Pokémon Legends: Z-A – Diese Mystery-Geschenke laufen am 28. Februar 2026 ab

In Pokémon Legends: Z-A läuft die Uhr für mehrere Gratis-Downloads ab: Bis zum 28. Februar 2026 könnt ihr euch noch einige Mystery-Geschenke sichern, darunter besonders wichtige Mega-Steine. Wer seine Sammlung ausbauen oder sich ein paar starke Optionen fürs Team sichern will, sollte die Codes und Downloads besser jetzt einlösen, bevor sie aus dem Spiel verschwinden.

Seit dem Release am 16. Oktober 2025 gab es neben dem Mega-Dimension-DLC immer wieder kostenlose Extras über die Mystery-Geschenk-Funktion. Nun steht bei mehreren Aktionen das Ablaufdatum fest, und das betrifft sowohl frei verfügbare Downloads als auch Inhalte, die an bestimmte Händleraktionen gekoppelt waren.

Welche Downloads bis zum 28. Februar 2026 auslaufen

Welche Mystery-Geschenke sind bis Ende Februar noch verfügbar? Insgesamt laufen vier relevante Goodies beziehungsweise Pakete aus. Zwei davon könnt ihr ohne Code direkt über das Internet im Spiel abholen, zwei weitere sind an individuelle Händler-Codes gebunden, die es nur im Rahmen bestimmter Kaufaktionen gab.

Damit ihr nichts verpasst, hier die vollständige Übersicht der auslaufenden Downloads:

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Diancie-Stein (Mega-Stein) x 1, kein Code erforderlich

Trasla x 1 und Guardevoir-Stein (Mega-Stein) x 1, kein Code erforderlich

Trenchcoat x 1, Hose x 1, Schal x 1, Code aus Händleraktion

Top-Genesung x 20, Beleber x 5, Vitalkraut x 3, Sonderbonbon x 1, Code aus Händleraktion

Gerade die beiden Mega-Steine stechen heraus, weil sie direkte Auswirkungen auf euer Team und das Kämpfen haben. Die kosmetischen Items und das Heilitems-Paket sind nett, aber spielerisch weniger entscheidend als neue Mega-Optionen.

So holt ihr euch die Gratis-Inhalte im Spiel

Wie bekommt man die Geschenke ohne Code? Die Diancie- und Trasla-Downloads lassen sich einfach über das Spielmenü abholen. Entscheidend ist, dass ihr online seid und im Mystery-Geschenk-Bereich die Option für den Download über das Internet nutzt. Einen Code müsst ihr dafür nicht eingeben.

Wie funktionieren die Händler-Codes? Die Outfit-Teile sowie das Item-Paket sind an einmalige, individuelle Codes gebunden. Diese stammen aus bestimmten Kaufaktionen rund um Release und lassen sich nicht allgemein im Spiel abrufen, wenn ihr keinen entsprechenden Code erhalten habt.

Warum Diancie-Stein und Guardevoir-Stein besonders wichtig sind

Warum solltet ihr die Mega-Steine unbedingt einsammeln? Weil unklar ist, ob und wann diese Mystery-Geschenke später noch einmal zurückkehren. Wer die Mega-Entwicklung in Pokémon Legends: Z-A aktiv nutzt oder den Mega-Dex weiter füllen will, bekommt hier zwei sehr wertvolle Bausteine praktisch kostenlos.

Wie hängt Diancie mit dem Download zusammen? Diancie selbst bekommt ihr nicht automatisch nur durch das Mystery-Geschenk. Dafür müsst ihr zunächst die Hauptstory abschließen und anschließend eine Nebenmission absolvieren. Um Diancie dann megaentwickeln zu können, braucht ihr den Diancie-Stein aus dem Mystery-Geschenk.

Was bringt Guardevoir früh im Spiel? Wenn ihr Trasla und den Guardevoir-Stein früh einsammelt, kann euch das in mehreren Kämpfen spürbar helfen. Eine frühe Mega-Option nimmt einigen Begegnungen die Schärfe und macht bestimmte Situationen deutlich komfortabler, gerade wenn ihr euren Run effizient halten wollt.

Das solltet ihr bis zum 28. Februar 2026 erledigen

Was ist jetzt der schnellste Plan? Verbindet euch beim nächsten Start von Pokémon Legends: Z-A kurz mit dem Internet, geht in die Mystery-Geschenk-Funktion und holt euch mindestens die beiden codefreien Downloads ab. Wenn ihr noch Händler-Codes von damals herumliegen habt, ist spätestens jetzt der Moment, sie einzulösen.

Wie sieht es bei euch aus: Habt ihr die Mystery-Geschenke schon abgeholt, und welche Mega-Entwicklung nutzt ihr aktuell am liebsten in Pokémon Legends: Z-A? Schreibt es in die Kommentare.