als Herzstück des Pakets dient.

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Wann kommt die Collector’s Edition bei dir an? Wer mit dem großen Sammlerpaket liebäugelt, sollte Geduld einplanen: Der Versand der Collector’s-Edition-Inhalte ist erst für das Zeitfenster 1. April 2027 bis 30. Juni 2027 vorgesehen.

Damit trennt sich die Veröffentlichung des Spiels im August 2026 klar vom späteren Versand der physischen Extras, was für manche Fans ein Dealbreaker sein kann, für andere aber okay ist, wenn der Fokus auf den Sammlerstücken liegt.

Alle Inhalte der Collector’s Edition im Überblick

Welche Extras stecken in der Collector’s Edition? Neben dem Spiel selbst packen Limited Run Games und EA eine ganze Reihe an Sammelobjekten dazu. Laut Ankündigung sind folgende Inhalte enthalten:

Star Wars Zero Company Game

Hinweis zur Auslieferung: Alle Konsolen-Spiele sollen vor der Collector’s Edition verschickt werden. PC- Steam -Codes und Deluxe-Edition-Upgrade-Codes werden am offiziellen Release-Tag per E-Mail zugestellt.

-Codes und Deluxe-Edition-Upgrade-Codes werden am offiziellen Release-Tag per E-Mail zugestellt. Premium-Folienbox mit Prägung

SteelBook

Retro-Jewel-Case im Stil klassischer physischer Spielhüllen

Variant Star Wars The Black Series Electronic Thermal Detonator inklusive Standfuß und Anleitung

Schreibtischmatte im Format 31 x 12 Zoll

Trick-Pin

Logo-Pin

Charakterkarten

Patches

Echtheitszertifikat

Was ist das Highlight der Box? Besonders auffällig ist der elektronische Thermal-Detonator als Replik. Per langem Tastendruck lässt er sich zwischen Standard-Modus und einem Droiden-Popper-Modus umschalten. Zusätzlich sollen durch Drücken oder Bewegen des Detonators Explosions-Soundeffekte aus dem Spiel ausgelöst werden.

Unterm Strich ist das Paket damit weniger ein typischer Steelbook-Bonus, sondern eher ein Sammler-Set mit einem klaren Showpiece, das sich auch außerhalb eures Gaming-Setups gut macht.

Das Spiel hinter der Sonderausgabe

Worum geht es in Star Wars Zero Company? Star Wars Zero Company ist ein rundenbasiertes Taktikspiel von Bit Reactor und EA, das zur Zeit der Klonkriege spielt. Im Mittelpunkt steht eine Truppe aus Außenseiter-Söldnern, die als Zero Company verdeckte Operationen für die Republik ausführt.

Welche Gameplay-Features sind bereits bekannt? In klassischer Taktik-Manier setzt Zero Company auf rundenbasierte Squad-Kämpfe, Permadeath und eine ausbaubare Basis. Wer früher viel Spaß an XCOM hatte, dürfte bei diesen Eckpfeilern sofort hellhörig werden, denn der Ansatz zielt klar auf Spannung durch Risiko und Konsequenzen.

Wie gut das am Ende mit Star-Wars-Flair, Clone-Wars-Setting und der neuen Truppe harmoniert, wird sich spätestens im August zeigen. Bis dahin bleibt die Collector’s Edition vor allem eine Ansage an Hardcore-Sammler mit dickem Geldbeutel.

Was haltet ihr vom Preis und den Inhalten der Star Wars Zero Company Collector’s Edition, und wäre der Thermal-Detonator für euch ein Kaufgrund? Schreibt es in die Kommentare.