Bloober Team entwickelt sieben Horror-Spiele parallel – so planen sie den Output

Bloober Team, das Studio hinter dem Silent-Hill-2-Remake, arbeitet parallel an gleich sieben Horror-Spielen. Das hat CEO Piotr Babieno in einem Interview mit GamesIndustry.biz bestätigt. Für Fans von psychologischem Horror ist das eine klare Ansage: Der Entwickler will seinen Output steigern, ohne dabei die eigene Qualitätsmesslatte zu senken.

In den vergangenen Jahren hat sich das polnische Team vom Geheimtipp zum festen Namen im Genre entwickelt, unter anderem mit Layers of Fear, Observer, Blair Witch und später The Medium. Spätestens mit dem Silent-Hill-2-Remake und Cronos: The New Dawn ist Bloober Team für viele endgültig in der AAA-Wahrnehmung angekommen.

Sieben Projekte, aber zwei Kernproduktionen im Fokus

Wie viele Spiele entwickelt Bloober Team aktuell? Laut Babieno sind es insgesamt sieben Projekte, an denen Bloober Team und seine Tochterstudios derzeit arbeiten. Gleichzeitig stellt das Unternehmen intern auf eine Multi-Projekt-Struktur um, bei der die zwei First-Party-Production-Teams jeweils an zwei Spielen parallel arbeiten sollen.

Der Grund dafür ist vor allem Risikostreuung, ohne sich in zu vielen Baustellen zu verlieren. Babieno beschreibt die neue Ausrichtung als Balance zwischen Ambition und Verantwortung.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Wir wollen nicht weniger als zwei Produktionen, weil die Abhängigkeit von einem einzigen Titel im heutigen Markt zu riskant ist. Aber wir wollen auch nicht mehr, weil Qualität, Fokus und kreative Aufsicht zwangsläufig leiden würden. Für uns sind zwei Kernproduktionen die richtige Balance.

Inhaltlich will Bloober Team dabei weiter auf das setzen, was das Studio ausmacht: Singleplayer-Horror mit starker spielerischer Basis, hochwertiger Umsetzung und Themen, die emotional oder gesellschaftlich nachhallen.

Diese Spiele sind bereits bekannt

Welche Projekte hat Bloober Team schon namentlich genannt? Ein Teil der Pipeline ist bereits offiziell benannt, auch wenn noch nicht alle Details oder vollständigen Enthüllungen erfolgt sind. Dazu zählen drei Projekte, die bereits in der Öffentlichkeit kursieren.

Layers of Fear 3

Project H, eine neue, originale Marke und laut bisherigen Aussagen ein künftiger Flaggschiff-Titel

Project M, das als Nintendo-Konsolen-Exklusivtitel gehandelt wird

Gerade Project H klingt nach dem nächsten großen Schritt für Bloober Team: weg von reinen Lizenzprojekten, hin zu einem neuen Horror-Universum, das langfristig tragen soll. Project M wiederum ist spannend, weil Nintendo im Horror-Segment traditionell eher selektiv ist und Exklusivdeals in diesem Genre immer noch selten wirken.

Vier weitere Horror-Spiele bleiben geheim

Was steckt hinter den unangekündigten Projekten? Neben den drei bekannten Titeln sind vier weitere Projekte noch nicht offiziell vorgestellt. Damit ist klar: 2026 und die Zeit danach könnten für Bloober-Fans ein regelrechter Reveal-Marathon werden, je nachdem, wie der Publisher- und Plattform-Mix am Ende aussieht.

Zusätzlich baut Bloober Team seine Tochtermarke Broken Mirror Games weiter aus. Dort sollen sich gleich fünf Spiele in unterschiedlichen Entwicklungsphasen befinden. Eines davon ist das bereits angekündigte Layers of Fear 3, die übrigen vier Projekte sind noch nicht näher benannt.

Außerdem steht ein weiterer Brocken im Raum: Bereits im Oktober 2025 wurde bestätigt, dass das Silent-Hill-1-Remake in die volle Produktion bei Bloober Team gegangen ist. Ob dieses Projekt eines der sieben genannten Spiele ist oder separat gezählt wird, bleibt vorerst offen, doch für Konami-Fans ist allein die Produktionsmeldung ein deutliches Signal.

Neue Führungskräfte sollen das Wachstum absichern

Wer verstärkt Bloober Team für die nächste Wachstumsphase? Um die neue Multi-Projekt-Struktur organisatorisch zu stemmen, hat Bloober Team drei neue Schlüsselpositionen besetzt. Thaine Lyman, zuvor in leitenden Rollen bei Activision und Wargaming, übernimmt als Head of Studio. Katya Baukova, mit Stationen bei Techland und CD Projekt Red, wird Director of Business Development. Michał Gembicki, ehemaliger CEO von Klabater SA, ist neuer Head of Publishing.

Gerade die Publishing-Rolle ist ein interessanter Punkt: Sie deutet darauf hin, dass Bloober mittelfristig nicht nur als Auftragsentwickler oder Co-Partner auftreten will, sondern seine Veröffentlichungsstrategie breiter aufstellen könnte.

Was wünschst du dir von Bloober Team als Nächstes: lieber noch mehr Silent Hill oder eine komplett neue Horror-Marke mit eigener Identität? Schreib es gern in die Kommentare.