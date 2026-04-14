GTA Online verdient über 1 Million Dollar täglich – Hacker-Leak liefert brisante Zahlen

Ein neuer Leak rund um Rockstar Games sorgt aktuell für Aufsehen. Die Hackergruppe ShinyHunters hat interne Daten veröffentlicht, die unter anderem zeigen sollen, wie viel Geld Rockstar mit GTA Online verdient. Die Zahlen sind durchaus beeindruckend und erklären gleichzeitig, warum der Fokus des Unternehmens seit Jahren klar auf dem Online-Modus liegt.

Demnach generiert GTA Online aktuell angeblich über 1,3 Millionen US-Dollar pro Tag.

Leak liefert detaillierte Einnahmen zu GTA Online und Red Dead Online

Die Daten wurden laut Bericht von Kotaku überprüft und stimmen offenbar mit den geleakten Dateien überein, die aktuell in der Community analysiert werden. Besonders auffällig: der enorme Unterschied zwischen GTA Online und Red Dead Online.

Einnahmen im Vergleich

GTA Online ca. 9,6 Millionen Dollar pro Woche rund 1,3 Millionen Dollar täglich hochgerechnet knapp 500 Millionen Dollar pro Jahr

Red Dead Online nur etwa 500.000 Dollar pro Woche rund 26 Millionen Dollar jährlich



Der Unterschied ist gewaltig und liefert eine klare Erklärung dafür, warum Rockstar die Unterstützung für Red Dead Online weitgehend eingestellt hat.

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Konsolen dominieren klar – PC spielt kaum eine Rolle

Ein weiterer spannender Teil des Leaks betrifft die Verteilung der Einnahmen nach Plattformen. Auch hier zeigt sich ein klares Bild:

PS5 ist mit Abstand die wichtigste Plattform

ist mit Abstand die wichtigste Plattform Danach folgen Xbox Series X|S und ältere Konsolen

und ältere Konsolen PC liegt deutlich abgeschlagen hinten

Das erklärt auch, warum Rockstar bei GTA 6 zunächst stark auf Konsolen setzt. Die größten Umsätze werden hier generiert, während der PC im Vergleich eine deutlich kleinere Rolle spielt.

Milliarden durch Shark Cards – und nur wenige zahlen überhaupt

Besonders interessant: Der Großteil der Einnahmen stammt offenbar aus den sogenannten Shark Cards, also Echtgeld-Käufen innerhalb von GTA Online.

Laut Leak hat Rockstar zwischen 2014 und 2024 über 5 Milliarden Dollar allein mit diesen Mikrotransaktionen verdient.

Gleichzeitig zeigt die Analyse:

Nur etwa 4 Prozent der Spieler geben überhaupt Geld aus

geben überhaupt Geld aus Diese kleine Gruppe sorgt jedoch für den Großteil der Einnahmen

Dieses Prinzip ist in der Branche als „Whale-System“ bekannt – wenige zahlende Nutzer generieren den Großteil des Umsatzes.

Was bedeutet das für GTA 6?

Die Zahlen zeigen deutlich, warum der Online-Modus für Rockstar und Publisher Take-Two so wichtig ist. Sollte GTA 6 ähnliche oder sogar höhere Einnahmen erzielen, könnte der Erfolg von GTA Online noch einmal deutlich übertroffen werden.

Gerade vor dem Hintergrund dieser Zahlen wirkt es wahrscheinlich, dass:

der Online-Modus von GTA 6 eine zentrale Rolle spielt

Monetarisierung erneut stark integriert wird

langfristige Inhalte und Community-Features ausgebaut werden

Hackerangriff auf Rockstar – das steckt dahinter

Ausgelöst wurde das Ganze durch einen Sicherheitsvorfall am 11. April 2026. Die Hackergruppe ShinyHunters behauptet, über eine Schwachstelle in Cloud-Software Zugriff auf interne Daten von Rockstar erhalten zu haben.

Rockstar selbst bestätigte den Vorfall, spielte die Tragweite jedoch herunter. Laut offiziellem Statement sei lediglich eine „begrenzte Menge nicht kritischer Unternehmensdaten“ betroffen.

Wie zuverlässig sind die Daten?

Auch wenn Teile der Daten offenbar verifiziert wurden, gilt weiterhin:

Rockstar hat die Zahlen nicht offiziell bestätigt

es handelt sich um einen Leak

eine vollständige Einordnung ist schwierig

Trotzdem geben die Zahlen einen seltenen Einblick hinter die Kulissen eines der erfolgreichsten Online-Spiele aller Zeiten.

GTA Online bleibt eine Gelddruckmaschine

Mehr als zehn Jahre nach Release ist GTA Online weiterhin extrem erfolgreich. Die geleakten Zahlen zeigen, dass der Titel auch 2026 noch enorme Umsätze generiert.

Für Rockstar bedeutet das:

stabile Einnahmen über viele Jahre

klare Priorität auf Online-Inhalte

perfekte Grundlage für GTA 6

Für Spieler hingegen dürfte vor allem spannend sein, wie stark diese Monetarisierung in Zukunft noch ausgebaut wird.