World of Warcraft-Juniorjubiläum – Charakter-Boosts vorerst offline!

Der Start der Jubiläumsausgabe von World of Warcraft: The Burning Crusade Classic verläuft alles andere als reibungslos. Am 14. Januar 2026 wurde der Pre-Patch nach einer verlängerten Wartung endlich veröffentlicht, doch direkt danach blieb eine zentrale Funktion offline: der kostenpflichtige Charakter-Boost auf Stufe 58 für 60 Euro.

Während die Burning Crusade-Erweiterung ursprünglich 2007 erschien, erleben viele jetzt mit der Classic-Neuauflage eine nostalgische Rückkehr nach Scherbenwelt. Doch diese Rückkehr wird aktuell von technischen Problemen überschattet.

Charakter-Boosts weiter deaktiviert

Warum sind die Charakter-Boosts derzeit nicht verfügbar? Eigentlich sollten Spieler direkt nach Release die Möglichkeit haben, einen Charakter-Boost auf Stufe 58 zu erwerben. Dieser ist insbesondere für Neueinsteiger oder Rückkehrer attraktiv, die nicht die gesamte Levelphase erneut durchlaufen möchten. Doch seit über sieben Stunden ist der Dienst deaktiviert.

Tom Ellis, leitender Producer bei WoW, erklärte auf X (ehemals Twitter), dass es beim Verarbeitungsvorgang einiger Boosts technische Probleme gab. Zwar seien einige Boosts erfolgreich durchgelaufen, doch einige Charaktere seien in einem fehlerhaften Zustand hängen geblieben. Blizzard arbeitet laut Ellis mit Hochdruck daran, das Problem zu lösen.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

„Wir waren letzte Nacht schon ziemlich nah dran. Ich erwarte, dass die Boosts bis zur Mittagszeit (PST) wieder funktionieren werden – aber nagelt mich nicht darauf fest. Es hat höchste Priorität.“

Ein offizielles Statement auf der Battle.net-Plattform fehlt bislang, was viele in der Community kritisieren. Stattdessen informieren sich viele über soziale Medien oder Reddit.

Server-Umzüge sorgen für Verwirrung

Welche Serveränderungen gab es und warum? Neben dem Boost-Ausfall sorgt ein überraschender Serverumzug für Verwirrung. Ohne Vorankündigung wurde der australische Realm Maladath in die US-Serverstruktur verschoben. Die Maßnahme sei laut Ellis notwendig gewesen, da die Serverpopulation auf Maladath auf wenige hundert Spieler zur Hauptzeit gesunken sei.

Die Kommunikation zu diesem Schritt war jedoch mangelhaft. Ursprünglich hätte die Info im offiziellen Pre-Patch-Post auftauchen sollen, wurde aber laut Ellis schlicht vergessen.

„Es ist ein riesiger Fehler, dass wir das nicht vorher angekündigt haben. Wir entschuldigen uns bei allen, die davon überrascht wurden.“

Spieler auf Maladath erhalten kostenlose Charaktertransfers auf zwei andere Server: dem PvE-Realm Dreamscythe sowie dem PvP-Realm Nightslayer. Die Charaktererstellung auf Maladath wurde inzwischen deaktiviert.

Community-Reaktionen gemischt

Wie reagiert die WoW-Community auf die aktuellen Probleme? Die Stimmung ist gespalten: Viele danken Tom Ellis für seine offene Kommunikation auf X. Gleichzeitig wird kritisiert, dass offizielle Blizzard-Kanäle wie Battle.net oder der Launcher keine aktuellen Updates liefern.

In Kommentaren auf Reddit schreiben Nutzer unter anderem:

„Tom ist super aktiv, genau das ist die Kommunikation, die wir brauchen.“

„Warum bekommen wir mehr Infos über Twitter als über battle.net? Ich hab keinen X-Account und sehe gar nichts.“

Insgesamt zeigt sich: Auch über 19 Jahre nach dem ursprünglichen Release sind technische Probleme am Patch-Tag bei WoW keine Seltenheit. Die Community bleibt dennoch aktiv – und hofft auf schnelle Lösungen.

Wie es mit Burning Crusade Classic weitergeht

Wann kommen Boosts und Transfers zurück? Blizzard hat sich nicht offiziell zum genauen Zeitpunkt geäußert. Tom Ellis erwartet, dass die Boosts noch im Laufe des 15. Januar 2026 wieder aktiviert werden. Auch die kostenlosen Realm-Transfers sollen zeitnah möglich sein.

World of Warcraft Classic wurde ursprünglich 2019 veröffentlicht, um das Spielerlebnis von damals zurückzubringen. Die Burning Crusade-Version ist Teil der erweiterten Classic-Server, die nach und nach die alten Erweiterungen wieder einführen. Dabei bleibt das Spielsystem möglichst nahe am Patchstand 1.12.1 von 2006, mit behutsamen Modernisierungen für heutige Standards.

Die Burning Crusade Classic Anniversary Edition bildet den Auftakt für weitere geplante Inhalte im Rahmen des 20-jährigen Jubiläums von World of Warcraft.

Wie erlebst du den Start der Burning Crusade Classic Anniversary Edition? Schreib deine Eindrücke und Erfahrungen gerne unten in die Kommentare!