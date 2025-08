Bis zu 80% Rabatt auf Bloober Games – Aber Silent Hill 2 fehlt!

Die polnische Entwicklerfirma Bloober Team, die im letzten Jahr mit dem Remake von Silent Hill 2 große Erfolge feierte, bietet derzeit auf Steam eine Rabattaktion mit bis zu 80% Preisnachlass auf ihre früheren Horrorspiele an. Diese Aktion, genannt „From Poland With Love“, läuft noch bis zum 11. August 2025 um 19:00 Uhr MEZ und ist eine großartige Gelegenheit für dich, einige der bekanntesten Titel des Studios zu einem stark reduzierten Preis zu erwerben. Trotz der verlockenden Angebote ist Silent Hill 2 selbst nicht Teil des Verkaufs, da es erst im Oktober 2025 auf Steam veröffentlicht wird.

Die Highlights der Rabattaktion

Welche Spiele sind im Angebot? Insgesamt vier Spiele von Bloober Team sind Teil des aktuellen Sales. Dazu gehören:

Blair Witch – 5,99 € (normalerweise 29,99 €)

Layers of Fear (2023) – 17,99 € (normalerweise 29,99 €)

The Medium – 19,99 € (normalerweise 49,99 €)

– 19,99 € (normalerweise 49,99 €) Observer: System Redux – 8,99 € (normalerweise 29,99 €)

Das Potenzial von The Medium

Warum könnte The Medium besonders interessant sein? The Medium zog bereits vor seinem Launch im Jahr 2021 viel Aufmerksamkeit auf sich, und obwohl die Kritiken nach der Veröffentlichung gemischt waren, könnte das Spiel in naher Zukunft noch an Popularität gewinnen. Der Hollywood Reporter hat kürzlich angekündigt, dass eine Verfilmung von The Medium in Arbeit ist. Dies könnte das Interesse an dem Spiel erheblich steigern, insbesondere bei denen, die die Handlung vor der Veröffentlichung des Films erleben möchten.

Bloober Teams Zukunftsaussichten

Was kommt als Nächstes von Bloober Team? Nach dem Erfolg des Silent Hill 2 Remakes sieht die Zukunft für Bloober Team vielversprechend aus. Das Studio arbeitet derzeit an mehreren Projekten, darunter Cronos: The New Dawn, das am 5. September 2025 auf verschiedenen Plattformen, einschließlich Steam, erscheinen wird. Darüber hinaus plant das Team ein Remake des originalen Silent Hill-Spiels, obwohl noch kein Veröffentlichungsdatum bekanntgegeben wurde. Es wird spekuliert, dass wir das nächste Remake von Bloober Team möglicherweise erst 2027 sehen werden, da Konami Silent Hill: Townfall im Jahr 2026 veröffentlichen soll.

Welche der reduzierten Spiele hast du im Auge? Und was hältst du von Bloober Teams bisherigen Spielen? Teile deine Gedanken in den Kommentaren mit uns!