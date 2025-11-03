Roger Clark wird Erzähler in Starfinder – Was dich erwartet!

Roger Clark, bekannt für seine Rolle als Arthur Morgan in Red Dead Redemption 2, wird die Rolle des Erzählers im kommenden Videospiel Starfinder: Afterlight übernehmen. Dieses Spiel, das von Epictellers Entertainment entwickelt wird, bietet eine beeindruckende Besetzung, darunter Carolina Ravassa und Fred Tatasciore. Mit Clark als Erzähler wird dem Spiel eine besondere Note verliehen, die perfekt zu seinem „Space Western“-Stil passt.

Roger Clarks Einfluss auf Starfinder: Afterlight

Wie beeinflusst Roger Clarks Erzählstil das Spielerlebnis? Roger Clark bringt seinen charakteristischen Western-Akzent in das Science-Fiction-Universum von Starfinder: Afterlight ein. Seine Erzählweise ist nicht nur prägnant und klar, sondern auch humorvoll und unkonventionell. Dies verleiht dem Spiel eine einzigartige Atmosphäre, die sowohl die epische Bandbreite der Geschichte als auch die humorvollen Elemente unterstreicht.

Sein Stil erinnert an das Flair von Guardians of the Galaxy, was das Abenteuer sowohl spannend als auch unterhaltsam macht. Clarks Kommentare sind oft direkt und unverblümt, was das Spiel zu einem einzigartigen Erlebnis macht.

Die vielfältige Besetzung von Starfinder: Afterlight

Welche weiteren Synchronsprecher sind Teil des Projekts? Neben Roger Clark sind bereits einige weitere prominente Namen für die Besetzung von Starfinder: Afterlight bekannt. Carolina Ravassa und Fred Tatasciore zählen zu den bereits bestätigten Stimmen, während Neil Newbon kürzlich ebenfalls angekündigt wurde. Diese hochkarätige Besetzung verspricht, dem Spiel eine besondere Tiefe zu verleihen.

Derzeit läuft eine Kickstarter-Kampagne, die bis zum 6. November 2025 unterstützt werden kann. Diese hat kürzlich das „vollständige Voice-Acting“-Ziel erreicht, was bedeutet, dass alle Charaktere, einschließlich Bösewichte und Nebenfiguren, voll vertont werden. Fans können sich auf weitere Ankündigungen zur Besetzung freuen.

Die Kickstarter-Kampagne und ihre Bedeutung

Warum ist die Kickstarter-Kampagne für die Entwicklung des Spiels wichtig? Die Kickstarter-Kampagne von Starfinder: Afterlight spielt eine entscheidende Rolle, um das volle Potenzial des Spiels auszuschöpfen. Durch die Unterstützung der Community konnte das Ziel des vollständigen Voice-Actings erreicht werden, was das Spielerlebnis erheblich bereichern wird. Interessierte haben die Möglichkeit, durch ihre Unterstützung Zugang zur Beta-Version des Spiels zu erhalten und Roger Clarks Erzählung hautnah zu erleben.

Die Entwickler von Epictellers Entertainment sind gespannt darauf, weitere Talente ins Projekt einzubinden und in den kommenden Monaten zusätzliche Besetzungsankündigungen zu machen. Dies zeigt, wie wichtig die Community-Unterstützung für die Verwirklichung eines solch ehrgeizigen Projekts ist.

