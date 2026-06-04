Sony hat ein neues Systemsoftware-Update für die PS5 und PS5 Pro veröffentlicht. Die Aktualisierung trägt die Versionsnummer 26.04-13.40.00 und kann ab sofort heruntergeladen werden.

Wer auf neue Funktionen oder sichtbare Änderungen gehofft hat, dürfte allerdings enttäuscht werden. Laut Changelog handelt es sich bei dem Update vor allem um eine klassische Stabilitätsaktualisierung.

Was ändert sich mit dem neuen PS5-Update?

Im offiziellen Hinweis nennt Sony keine neuen Features. Stattdessen heißt es lediglich, dass die Leistung und Stabilität der Systemsoftware verbessert wurde. Vergleichbare Formulierungen nutzt Sony regelmäßig bei kleineren PS5-Updates, die hauptsächlich Optimierungen im Hintergrund vornehmen.

Das Update fällt dennoch nicht ganz winzig aus. Der Download soll rund 1,2 Gigabyte groß sein.

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Keine neuen Funktionen für PS5 und PS5 Pro

Neue Optionen im Menü, zusätzliche Komfortfunktionen oder sichtbare Änderungen an der Benutzeroberfläche sind mit Version 26.04-13.40.00 offenbar nicht verbunden.

Das unterscheidet das aktuelle Update von einigen vorherigen Firmware-Versionen. Im April hatte Sony etwa mit Version 26.03-13.20.00 neue Emojis für Nachrichtenreaktionen sowie kleinere Verbesserungen bei Nachrichten und der Bedienung einiger Bildschirme veröffentlicht.

Größeres Update brachte zuvor PSSR-Verbesserungen

Deutlich umfangreicher war zuvor das große PS5-Update aus dem Frühjahr. Dieses brachte unter anderem Verbesserungen für PSSR auf der PS5 Pro, also Sonys KI-gestützte Upscaling-Technologie PlayStation Spectral Super Resolution.

In unterstützten Spielen sollen dadurch schärfere und klarere Bilder möglich sein. Außerdem führte Sony neue Optionen für den Willkommens-Hub ein, darunter einen Showcase-Modus, Slideshow-Hintergründe und die Möglichkeit, Bilder aus der Mediengalerie als Hintergrund zu verwenden.

Installation wird wie gewohnt empfohlen

Auch wenn das neue PS5-Update keine spektakulären Neuerungen bringt, empfiehlt sich die Installation wie üblich. Systemupdates können Fehler beheben, die Stabilität verbessern und die Konsole auf kommende Funktionen oder Spiele vorbereiten.

Wer automatische Updates aktiviert hat, sollte die neue Version im Ruhemodus bereits erhalten. Alternativ lässt sich die Aktualisierung manuell über die Systemeinstellungen der PS5 starten.