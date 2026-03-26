Epic Games Store verschenkt Clone Drone in the Danger Zone ab 2. April 2026

Im Epic Games Store steht der nächste Gratis-Download fest: Ab dem 2. April 2026 könnt ihr Clone Drone in the Danger Zone kostenlos zur Bibliothek hinzufügen. Das Actionspiel aus dem Jahr 2021 kommt bei der Community besonders gut an und trägt auf Steam den Bewertungsstatus Sehr Positiv.

Die Aktion läuft wie üblich nur für ein begrenztes Zeitfenster. Wer das Spiel einmal im Aktionszeitraum beansprucht, behält es dauerhaft im Konto.

Termin und Laufzeit der Gratis-Aktion

Wann ist Clone Drone in the Danger Zone gratis verfügbar? Laut Ankündigung startet der Giveaway am 2. April 2026 um 17:00 Uhr CET und endet nach genau sieben Tagen am 9. April 2026.

Damit gibt es im Epic Games Store wieder eine Woche mit nur einem einzigen Gratis-Spiel. Zuletzt war das bei Definitely Not Fried Chicken der Fall, das zwischen dem 29. Januar 2026 und dem 5. Februar 2026 allein verschenkt wurde.

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Das erwartet euch im Indie-Hit

Worum geht es in Clone Drone in the Danger Zone? Entwickelt wurde der Titel vom US-Studio Doborog Games. Inhaltlich dreht sich alles um ein menschliches Bewusstsein, das in einen Roboter-Gladiator hochgeladen wird und sich in Arenakämpfen behaupten muss.

Das zentrale Gameplay-Highlight ist das kampfbetonte Zerstückeln mit einem Voxel-Schadenssystem: Statt einer klassischen Lebensleiste werden Gliedmaßen, Waffen und Rüstung Stück für Stück abgeschlagen. Genau diese direkte, sichtbar spürbare Trefferlogik ist für viele der große Reiz des Spiels.

Neben einer kurzen Story-Kampagne setzt Clone Drone in the Danger Zone vor allem auf Langzeitmotivation durch Arena-Runs und mehrere Multiplayer-Varianten:

Private Duelle

Koop-Modus

Battle-Royale-Variante Last Bot Standing

Historisch ist das Spiel außerdem ein typischer Early-Access-Werdegang: Der Start im Steam Early Access erfolgte im März 2017, Version 1.0 erschien Ende Juli 2021. Zum Full-Release wurde es auch für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch veröffentlicht.

Aktuelle Gratis-Spiele bis zum 2. April 2026

Welche Freebies sind im Epic Games Store gerade verfügbar? Wer bis zum Start von Clone Drone in the Danger Zone noch etwas zum Einsammeln sucht, kann derzeit zwei andere Titel mitnehmen. Seit dem 26. März 2026 sind Havendock und Hyper Echelon kostenlos verfügbar, ebenfalls nur für kurze Zeit.

Gratis-Spiel Aktionszeitraum Havendock 26. März 2026 bis 2. April 2026 Hyper Echelon 26. März 2026 bis 2. April 2026 Clone Drone in the Danger Zone 2. April 2026 bis 9. April 2026

Havendock richtet sich an Fans von gemütlichen Aufbau- und Colony-Sims und lässt euch eine kleine Hightech-Gesellschaft mitten auf dem Ozean hochziehen. Hyper Echelon geht dagegen in eine deutlich klassischere Richtung und orientiert sich an vertikal scrollenden Shoot-em-ups, wie man sie aus Retro-Arcades kennt.

Was haltet ihr von der nächsten Gratis-Runde im Epic Games Store, und werdet ihr Clone Drone in the Danger Zone am 2. April 2026 direkt einsacken? Schreibt es uns in die Kommentare.