Nach dem erfolgreichen Start der mit Spannung erwarteten und vielgelobten neuen HBO-Serie The Last of Us nach dem gleichnamigen PlayStation-Titel von Naughty Dog werfen wir einen Blick auf die kommende 2. Episode.

„The Last of Us“ Episode 2 namens „Infected“ ist ab dem 23. Januar 2023 um 4:30 Uhr morgens bei WOW und Sky Q abrufbar.

Ein erster Preview-Trailer enthüllt nicht nur das Schicksal von Joel, Ellie und Tess, auch werden eine Reihe neue und wohlbekannte Charaktere aus den Games gezeigt – neben die mit dem Pilz infizierten Mutanten Clicker und Bloater.

Was bisher passiert ist: Nachdem die Menschheit durch einen Pilz infiziert und größtenteils dahin gerafft wurde, ist Jahre später die Welt in ein Chaos gestürzt – während die wenigen Überlebenden gegen die Cordyceps Infizierten ums Überleben kämpfen.

Der Texaner und Schmuggler Joel Miller (Pedro Pascal) nimmt sich der jugendlichen Ellie (Bella Ramsey) an und erklärt sich gegenüber der Anführerin Marlene (Merle Dandridge) der gewalttätigen Rebellengruppe Fireflies dazu bereit, das Mädchen aus der Gefahrenzone zu bringen, da sie offenbar der Schlüssel für ein Heilmittel in sich trägt. Ihr Weg führt sie quer durch ein postapocalyptisches Amerika mit zahlreichen Gefahren.

Am Ende der 1. Episode „When You’re Lost in the Darkness“ haben es schließlich Joel, Tess und Ellie erfolgreich aus der vom Militär kontrollierten Bostoner Quarantänezone herausgeschafft und machen sich auf den Weg durch die verwüstete Metropole.

Dann ertönt am Ende ein Song aus den 80ern: „Never Let Me Down Again“ von Depeche Mode. Joel und Tess sollen mit dem auch aus den Games bekannten Code wohl davon abgehalten werden, sich derzeit Bills und Franks Aufenthaltsort zu nähern. Jedoch hat sie die Warnung nicht mehr erreicht…

Das verrät uns der Preview-Trailer über Episode 2 von TLOU

Bereits am Ende der Auftaktfolge angedeutet, erhalten wir im Preview-Trailer einen ersten Blick auf Bill (Nick Offerman) und Frank (Murray Bartlett): Dabei bekommen wir Bill in seiner Heimat Lincoln zu sehen, wie er sich zunächst mit Frank streitet, nur um in einer nächsten Szene sich gegen eine marodierende und bewaffneten Gang zur Wehr zu setzen.

In einer nächsten Szene wird Kathleen (Melanie Lynskey) als neuer Charakter gezeigt, die extra für die Serie erschaffen wurde. Sie scheint die Anführerin einer noch unbekannten Gang zu sein, die mit sich mit Waffengewalt gegen Mutanten und anderen Gangs durchsetzen kann.

Joels Bruder Tommy wird ebenso in der Episode 2 angedeutet. Gezeigt wird ein Rückblick auf den Ausbruch der Krankheit und wie Joe mit dem Tod seiner Tochter hadert – mit ikonischen Szenen aus der Spielvorlage.

Henry und Sam, die beiden Brüder aus den Games, bekommen wir ebenso in einer kurzen Szene zu Gesicht. Gezeigt wird, wie die beiden mit einer Art selbst entwickelten Zeichensprache miteinander kommunizieren. Da beide in der Spielvorlage nicht taub sind, dürften sie einen Weg gefunden haben, geräuschlos sich auszutauschen – schließlich regierten die mutierten Monster auf jedes Geräusch.

Fans der TLOU-Games dürfen sich auch auf ein Wiedersehen mit Jackson freuen aus dem zweiten Spiel The Last of Us 2, der bereits in der kommenden Episode einen Part in der Serie einnehmen wird. Wie groß dieser ausfallen wird, bleibt abzuwarten. Wer genau hinschaut, kann noch weitere Anspielungen, Referenzen und Eeaster Eggs zu den Games entdecken.

Zu guter Letzt findet auch Ellies Backstory aus dem Left Behind-DLC Einzug in die Serie. Darin wird ihr Werdegang vor und zu Beginn des Ausbruchs gezeigt. Dabei darf auch ihre beste Freundin Riley nicht fehlen. Wer aufgepasst hat, kann in einer kurzen Szene auch sehen, wie Ellie plötzlich von einer mutierten Kreatur angegriffen und gebissen wird.

