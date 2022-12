Start von The Last of Us in Deutschland: Wie viele Folgen hat die Serie? Episoden-Guide

Start & Premiere von The Last of Us

Termine & Uhrzeit

Wer streamt The Last of Us?

Wann werden in Deutschland die einzelnen Folgen der The Last of Us-Serie veröffentlicht? In unserer Übersicht erfahrt ihr alle Termine der verschiedenen Episoden.

The Last of Us: Wie viele Folgen gibt es?

Anfang 2023 startet die erste Staffel der HBO-Serie „The Last of Us“, die auf dem gleichnamigen Videospiel von Sony und Entwickler Naughty Dog basiert. Produziert wird die Serie von Sony Pictures Television und PlayStation Productions. Hierbei handelt es sich um die erste Videospielverfilmung von HBO.

Wie viele Folgen wird The Last of Us haben? Die erste Staffel der HBO-Serie umfasst insgesamt neun Episoden, die wöchentlich veröffentlicht werden. Wir werden entsprechend also alle sieben Tage mit einer Folge versorgt. Somit findet das Staffelfinale am Montag, den 13. März 2023 statt.

Um welche Uhrzeit erscheinen die Folgen? In den USA findet der Start der ersten Folge am 15. Januar 2023 statt. In Deutschland wird die erste Staffel somit in der Nacht vom 15. auf den 16. Januar bei WOW (das ehemalige Sky Ticket) freigeschaltet. Ab März 2023 wird die neue Serie dann auch bei Sky Atlantic ausgestrahlt.

Die einzelnen Episoden gehen wie folgt an den Start:

Staffel 1, Folge 1: TBA – 16. Januar 2023 (85 Min.)

(85 Min.) Staffel 1, Folge 2: TBA – 23. Januar 2023 (x Min.)

(x Min.) Staffel 1, Folge 3: TBA – 30. Januar 2023 (x Min.)

(x Min.) Staffel 1, Folge 4: TBA – 6. Februar 2023 (x Min.)

(x Min.) Staffel 1, Folge 5: TBA – 13. Februar 2023 (x Min.)

(x Min.) Staffel 1, Folge 6: TBA – 20. Februar 2023 (x Min.)

(x Min.) Staffel 1, Folge 7: TBA – 27. Februar 2023 (x Min.)

(x Min.) Staffel 1, Folge 8: TBA – 6. Februar 2023 (x Min.)

(x Min.) Staffel 1, Folge 9: TBA – 13. Februar 2023 (x Min.)

Wie viele Staffeln wird es geben? Das steht offiziell noch nicht fest. Aber womöglich hat sich der Ministerpräsident der Provinz Alberta in Kanada bei einer großen Rede verplappert. Dabei ging es eigentlich um die Zukunft der Gegend. Unter anderem wurde in Alberta die erste Staffel der HBO-Serie gedreht. Wenn Ministerpräsident Jason Kenney richtig informiert ist, könnten es bis zu acht Staffeln werden, die im Jahr rund 200 Millionen US-Dollar in die Kassen spülen.

Wie lange ist eine Folge von The Last of Us?

Die Auftaktfolge wird von HBO Latino mit 85 Minuten angegeben und ist somit fast eineinhalb Stunden lang – was etwa der Länge eines Spielfilms entspricht. Die weiteren Episoden werden sich wahrscheinlich bei einer Laufzeit von rund 60 Minuten einpendeln.

Worum geht es in The Last of Us?

Die erste Staffel der Serie behandelt die Geschehnisse des ersten „The Last of Us“-Spiels. Schauplatz ist das von einer verheerenden Pilzepidemie heimgesuchte Amerika in der nahen Zukunft. Die Pilzinfektion befällt das Gehirn seiner Opfer und verwandelt diese zu aggressiven Mutanten (genannt Runner, Stalker, Clicker und Bloater), während ihr Körper zunehmend zerfällt.

Als Zuschauer verfolgen wir die beiden Protagonisten Joel und Ellie auf ihrer gefährlichen Reise durch die halb zerstörte USA.

In den Hauptrollen werden in der „The Last of Us“-Serie die Schauspieler Pedro Pascal („Game of Thrones“, „The Mandalorian“) als Joel und Bella Ramsey („Game of Thrones“) als Ellie zu sehen sein. Mehr Infos zu der HBO-Serie erhaltet ihr in diesem Beitrag.