Druckmann teaserte nächste Stopps bei The Last of Us, Part 3 im Gespräch

Neil Druckmann hat bei vielen Last of Us-Fans gerade einen Nerv getroffen. Der Kreativdirektor von Naughty Dog teilte auf Instagram zwei frühe Skizzen aus der Konzeptphase des ersten Teils, darunter erste Designideen für Joel und Ellie. Soweit so nostalgisch, doch die Bildunterschrift wirkte wie ein kleiner Teaser: Druckmann schrieb, er sei dankbar für jede Station der Reise, besonders für die wenigen Stopps, die auf dem Weg noch vor ihnen liegen.

Genau dieser letzte Satz sorgt jetzt für Spekulationen. Denn spieleseitig ist es im Kern seit Jahren still um die Reihe: Das letzte neue Hauptspiel war The Last of Us Part 2 aus dem Jahr 2020, das 2024 eine Remastered-Version für PlayStation 5 bekommen hat. Gleichzeitig ist das Franchise präsenter denn je, nicht zuletzt durch die erfolgreiche HBO-Serie, bei der Druckmann als Co-Creator und Autor mitwirkte und sogar einzelne Episoden inszenierte.

Ein Satz, viele Interpretationen

Was könnte Druckmann mit den verbleibenden Stopps gemeint haben? In der Community werden aktuell vor allem zwei Deutungen diskutiert. Die vorsichtigere Lesart: Druckmann spielt auf kommende TV-Staffeln der HBO-Adaption an. Schließlich ist das Serienuniversum im Vergleich zu den Spielen noch längst nicht am Ende angekommen und bietet Raum für weitere Story-Entscheidungen, Figurenfokus und neue Perspektiven.

Die andere, deutlich explosivere Interpretation: Der Post könnte ein Fingerzeig Richtung The Last of Us Part 3 sein. Obwohl Part 2 viele zentrale Konflikte abschließt, bleibt das Ende bewusst offen genug, um weitere Geschichten in dieser Welt zu erzählen. Auch die in Part 2 eingeführten Charaktere und Handlungsstränge könnten eine mögliche Grundlage für eine Fortsetzung liefern, ohne die bisherigen Ereignisse zu entwerten.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Spannend ist dabei auch der Kontext rund um Druckmann selbst. Er hatte seine Arbeit an der HBO-Serie zuletzt zurückgefahren, um sich wieder stärker auf Projekte bei Naughty Dog zu konzentrieren. Allein dieser Umstand lässt Fans natürlich sofort in Richtung Games denken, gerade weil Druckmann als Gesicht der Marke gilt.

Der Stand der Dinge bei Naughty Dog

Welche Projekte stehen bei Naughty Dog aktuell im Vordergrund? Klar ist: Das Studio arbeitet an Intergalactic: The Heretic Prophet, einem neuen Titel, der als erste neue Marke seit dem Debüt von The Last of Us auf PlayStation 3 gehandelt wird. Damit ist es gut möglich, dass Druckmanns Fokus zunächst darauf liegt, dieses Projekt auf Kurs zu bringen.

Gleichzeitig ist es nicht das erste Mal, dass Druckmann die Zukunft von The Last of Us bewusst vage hält. In früheren Aussagen klangen seine Formulierungen teils so, als könne die Franchise auch ohne weiteres Spiel zu einem Abschluss kommen. Im März 2025 sprach er zudem über die Möglichkeit, dass das Ende der HBO-Serie auch das Ende der Reihe markieren könnte, ohne dabei konkret zu bestätigen, in welche Richtung Naughty Dog plant.

Unterm Strich bleibt Druckmanns Instagram-Post genau das, was gute Teaser ausmacht: Er sagt wenig und löst viel aus. Ob die nächsten Stopps eine neue Staffel, ein neues Spiel oder etwas ganz anderes bedeuten, ist offen. Aber dass The Last of Us noch Gesprächsstoff liefert, ist damit einmal mehr garantiert.

Wie deutest du Druckmanns Hinweis: reiner TV-Teaser oder doch ein zaghaftes Signal in Richtung Part 3? Schreib deine Meinung in die Kommentare.