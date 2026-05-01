Intergalactic – Darstellerin deutet neue Naughty Dog-Tonalität an

Mit Intergalactic: The Heretic Prophet verlässt Naughty Dog nach Jahren voller The Last of Us und Uncharted erstmals wieder vertraute Pfade. Nun sorgt ausgerechnet die Hauptdarstellerin für neuen Gesprächsstoff: Tati Gabrielle stellt Fans in Aussicht, dass sie im kommenden PS5-Exclusive eine Seite des Studios zu sehen bekommen, die man so bisher nicht kannte.

Gabrielle, bekannt aus der Serie You und dem angekündigten Kinofilm Mortal Kombat 2, übernimmt in Intergalactic: The Heretic Prophet die Rolle der Kopfgeldjägerin Jordan A. Mun. Nach dem großen Trailer bei den Game Awards 2024 ist es um das Projekt lange auffällig ruhig geblieben, umso mehr Gewicht bekommen jetzt einzelne Aussagen aus dem Cast.

Eine neue Tonalität für Naughty Dog

Was meint Tati Gabrielle mit einer anderen Seite von Naughty Dog? In einem Interview mit IGN betonte die Schauspielerin, sie freue sich auf buchstäblich alles an dem Projekt und deutete an, dass das Studio für Intergalactic: The Heretic Prophet bewusst neue Akzente setzt.

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Konkret hob Gabrielle hervor, dass Naughty Dog sich beim Worldbuilding noch einmal stärker herausfordere als sonst. Das ist eine Ansage, wenn man bedenkt, wie viel Detailverliebtheit und erzählerische Dichte Fans bereits mit The Last of Us verbinden. Für Intergalactic: The Heretic Prophet scheint das Ziel zu sein, ein Universum zu erschaffen, das sich nicht nur anders anfühlt, sondern auch anders funktioniert.

Das ist bisher über Setting, Story und Cast bekannt

Worum geht es in Intergalactic: The Heretic Prophet? Im Zentrum steht Jordan A. Mun, eine erfahrene Kopfgeldjägerin, die auf dem abgelegenen Planeten Sempiria strandet. Von dort aus beginnt eine Flucht, die offensichtlich mehr ist als nur ein Überlebenskampf.

Auf Sempiria warten nicht nur Kämpfe, sondern auch Rätsel: Laut den bisherigen Infos treffen wir auf klingenbewaffnete Roboter, während Jordan nach und nach die Geheimnisse des uralten Planeten aufdeckt. Das deutet auf eine Mischung aus Sci-Fi-Action und Mystery hin, mit einem klaren Fokus auf eine narrative Singleplayer-Erfahrung.

Welche Schauspieler sind an Bord? Neben Tati Gabrielle sind weitere Namen bestätigt, die schon jetzt hohe Erwartungen wecken:

Troy Baker in einer bislang nicht genannten Rolle

Ashley Scott

Stephen A. Chang

Tony Dalton, bekannt als Lalo Salamanca aus Better Call Saul

Release-Fragezeichen und Berichte rund um die Entwicklung

Wann erscheint Intergalactic: The Heretic Prophet für PS5? Ein Release-Datum gibt es aktuell nicht. Bekannt ist aber, dass die Entwicklung kurz nach dem Release von The Last of Us Part 2 im Jahr 2020 gestartet sein soll, was erklärt, warum das Projekt längst als eines der großen kommenden PlayStation-Highlights gehandelt wird.

Zuletzt machten außerdem Berichte die Runde, wonach es zeitweise zu verpflichtender Mehrarbeit im Studio gekommen sein soll. Demnach habe Naughty Dog zusätzliche Wochenstunden angeordnet, um interne Zeitpläne zu halten. Gleichzeitig heißt es, dass diese Phase inzwischen wieder beendet sei. Offiziell kommentiert ist das bislang nicht, und für Fans bleibt damit vor allem eine Frage offen: Wann zeigt Naughty Dog endlich wieder Gameplay und konkrete Details?

Spannend ist in dem Kontext auch der Kurs, den das Studio zuletzt eingeschlagen hat: Nachdem ein eigenständiges Multiplayer-Projekt im The Last of Us-Universum 2023 eingestellt wurde, liegt der Fokus wieder klar auf dem, wofür Naughty Dog steht: große, cineastische Singleplayer-Abenteuer.

Was erwartest du von Intergalactic: The Heretic Prophet, und reizt dich die Aussicht auf eine neue Naughty Dog-Formel eher oder bist du skeptisch? Schreib es gern in die Kommentare.