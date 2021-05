Die beliebte und erfolgreiche Spielreihe The Last of Us von Naughty Dog wird verfilmt. Das exklusiv für die PlayStation von Naughty Dog-Chef Neil Druckmann entwickelte Game liefert die Vorlage für eine Serie bei HBO, Heimat der Erfolgsserien „Game of Thrones“ und „Westworld“.

Zum baldigen Produktionsstart haben wir euch hier die wichtigsten Informationen zur Serie und der Vorlage, die Besetzung, erste Story-Details und vieles mehr zusammengestellt.

Erste Story-Details zur The Last of Us-Serie

Worum geht es in „The Last of Us“? Das Survival-Horror-Action-Adventure spielt in der postapokalyptischen USA, in der vor 20 Jahren eine durch einen Pilz ausgelöste Infektion ein Großteil der Menschheit dahingerafft hat. Die Pilzinfektion befällt das Gehirn seiner Opfer und verwandelt diese zu aggressiven Mutanten (genannt Runner, Stalker, Clicker und Bloater), während ihr Körper zunehmend zerfällt.

Zu den wenigen Überlebenden gehört die junge Ellie, die scheinbar immun gegen den Pilz ist. Gemeinsam mit dem Texaner Joel begeben sie sich auf eine gefährliche Reise quer durchs Land zu einer entfernt liegenden Forschungseinrichtung, die nach einem Gegenmittel für die Infektion sucht und mit Hilfe von Ellies Immunität ein Heilmittel entwickeln könnte. Zunächst einmal müssen sich Ellie und Joel auf ihrem beschwerlichen Weg gegen zahlreiche Gefahren behaupten – dabei sind die Mutanten nicht die einzigen Gegenspieler der beiden. Das ist auch der Grund, weshalb die beiden Ellis besondere Eigenschaften vor anderen geheim halten.

Die Serie wird die Handlung des ersten Spiels wiedergeben und sich dabei eng an die Vorlage halten, verspricht Neil Druckmann. Jedoch habe man sich auch die eine oder andere kreative Freiheit erlaubt. So gibt es gewisse Änderungen und Abweichungen, die laut den Machern sogar zwingend notwendig seien, um einen besseren Effekt zu erzielen. Schließlich hat man es hier mit einem anderen Medium zu tun, bekräftigt Druckmann.

The Last of Us-Serie: Serie statt Film

Ursprünglich war vor einigen Jahren ein Kinofilm nach dem Spielhit „The Last of Us“ geplant. Inzwischen hat sich Naughty Dog-Chef Neil Druckmann, der selbst die Vorlage adaptieren wird, gegen einen Film und für eine Serien-Adaption entschieden. Hierzu hat man mit dem US-Sender HBO einen geeigneten Partner gefunden, der bekannterweise bereits die Erfolgsserie „Game of Thrones“ verantwortete.

Der Grund für eine Serie ist, dass die Handlung laut Neil Druckmann und Serien-Macher Craig Mazin („Chernobyl“) mehr Zeit hat um sich zu entwickeln – ganz so wie in den Spielen auch:

„Ich [Mazin] war der Meinung, dass diese Art Geschichte einfach Zeit zur Entfaltung braucht, aus dem Film also eine Serie werden sollte. Zum Glück sah Neil [Druckmann] das ähnlich und so konnten wir HBO von dem Vorhaben überzeugen.“

„Mit der Serie können wir uns noch mehr darauf stützen, weil wir nicht so viele Actionsequenzen haben müssen wie im Spiel. Im Spiel haben wir gewisse Mechaniken für das Pacing eingebaut. Man muss diese Mechaniken ab und zu benutzen. Man muss den Kampf üben, um die Mechaniken zu trainieren. Das alles kann man vernachlässigen, weil wir nun in einem anderen Medium sind. Lasst uns die Stärken des Mediums ausspielen!“, ergänzt Druckmann.

Actionszenen stehen in der Serie nicht im Mittelpunkt © SIE/Naughty Dog

The Last of Us-Serie: Besetzung mit Joel und Ellie

Eine erste Besetzung für die beiden Hauptfiguren Joel und Ellie in der „The Last of Us“-Serie ist bereits gefunden: The Mandalorian-Star Pedro Pascal und Bella Ramsey (bekannt als Lyanna Mormont in „Game of Thrones“) übernehmen die Hauptrollen Joel und Ellie in der HBO-Serie.

Pedro Pascal, der schon als wortkarger Titelheld in der beliebten „Star Wars“-Serie auf Disney Plus bekannt ist, stellt in „The Last of Us“ den grummeligen Texaner Joel dar. Serie und Game erzählen zunächst die Geschichte von Joel, der sich in der zerstörten Welt nach dem Verlust seiner leiblichen Tochter als Schmuggler durchkämpft. An einem gewissen Punkt tritt er auf die 14-jährige Ellie. Mit der Bekanntgabe der Hauptdarsteller sind ein paar beeindruckende Fanarts von Pascal und Ramsey als Joel und Ellie entstanden.

Besetzung für Joel und Elli ist gefunden © Sony Interactive Entertainment/Naughty Dog

Die Serienmacher haben derweil schon weitere wichtige und bekannte Charaktere aus den Games für die Serie bestätigt. Einzig die passende Besetzung fehlt noch – doch hierzu läuft bereits das Casting:

Pedro Pascal als Joel

Bella Ramsey als Ellie

Gabriel Luna als Joels Bruder Tommy

Noch nicht besetzt sind unter anderem:

Tess

Marlene

Maria

Riley (aus dem DLC Left Behind) und weitere

Drehstart und erstes Trailer-Material zur The Last of Us-Serie

Die Produktion der HBO-Serie „The Last of Us“ beginnt im Juli mit den Dreharbeiten im kanadischen Calgary. Dabei rechnet das Studio mit einem vollen Jahr allein für die Dreharbeiten (bis Sommer 2022), was an sich schon gigantisch ist und umfangreiche Serienproduktionen wie „Game of Thrones“ schlägt. In der Regel dauern die Filmarbeiten einer solchen großangelegten Produktion rund ein halbes bis dreiviertel Jahr. Hinzu kommt die Nachbearbeitung für digitale Effekte, die noch einmal einige Wochen bis Monate Zeit in Anspruch nehmen dürfte. Mit dem Serienstart ist somit nicht vor Ende 2022 zu rechnen.

Bislang gibt es noch keine Concept-Arts, Trailer oder dergleichen zur „The Last of Us“-Serie. Wir halten euch aber natürlich an dieser Stelle auf dem Laufenden.

