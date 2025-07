Sonic Racing CrossWorlds – Takashi Iizuka erklärt Sonics Autowahl!

Sonic the Hedgehog ist seit seiner ersten Erscheinung auf dem Sega Genesis dafür bekannt, dass er unglaublich schnell ist. Aber warum setzt sich eine Figur, die so schnell ist, überhaupt in ein Auto? Diese Frage haben sich Fans seit den 1990ern gestellt, als Sega begann, Sonic in Kart-Racing-Spielen auftreten zu lassen. Im Vorfeld der Veröffentlichung von Sonic Racing: CrossWorlds hat Takashi Iizuka, der Chef des Sonic Teams, endlich eine Antwort darauf gegeben.

Warum fährt Sonic eigentlich Auto?

Was sagt Takashi Iizuka dazu? Laut Iizuka ist es für Sonic wichtig, mit seinen Freunden in einer fairen und spaßigen Konkurrenz zu stehen. Wenn Sonic zu Fuß rennt, ist er schneller als alle anderen, was den Wettbewerb weniger spannend macht. In einem Auto zu fahren, gibt seinen Freunden eine Chance und sorgt für ein angenehmeres Spielerlebnis.

Diese Erklärung deckt sich mit früheren Aussagen von Sega. 2022 wurde Sonic in der TailsTube-Videoserie gefragt, warum er oft in einem Rennwagen zu sehen ist. Seine Antwort war schlicht: „Weil es cool ist!“ Für einen Charakter, der so viel Freude an Geschwindigkeit hat, ist es nur logisch, dass er auch andere Wege sucht, um sein Bedürfnis nach Geschwindigkeit zu befriedigen.

Ein Blick auf Sonic Racing: CrossWorlds

Was erwartet uns im neuen Spiel? Sonic Racing: CrossWorlds, das am 25. September 2025 erscheint, ist ein neues Kart-Rennspiel von Sonic Team. Es hebt sich durch das „CrossWorld“-Feature hervor, das es den Rennfahrern ermöglicht, während eines Rennens auf andere Strecken zu wechseln. Dies bietet eine dynamische und abwechslungsreiche Spielerfahrung.

Spieler können aus verschiedenen Fahrzeugtypen wählen, darunter klassische Rennwagen und Hoverboards. Insgesamt stehen 45 Fahrzeuge zur Wahl, die individuell angepasst werden können. Die Rennen finden auf 24 verschiedenen Strecken statt, und zusätzliche Inhalte werden als Downloadable Content (DLC) verfügbar sein.

Spielmechaniken und Anpassungen

Wie funktionieren die Rennen? Die Rennen in Sonic Racing: CrossWorlds bestehen aus drei Runden, wobei die führenden Rennfahrer ab der zweiten Runde „Travel Rings“ nutzen können, um in die „CrossWorld“ zu wechseln. Diese Mechanik sorgt dafür, dass jedes Rennen einzigartig und herausfordernd bleibt.

Die Fahrzeuge sind in Klassen wie Geschwindigkeit, Beschleunigung, Kraft und Handling unterteilt. Ein weiteres Highlight ist die Möglichkeit, Fahrzeuge durch das Sammeln von „Donpa Tickets“ weiter anzupassen und zu individualisieren. Diese Tickets können gegen Anpassungsitems, wie Lackierungen und Aufkleber, eingetauscht werden.

Wirst du Sonic Racing: CrossWorlds spielen?

Was denkst du über die Erklärung von Takashi Iizuka zu Sonics Liebe zum Racing? Bist du gespannt auf Sonic Racing: CrossWorlds? Teile deine Gedanken mit uns in den Kommentaren!