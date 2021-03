The Last of Us-Serie basiert auf erstem TLOU-Teil, wird aber weitaus dramatischer

The Last of Us wird in eine HBO-Serie gepackt, die uns die Geschichte von Joel und Ellie noch einmal in filmischer Form erzählt. Wie Game Director Neil Druckmann nun verraten hat, wird die Serie dabei direkt auf der Spielvorlage von Naughty Dog beruhen, ganz genau gesagt auf dem ersten Teil. Sogar ganze Dialoge daraus könnten wiederkehren.

The Last of Us-Serie basiert auf TLOU, aber nicht nur

Gegenüber IGN klärte Druckmann, der auch an der Serie direkt mitbeteiligt ist, etwas mehr über den Inhalt der „The Last of Us“-Serie auf. Bislang bestanden noch viele Unsicherheiten darüber, wie genau die Ereignisse in der HBO-Show thematisiert werden. Mit seinen aktuellsten Aussagen scheint jedoch etwas mehr Licht ins Dunkel zu gelangen.

So bestätigt Druckmann unter anderem, dass die erste Staffel der TLOU-Serie definitiv auf dem ersten Spiel basieren wird. Allerdings wird man sich dabei nicht in Details verlieren und das Game Eins-zu-eins in die Serie übertragen. Viel mehr möchte man sich auf die Charaktere und den „Kern ihrer Reise“ konzentrieren, also mehr auf Drama statt auf Action setzen:

„Zum Beispiel gibt es im Spiel so viel Action, weil man dem Spieler die Spielmechaniken beibringen muss. Man muss bis zu einem gewissen Grad mehr Gewalt und mehr Spektakel haben, als es in einer TV-Show benötigt wird, weil man die Leute nicht im Umgang mit einer Waffe schulen muss. Das ist etwas, das wirklich anders war, und HBO hat uns dazu motiviert, uns von der Hardcore-Action zu entfernen und uns mehr auf das Drama des Charakters zu konzentrieren.“ Neil Druckmann gegenüber IGN

Vielleicht werden wir Joel nicht in genau diesem ikonischen grünen Hemd sehen, Dialoge zwischen ihm und Ellie könnten wir dagegen durchaus wiedererkennen. © Naughty Dog/Sony Interactive Entertainment

Gleiche Dialoge, anderer Fokus

„The Last of Us“-Spieler werden also mit Sicherheit Parallelen zwischen den beiden Medien erkennen. Sogar ganze Dialoge könnten enthalten sein, die wir bereits aus dem Mund von Joel, Ellie oder den anderen bislang bekannten Charakteren kennen. Allerdings nicht immer, denn der abweichende Fokus soll auch viele neue epische Momente erzeugen, die sie zu Druckmanns Lieblingsfolgen machen:

„Die Dinge bleiben manchmal ziemlich ähnlich. Es ist lustig, meine Dialoge aus den Spielen in HBO-Skripten zu sehen. Und manchmal weichen sie viel stärker ab, weil wir es mit einem anderen Medium zu tun haben. […] Einige meiner bisherigen Lieblingsfolgen weichen stark von der Geschichte ab und ich kann es kaum erwarten, dass die Leute sie sehen.“ Neil Druckmann gegenüber IGN

Außerdem merkte er an, wie sehr er sich schon darauf freut Pedro Pascal als Joel und Bella Ramsey als Ellie in Aktion zu präsentieren. Erst kürzlich wurde bekannt, dass die beiden Game of Thrones-Stars die Rollen der „The Last of Us“-Protagonisten übernehmen werden.

The Last of Us-Serie: Darsteller für Joel und Ellie stehen fest und es sind beides GoT-Stars

Erste Tests mit Clicker-Prothesen

Die Produktion der „The Last of Us“-Serie scheint dabei schon etwas weiter vorangeschritten zu sein, denn Neil Druckmann sprach ebenso begeistert von ersten Tests, die mit Prothesen für die Clicker-Darsteller durchgeführt worden sind. Die pilzbefallenen Widersacher scheinen also schon einmal zum Leben erweckt zu werden.

Wann wir die Resultate in Form der ersten Staffel zu Gesicht bekommen, ist allerdings noch nicht bekannt. Ein Starttermin der HBO-Show steht noch aus, ebenso wie weitere Infos zum Cast.