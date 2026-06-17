Sega zeigt in Tokio Sonic-Statue mit synthetischer DNA zum 35. Jubiläum

Sega bringt zum 35. Geburtstag seines Maskottchens ein Jubiläumsprojekt an den Start, das selbst für die oft experimentierfreudige Gaming-Branche ungewöhnlich ist: In der Tokyo-Store-Location des Unternehmens wird ab dem 23. Juni 2026 eine lebensgroße Sonic-Statue ausgestellt, die synthetische DNA in sich trägt. Wer in den Tagen rund um den Anniversary-Termin in Japan unterwegs ist, bekommt damit eine ziemlich einmalige Mischung aus Popkultur, Kunstinstallation und Biotech-Gimmick zu sehen.

Der Zeitpunkt ist bewusst gewählt: Der 23. Juni liegt nur zwei Tage nach dem Jahrestag der Veröffentlichung des ersten Sonic the Hedgehog auf dem Sega Mega Drive im Jahr 1991. Für viele Fans ist das eine hübsche Brücke zwischen Nostalgie und dem klaren Signal, dass Sega seine Ikone auch nach 35 Jahren weiter modern inszenieren will.

Eine Kunstinstallation mit Chaos Emerald und DNA-Strang

Was steckt hinter der synthetischen DNA in der Statue? Hinter dem Projekt steht eine Zusammenarbeit mit LOM BABY, die sich auf kunstnahe Biotechnologie-Konzepte spezialisiert haben. Für die Statue wurde ein künstlicher DNA-Strang entwickelt, der aus den Kernelementen der Figur zusammengesetzt sein soll. Das Ganze ist dabei ausdrücklich als kreatives Konzept zu verstehen, nicht als klassisches Sammlerstück mit Lore-Erweiterung.

Zu diesen Kernelementen zählen laut Beschreibung nicht nur Sonics ikonische Moves, sondern auch charakterliche Aspekte. Genannt werden unter anderem:

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der Spin Dash

sein Heldentum

seine bekannten Probleme mit Wasser

Der synthetische Strang wurde anschließend in einem grünen Chaos Emerald platziert, der in der transparenten Brust der Statue sichtbar ist. Gerade dieses Detail dürfte für Fotos vor Ort sorgen, weil es die Idee der Installation sofort verständlich macht, selbst wenn man nur kurz vorbeiläuft.

LOM BABY ist dabei kein unbeschriebenes Blatt: Das Studio hat bereits 2026 eine ähnliche Gaming-Kollaboration umgesetzt, bei der der T-Virus aus Resident Evil als Kunstkonzept neu interpretiert wurde. Sonic bekommt nun also seine eigene Biotech-Variante, passend zum Jubiläumsjahr.

Das bedeutet der Termin für Fans in Japan und darüber hinaus

Wo und wann kann man die Statue sehen? Die Ausstellung startet am 23. Juni 2026 in Segas Tokyo Store. Ob das Projekt später auch außerhalb Japans gezeigt wird, ist aktuell offen. Damit bleibt es für viele Sonic-Fans in Deutschland vorerst ein Hingucker, den man vor allem über Berichte und Fotos mitverfolgen kann, während Tokio-Reisende das Ding direkt vor Ort erleben.

Unterm Strich ist die Aktion ein cleverer PR-Move, weil sie in einem ohnehin vollen Jubiläumsjahr heraussticht. Während neue Inhalte für Games erwartbar sind, sorgt eine lebensgroße Figur mit sichtbarem Chaos Emerald und DNA-Strang für genau die Art von Gesprächswert, die Social Media liebt, ohne dass Sega dafür ein neues Spiel ankündigen muss.

Weitere Jubiläumsaktionen und der Blick auf 2027

Welche Sonic-Inhalte gibt es zum 35. Jubiläum noch? Sega feiert den runden Geburtstag 2026 nicht nur mit der Biotech-Statue, sondern auch klassisch über neue Inhalte: Beim Summer Game Fest wurde DLC für Sonic Racing: CrossWorlds gezeigt, der Crossover-Content zu Godzilla und Evangelion hinzufügen soll. Außerdem wurde ein neues Spin-off namens Sonic Pico Park vorgestellt.

Gleichzeitig deutet vieles darauf hin, dass 2027 für die Marke fast noch wichtiger werden könnte: Dann soll Sonic the Hedgehog 4 ins Kino kommen und die erfolgreiche Filmreihe fortsetzen. Im Raum stehen dabei vor allem zwei Figuren, die nach den Ereignissen von Sonic the Hedgehog 3 stärker in den Vordergrund rücken könnten: Amy Rose und Metal Sonic.

Auch auf der Spiele-Seite wird bereits spekuliert, was als Nächstes passieren könnte. Ein Sonic-CD-Remake gilt weiterhin als mögliches Thema, was wegen der Verbindung zu Amy Rose und Metal Sonic zeitlich gut zur Kino-Premiere passen würde. Zusätzlich soll Sonic Racing: CrossWorlds auch 2027 weiter unterstützt werden, inklusive der Aussicht auf mehr Charaktere und Strecken, sofern die Nachfrage hoch genug bleibt.

Wie findet ihr die Idee mit der lebensgroßen Sonic-Statue samt synthetischer DNA: spannende Kunstaktion oder einfach nur schräges Marketing? Schreibt eure Meinung gern in die Kommentare.