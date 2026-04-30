Epic Games Store – Diese zwei Gratis-Spiele gibt es ab 7. Mai 2026

Der Epic Games Store hat offiziell bestätigt, welche Gratis-Titel als Nächstes an der Reihe sind: Ab dem 7. Mai 2026 könnt ihr euch gleich zwei Indie-Spiele ohne Zusatzkosten sichern. Mit Arranger: A Role-Puzzling Adventure und Trash Goblin setzt Epic erneut auf eine Mischung aus Puzzle-Abenteuer und Cozy-Sim und kehrt damit auch wieder sichtbar zum Dual-Gratis-Format zurück.

Beide Spiele lassen sich wie üblich nach dem Freischalten dauerhaft eurer Bibliothek hinzufügen. Die Aktion läuft exakt eine Woche, also bis zum 14. Mai 2026 um 17:00 Uhr (MESZ).

Die Gratis-Spiele ab dem 7. Mai 2026

Welche Spiele sind am 7. Mai 2026 kostenlos? Ab dem Stichtag stehen zwei Titel bereit, die normalerweise jeweils bei umgerechnet rund 19,99 Euro liegen und bislang noch nicht gratis im Epic Games Store angeboten wurden.

Arranger: A Role-Puzzling Adventure ist ein Puzzle-Adventure mit Rollenspiel-Anstrich, das vor allem über seine zentrale Schiebemechanik funktioniert. Statt klassischer Kämpfe dreht sich vieles um das Verschieben von Kacheln mit Wegen, Schlüsseln, Gegnern und Fallen, wodurch ihr euch Schritt für Schritt durch die Welt arbeitet.

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Trash Goblin geht in eine ganz andere Richtung: Hier erwartet euch eine gemütliche Shopkeeping-Simulation, in der ihr Fundstücke entdeckt, restauriert und verkauft. Mit dem verdienten Geld baut ihr eure Werkstatt aus und macht euch in einer bewusst entspannten Spielwelt ein besseres Leben.

Gratis-Angebot Zeitraum im Epic Games Store Typischer Preis Plattform-Hinweis Arranger: A Role-Puzzling Adventure 7. Mai 2026 bis 14. Mai 2026, 17:00 Uhr (MESZ) ca. 19,99 Euro Windows und macOS Trash Goblin 7. Mai 2026 bis 14. Mai 2026, 17:00 Uhr (MESZ) ca. 19,99 Euro Windows

Das steckt in Arranger: Puzzle, Adventure und starke Kritiken

Warum lohnt sich Arranger: A Role-Puzzling Adventure? Das Spiel ist das Debüt des Indie-Studios Furniture and Mattress, das von Entwicklerinnen und Entwicklern mit Puzzle-Erfahrung mitgegründet wurde. Bereits vor Release sorgte Arranger für Aufmerksamkeit und wurde im Umfeld der Veröffentlichung 2024 auch ausgezeichnet.

Inhaltlich bekommt ihr ein charmantes Abenteuer, das sich leicht in Etappen spielen lässt. Die durchschnittliche Spielzeit liegt bei etwa fünf Stunden, wer alles sehen möchte, kann laut typischen Erfahrungswerten eher mit rund acht Stunden rechnen.

Auch bei der Kritik kam der Titel gut an: Auf OpenCritic steht aktuell eine Strong-Einstufung im Raum, basierend auf 38 Reviews mit einem Schnitt von 80 Punkten und einer Empfehlungsquote von 75 Prozent. Besonders häufig gelobt wird dabei, dass sich die Schiebepuzzles schnell erschließen, aber trotzdem lange motivieren.

Trash Goblin als Cozy-Gegenpol und die aktuellen Gratis-Inhalte bis 7. Mai

Welche Gratis-Inhalte gibt es im Epic Games Store aktuell? Bis zum Start von Arranger und Trash Goblin laufen noch die derzeitigen Angebote, die am 30. April 2026 live gegangen sind. Dieses Mal besteht das Paket aus einem Spiel sowie einem umfangreichen Bundle für einen Free-to-play-Titel.

Firestone Online Idle RPG : kostenloses Content-Bundle (angegebener Gegenwert 100 Euro), verfügbar bis 7. Mai 2026

: kostenloses Content-Bundle (angegebener Gegenwert 100 Euro), verfügbar bis 7. Mai 2026 Oddsparks: An Automation Adventure: kostenlos bis 7. Mai 2026, typischer Preis ca. 29,99 Euro

Mit Trash Goblin wird es ab 7. Mai dann wieder deutlich gemütlicher: Statt Rätselkacheln und Abenteuerrouten stehen Fundstücke, Restaurierung und das Aufrüsten eures Ladens im Mittelpunkt. Perfekt, wenn ihr nach einem entspannteren Spiel für zwischendurch sucht.

Was sagt ihr zu den Gratis-Spielen am 7. Mai 2026: Holt ihr euch eher Arranger, eher Trash Goblin oder beide? Schreibt es gern in die Kommentare.