Pokémon-Legenden: Mega-Gewaldro erstmals verfügbar – Wie du es bekommst!

Mit Beginn der fünften Saison der Rangkämpfe in Pokémon-Legenden: Z-A am 7. Januar 2026 erhältst du erstmals die Möglichkeit, das Mega-Entwicklungspotenzial von Gewaldro vollständig auszuschöpfen. Die Mega-Entwicklung ist durch das Item Gewaldronit möglich, das exklusiv als Belohnung für Rang S in dieser Saison erhältlich ist.

Das bedeutet: Wer Mega-Gewaldro in seine Sammlung aufnehmen will, muss sich dem kompetitiven Mehrspielermodus stellen. Die Saison läuft bis zum 28. Januar 2026 und bietet zusätzlich rotierende Mega-Steine aus früheren Wettbewerben.

Die Voraussetzungen für Mega-Gewaldro

Wie erhältst du den Gewaldronit? Der Mega-Stein für Gewaldro ist die Top-Belohnung der fünften Rangkampfsaison. Du musst Rang S erreichen, was laut bisherigen Erfahrungswerten nur wenige Minuten Online-Spielzeit erfordern dürfte. Voraussetzung dafür ist allerdings ein aktives Nintendo Switch Online-Abo, das in Deutschland ab 3,99 € pro Monat erhältlich ist.

Doch allein der Besitz des Gewaldronits reicht nicht aus – du brauchst auch ein Gewaldro. Dieses Pokémon ist nur über das kostenpflichtige DLC-Paket „Mega-Dimension“ verfügbar, das seit dem 10. Dezember 2025 im Nintendo eShop für 29,99 € erhältlich ist. Dort musst du Fortschritte in den Hyperraum-Missionen machen, um Gewaldro zu begegnen. Die Quest dazu startet oberhalb des Hotel Z ab Spielversion 2.0.0.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Möglichkeiten ohne DLC

Kann man Mega-Gewaldro auch ohne das DLC erhalten? Ja, mit Einschränkungen. Auch wenn du den Mega-Stein durch Rangkämpfe erhalten kannst, fehlt dir ohne das DLC ein Gewaldro. Hier kommt die Tauschfunktion ins Spiel: Wie in früheren Pokémon-Titeln kannst du auch in Pokémon-Legenden: Z-A Pokémon handeln, selbst wenn du den Ursprung nicht besitzt.

Online-Communities wie Reddit bieten aktive Tauschbörsen. Der Subreddit zur Pokémon-Reihe zählt Anfang 2026 rund 224.000 Mitglieder. Dort finden regelmäßig sogenannte „Mega-Threads“ statt, in denen gezielt nach bestimmten Pokémon gesucht wird – auch nach Gewaldro.

Die Belohnungen im Überblick

Welche Items bekommst du in Saison 5? Neben dem Gewaldronit bietet die fünfte Saison erneut eine Staffelung von Belohnungen, abhängig vom erreichten Rang. Hier sind alle Belohnungen im Detail:

Rang Belohnungen Rang S Gewaldronit (Mega-Stein) Rang A 3x Goldkronkorken, 5x Kronkorken, 3x Meistersamen, 1x Riesenklumpen Rang B–E 2x Goldkronkorken, 3x Kronkorken, 2x Meistersamen, 2x Klumpen Rang F–I 1x Goldkronkorken, 2x Kronkorken, 1x Meistersamen, 2x Klumpen Rang J–M 1x Kronkorken, 1x Meistersamen, 2x Klumpen Rang N–R 1x Meistersamen, 1x Klumpen Rang S und darunter 1x Klumpen

Weitere Mega-Entwicklungen kehren zurück

Welche alten Mega-Steine gibt es noch? Neben dem Gewaldronit kehren auch vier weitere Mega-Steine zurück, die bereits in vorherigen Saisons verfügbar waren:

Quajutsit (für Quajutsu)

Fennexisnit (für Fennexis)

Brigaronit (für Brigaron)

Monargorasnit (für Monargoras)

Diese Steine sind ebenfalls an Belohnungsränge gebunden und rotieren regelmäßig in den Rangkämpfen. Wer in früheren Saisons leer ausgegangen ist, bekommt nun eine neue Chance.

Eine Stadt voller Herausforderungen

Warum ist Lumiose City der zentrale Schauplatz? Das gesamte Spiel spielt sich ausschließlich in Illumina City ab, der Hauptstadt der Kalos-Region. Dort kämpfen Menschen und Pokémon Seite an Seite in sogenannten Wildzonen. Vor allem nachts wird es brenzlig: Dann öffnen sich bestimmte Bereiche der Stadt zu Battle Zones, in denen du im Z-A Royale gegen andere Trainer antrittst – ein PvP-Modus mit Echtzeitkämpfen.

Die Mega-Entwicklung ist dabei nicht nur ein optischer Effekt, sondern verändert auch das Moveset, die Geschwindigkeit und die Reichweite der Pokémon. Durch das Sammeln von Mega-Energie im Kampf kannst du die Mega-Form aktivieren – wie lange sie hält, hängt davon ab, wie viel Schaden du verursachst.

Wie geht es mit Mega-Gewaldro weiter?

Wird der Gewaldronit auch später noch erhältlich sein? Ja, laut bisherigen Aussagen von Game Freak ist geplant, Mega-Steine in zukünftigen Saisons erneut verfügbar zu machen. Wer es also in Saison 5 nicht schafft, hat zumindest langfristig eine zweite Chance – allerdings weiterhin nur über die Rangkämpfe.

Damit bleibt Mega-Gewaldro ein Ziel für ambitionierte Trainer, die bereit sind, sich ins Online-Gefecht zu stürzen – oder sich in der Community einen Tauschpartner zu suchen.

Wie findest du die Entscheidung, Gewaldro und seinen Mega-Stein hinter so vielen Hürden zu verstecken? Schreib gern deine Meinung in die Kommentare!