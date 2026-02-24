Marvels Wolverine für PS5 erhält Release-Datum – Start am 15. September 2026

Jetzt ist es offiziell: Insomniac Games hat dem PS5-exklusiven Marvel’s Wolverine endlich ein konkretes Datum verpasst. Damit bekommt eines der meistdiskutierten Superhelden-Projekte der PlayStation Studios nach langer Funkstille einen festen Platz im Release-Kalender.

Der Action-Adventure-Titel erscheint am 15. September 2026 für die PlayStation 5. Damit ist klar, dass Sony und Insomniac die Veröffentlichung weiterhin als echtes PS5-Highlight positionieren und nicht auf eine frühere Generation setzen.

Das steckt hinter dem Termin

Wann erscheint Marvel’s Wolverine auf PS5? Laut offiziellem Release-Fenster ist der Start auf den 15. September 2026 datiert. Für PS5-Fans bedeutet das vor allem eines: Planungssicherheit. Wer auf den nächsten großen Einzelspieler-Blockbuster aus dem Hause Insomniac wartet, kann sich diesen Tag schon jetzt im Kalender markieren.

Marvel’s Wolverine wurde bereits im September 2021 angekündigt und gilt als eigenständiges Action-Adventure, das eine neue, in sich geschlossene Story erzählt. Gleichzeitig steht fest, dass das Spiel in derselben Kontinuität wie Insomniacs Marvel-Spider-Man-Spiele angesiedelt ist, ohne dabei nur ein Anhang zu sein.

Spannend ist auch der Blick hinter die Kulissen: In den vergangenen Jahren gab es personelle Wechsel in der Leitung. Die ursprünglichen kreativen Köpfe Brian Horton und Cameron Christian wurden bis Oktober 2024 durch Marcus Smith und Mike Daly ersetzt, die jetzt die Richtung des Projekts verantworten.

Story, Figuren und Tonalität

Worum geht es in Marvel’s Wolverine? Im Mittelpunkt steht James Logan Howlett, besser bekannt als Wolverine. Insomniac setzt dabei auf ein Wolverine-Abenteuer, das sich an der langen Comic-Mythologie orientiert und gleichzeitig eine eigene Interpretation liefern will.

Auch bei der Besetzung gibt es bereits konkrete Details: Wolverine wird von Liam McIntyre gesprochen. Inhaltlich dreht sich vieles um Logans typische Markenzeichen, darunter seine ausfahrbaren Klauen, der ausgeprägte Heilungsfaktor und das unzerstörbare Adamantium-Skelett, das er durch brutale Experimente erhielt.

Zum Cast gehören außerdem bekannte Figuren aus dem X-Men-Umfeld und verwandten Erzählsträngen. Bestätigt sind unter anderem:

Mystique

Omega Red

Sentinels

Insomniac hatte früh klargemacht, dass Marvel’s Wolverine im Vergleich zu manchem Spidey-Abenteuer eine reifere Tonalität anpeilt. Das passt zur Figur, die traditionell härter, direkter und körperlicher erzählt wird.

Was das für PS5-Fans bedeutet

Warum ist der Release für die PS5 so wichtig? Mit dem festen Termin bekommt die PS5-Roadmap ein weiteres Schwergewicht, das klar auf Singleplayer-Inszenierung und cineastisches Storytelling setzt, also genau auf die Stärken, für die Insomniac bei vielen Fans steht.

Auch interessant: Marvel’s Wolverine ist als Standalone-Spiel gedacht, teilt aber die Weltlogik mit den Marvel-Spider-Man-Titeln. Wer also Spaß daran hat, wie sich ein vernetztes Superhelden-Universum über mehrere Spiele hinweg anfühlt, dürfte hier besonders aufmerksam hinschauen.

Wie sieht es bei dir aus: Freust du dich auf Marvel’s Wolverine auf der PS5, und was ist dir bei der Umsetzung wichtiger, kompromisslose Action oder eine starke Story? Schreib es gern in die Kommentare.