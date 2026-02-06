Umfangreiche Belohnungen im Februar-Event 2026 von Red Dead Online

Rockstar Games startet das Jahr 2026 mit einem umfangreichen Gratis-Event in Red Dead Online. Im Rahmen des Collector’s Events im Februar erwartet dich eine Fülle an Belohnungen, DLC-Inhalten und Ingame-Vorteilen – und das alles kostenlos.

Bis zum 2. März 2026 kannst du dir im Western-MMO zahlreiche Boni sichern, darunter neue Kleidungsstücke, Rabatte, Gold und Erfahrungspunkte. Vor allem Sammler und Fans der Blood Money-Missionen kommen auf ihre Kosten.

Alle Ingame-Boni und Boosts im Februar

Welche Belohnungen gibt es im Februar 2026 in Red Dead Online? Rockstar hat eine ganze Liste an Boosts, Belohnungen und Power-Ups für das Februar-Event zusammengestellt. Diese gelten für verschiedene Aktivitäten im Spiel und können besonders gewinnbringend sein, wenn du gezielt danach spielst.

Bonus Multiplikator Verkauf von Sammlersets (RDO$, XP, Rollen-XP) 2x Sammeln von Sammelobjekten (Rollen-XP) 3x Salvage & Condor Egg Free Roam Events (RDO$, XP) 3x Blood Money Opportunities (RDO$, Gold, XP) 3x Featured Series (RDO$, XP) 3x

Nosalida-Outfit: Alle Teile und wie du sie bekommst

Wie schaltet man das Nosalida-Outfit frei? Das begehrte Outfit besteht aus mehreren Teilen, die du über verschiedene Aktivitäten im Spiel verdienen kannst. Einige davon setzen ein bestimmtes Spielerlevel voraus, andere werden durch spezielle Events freigeschaltet.

Nosalida Sombrero: Erreiche mindestens Rang 20

Nosalida Mantel: Nur für Sammler auf Level 20+

Nosalida Stiefel & Half-Chaps: Abschluss einer Blood Money Opportunity

Nosalida Hose: Teilnahme am Salvage Free Roam Event

Nosalida Weste: Teilnahme am Condor Egg Free Roam Event

Nosalida Hemd & Halstuch: Alle täglichen Herausforderungen abschließen

Wöchentliche Belohnungen im Februar

Welche wöchentlichen Rewards gibt es? Jede Woche im Februar bringt eine neue Belohnung mit sich, sofern du die jeweilige Aufgabe erfüllst.

3.–9. Februar 2026: Finde ein Fossil und erhalte ein Paar kostenlose Stiefel

10.–16. Februar 2026: Logge dich ein und erhalte die pinke Cardozo-Weste

17.–23. Februar 2026: Gewinne in der Featured Series, um eine Schatzkarte für West Hill Haven zu erhalten

24. Februar – 2. März 2026: Finde zwei Sammelobjekte für 40% Rabatt auf ein Sammler-Rollenitem (ab Fortgeschrittenen-Level)

Große Rabatte auf Sammler-Items und mehr

Welche Gegenstände sind im Februar reduziert? Neben den Belohnungen kannst du in diesem Monat auch kräftig sparen. Rockstar bietet großzügige Rabatte auf Ausrüstung, Sammler-Gegenstände und sogar Reittiere.

Artikel Rabatt Sammlertasche 5 Goldbarren weniger Sammler-Karten, Metalldetektor, Pennington-Feldschaufel, Águila-Machete 50% Rabatt Gewehre, Gewehr-Individualisierung, Korsetts, Hosen, Chaps, Bandanas 40% Rabatt Sammler-Outfits, Criollo- und Missouri Fox Trotter-Pferde 30% Rabatt

Zusätzlich entfallen im gesamten Eventzeitraum sämtliche Schnellreisekosten.

Limitierte Kleidung und Community-Outfit

Welche Kleidungsstücke sind nur im Februar verfügbar? Neben den Event-Belohnungen kannst du dir auch limitierte Kleidungsstücke sichern. Außerdem stellt Rockstar ein Outfit eines Community-Mitglieds vor, das du nachbauen kannst.

Limitierte Kleidung: Chambliss-Mantel, Eberhart-Mantel, Vaquero-Barocksporen, Waschbär-Hut

Community-Outfit (inspiriert von Reddit-Userin Tessa): Drifter-Hut, Neat Folded String, Shotgun-Mantel, Opulente Weste, Alltagshemd (männlich), Iniesta-Hemdbluse (weiblich), Bandito-Hose, Tasseled Coupar-Stiefel

Die Featured Series im Februar 2026

Welche PvP-Modi sind Teil der Featured Series? Jede Woche gibt es eine neue Reihe von PvP-Events, bei denen du zusätzliche Boni abstauben kannst.

3.–9. Februar: Hardcore Team Shootout Series

10.–16. Februar: Race Series

17.–23. Februar: Team Gun Rush Series

24. Februar – 2. März: Elimination Series

Lohnt sich das Februar-Event für dich?

Was macht das Collector’s Event besonders attraktiv? Wenn du deine Sammler-Rolle leveln oder einfach mehr aus Blood Money herausholen willst, ist dieses Event ideal. Die Kombination aus kostenlosen Inhalten, gesteigerten Belohnungen und praktischen Rabatten macht den Februar 2026 zu einem der besten Monate für Red Dead Online-Spieler seit Langem.

Ob du nur ein paar tägliche Herausforderungen erledigen oder gezielt alle Teile des Nosalida-Outfits zusammensammeln willst – es ist für jeden etwas dabei. Und ganz nebenbei sparst du auch noch einiges an Gold und Dollar.

Was hältst du von Rockstars Februar-Event für Red Dead Online? Wirst du dich auf die Jagd nach dem Nosalida-Outfit machen? Schreib es gerne in die Kommentare!