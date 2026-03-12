GTA 6 – Fanprojekt State of Leonida zeigt interaktive Karte zur Spielwelt

Obwohl Grand Theft Auto 6 noch Monate vom Release entfernt ist, läuft die Community schon jetzt warm. Ein neues Fanprojekt namens State of Leonida liefert eine interaktive Karte, mit der ihr die mögliche Spielwelt von Leonida frühzeitig erkunden könnt. Die Karte sammelt Hinweise aus Trailern, Leaks und Fananalysen und setzt daraus ein großes Puzzle zusammen, das die Struktur des kommenden Open Worlds abbilden soll.

Der Clou: Ihr klickt euch nicht nur über grobe Umrisse, sondern findet teils bereits benannte Orte, passende Screenshots und markante Landmarken, die zu bereits gesehenem Material passen. Wer also beim Warten auf GTA 6 am liebsten schon mal gedanklich Routen plant, bekommt hier gerade eine ziemlich spannende Spielwiese.

Ein Fanprojekt baut Leonida aus Trailern und Leaks nach

Wie entsteht die interaktive GTA-6-Karte State of Leonida? Hinter dem Projekt steckt eine Gruppe engagierter Fans, die über Monate hinweg Informationen zur GTA-6-Spielwelt gesammelt und geordnet hat. Ziel ist es, alles bisher Bekannte zu Leonida in eine übersichtliche, begehbare Map zu übertragen, inklusive vermuteter Städte, Straßenverläufe und Regionen.

Dafür werden verschiedene Quellen miteinander abgeglichen, um aus vielen kleinen Details ein stimmiges Gesamtbild zu formen. Die Macher werten Material Bild für Bild aus und achten dabei besonders auf erkennbare Umgebungsmerkmale, die Rückschlüsse auf Positionen und Distanzen zulassen.

Konkret fließen laut Beschreibung unter anderem diese Bausteine in die Rekonstruktion ein:

Szenen aus offiziellen Trailern

Geleaktes Gameplay-Material

Umweltdetails und Landmarken

Mögliche Namen von Städten und Locations

So funktioniert das Erkunden der Karte

Was könnt ihr auf der interaktiven Leonida-Karte entdecken? Auf der Website des Projekts könnt ihr frei über die Karte navigieren und verschiedene Bereiche ansteuern. Einige Orte sind bereits mit Details versehen, etwa Ladenbezeichnungen, bekannte Points of Interest oder eingebundene Screenshots, die zu Bildern aus Trailern und Leaks passen sollen.

Praktisch ist außerdem, dass die Oberfläche bereits mehrere Updates erhalten hat, die das Durchstöbern erleichtern. Dadurch findet man schneller bestimmte Regionen und kann sich besser orientieren, wenn man gezielt nach einem Gebiet sucht, das einem aus dem Trailer im Kopf geblieben ist.

Leonida soll Rockstars nächster Open-World-Riese werden

Wie groß wird die GTA-6-Spielwelt in Leonida voraussichtlich? Rockstar Games hat bereits bestätigt, dass GTA 6 in Leonida spielt, einem fiktiven Staat, der stark von Florida inspiriert ist. Im Zentrum dürfte Vice City stehen, das für viele Fans ohnehin der große Nostalgie-Magnet der Reihe ist.

Berichte und Leaks deuten darauf hin, dass es nicht bei einer einzigen Großstadt bleibt. Stattdessen ist von mehreren Counties und großen, erkundbaren Regionen die Rede. Unterm Strich könnte Leonida damit zu einer der größten Open Worlds werden, die Rockstar je gebaut hat, mit entsprechend viel Platz für unterschiedliche Biome, Vororte, Highways und abgelegenere Landstriche.

Die Karte wächst mit jeder neuen Info weiter

Wie aktuell bleibt die State-of-Leonida-Karte bis zum GTA-6-Release? Das Projekt ist als lebende Karte angelegt und wird weiter ausgebaut, sobald neue Trailer, Leaks oder weitere offizielle Details auftauchen. Für Fans entsteht so nach und nach ein immer dichteres Abbild dessen, was Leonida am Ende sein könnte.

Wichtig bleibt dabei: Es handelt sich um eine Fanrekonstruktion und nicht um eine offizielle Darstellung der GTA-6-Welt. Wie Leonida letztlich wirklich aufgebaut ist, zeigt sich erst mit dem finalen Spiel von Rockstar.

Schaut ihr euch solche Community-Maps vor dem Release gern an, oder wollt ihr Leonida lieber komplett frisch im fertigen Spiel entdecken? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.