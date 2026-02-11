Resident Evil 5 Remake? ESRB-Rating sorgt für Gerüchte – doch die Lage ist komplizierter

Ein neues ESRB-Rating zu Resident Evil 5 heizt die Gerüchte um ein mögliches Remake erneut an. Doch deutet der Eintrag wirklich auf eine baldige Ankündigung hin? Ein genauer Blick auf die Fakten zeichnet ein deutlich nüchterneres Bild.

Ein ESRB-Eintrag bringt die Spekulationen zurück

Die Diskussion um ein mögliches Remake von Resident Evil 5 flammt erneut auf. Auslöser ist ein aktualisierter Eintrag bei der Entertainment Software Rating Board, der den Titel für aktuelle Plattformen listet. Besonders aufmerksam wurden Fans bei einem Detail: Neben den üblichen Inhaltsangaben ist dort auch der Hinweis auf „In-Game Purchases“ vermerkt.

Für viele klingt das nach einem modernen Release und damit automatisch nach einem Remake. Schließlich war das 2009 veröffentlichte Original auf PS3, Xbox 360 und PC noch ohne zusätzliche Monetarisierung gestartet. Dass ein nun gelisteter Titel In-Game-Käufe enthält, wirkt auf den ersten Blick wie ein Indiz für eine überarbeitete Neuauflage.

Doch genau hier lohnt sich eine differenzierte Betrachtung.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Remake oder doch nur ein Port?

Ein ESRB-Eintrag bedeutet zunächst nur, dass ein Produkt für den nordamerikanischen Markt eingestuft wurde. Er verrät jedoch nicht, in welchem Umfang das Spiel technisch oder inhaltlich überarbeitet wurde. Auch einfache Next-Gen-Ports oder neu gebündelte Editionen erhalten eigene Bewertungen.

Das „In-Game Purchases“-Label muss ebenfalls kein Beweis für ein vollwertiges Remake sein. Bereits kleinere Zusatzinhalte, optionale Upgrades oder Store-Anbindungen können dazu führen, dass dieser Hinweis gesetzt wird. Gerade bei digitalen Neuveröffentlichungen ist das inzwischen eher Standard als Ausnahme.

Daher bleibt als realistische Möglichkeit, dass Capcom eine technisch angepasste Version für aktuelle Konsolen vorbereitet – ohne das Spiel grundlegend neu aufzubauen.

Insider bremst die Erwartungen

Für zusätzliche Einordnung sorgte der bekannte Horror-Insider Dusk Golem, der sich nach dem erneuten Aufflammen der Gerüchte öffentlich äußerte. Seinen Informationen zufolge handle es sich bei dem ESRB-Eintrag nicht um ein neues Projekt, sondern um eine bereits zuvor vorgenommene Einstufung. Zudem betonte er, dass derzeit kein Remake von Resident Evil 5 in Entwicklung sei.

Diese Einschätzung dämpft die Erwartungen deutlich. Zwar sind Insider-Aussagen nie eine offizielle Bestätigung, doch Dusk Golem gilt in Bezug auf die Resident-Evil-Reihe seit Jahren als gut informiert.

Capcoms aktuelle Priorität liegt woanders

Hinzu kommt der strategische Kontext: Capcom konzentriert sich aktuell stark auf Resident Evil: Requiem, das Ende Februar 2026 erscheint. Ein großes Remake-Reveal parallel zur Vermarktung eines neuen Hauptteils wäre zwar nicht unmöglich, aber marketingtechnisch eher ungewöhnlich.

In den vergangenen Jahren hat Capcom mit den Remakes zu Resident Evil 2, 3 und 4 große Erfolge gefeiert. Dass auch Resident Evil 5 irgendwann eine moderne Neuauflage erhalten könnte, ist daher keineswegs ausgeschlossen. Allerdings gibt es zum jetzigen Zeitpunkt keine belastbaren Hinweise darauf, dass genau dieses Projekt unmittelbar bevorsteht.

Warum Resident Evil 5 dennoch ein Kandidat bleibt

Trotz aller Skepsis bleibt Resident Evil 5 ein bedeutender Titel innerhalb der Reihe. Das Spiel zählt zu den kommerziell erfolgreichsten Ablegern der Serie und führte die kooperative Ausrichtung konsequent weiter. Gerade wegen seines actionlastigeren Ansatzes wird bis heute kontrovers diskutiert, wie eine moderne Neuinterpretation aussehen könnte.

Ein Remake würde Capcom die Möglichkeit geben, Atmosphäre und Horror-Elemente stärker in den Vordergrund zu rücken, ähnlich wie es bei früheren Neuauflagen gelungen ist. Doch aktuell bleibt das reine Spekulation.

Viel Aufregung, wenig Beweise

Das ESRB-Rating von Resident Evil 5 ist real, aber kein eindeutiger Beweis für ein Remake. Der Eintrag kann ebenso gut auf einen simplen Port oder eine Neuveröffentlichung hindeuten. Insider-Aussagen sprechen derzeit gegen eine baldige Ankündigung.

Ob Capcom langfristig an einer modernen Version von Resident Evil 5 arbeitet, ist weiterhin offen. Für den Moment gilt jedoch: Die Gerüchte basieren mehr auf Interpretation als auf bestätigten Fakten.