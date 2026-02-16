Elden Ring-Manga Distant Tales angekündigt, Start am 16. Juli 2026

Die Welt von Elden Ring ist vollgestopft mit Lore, halben Wahrheiten und kleinen Tragödien am Wegesrand. Genau deshalb bleibt nach dem Abspann oft dieses Gefühl, dass man zwar das große Ganze verstanden hat, aber bei vielen Figuren nur an der Oberfläche gekratzt hat. Jetzt gibt es offiziell Nachschub: Elden Ring: Distant Tales wurde angekündigt und soll genau diese Lücken mit neuen Side-Stories füllen.

Hinter dem Projekt steckt ein Manga, der im Universum der Zwischenlande spielt und Fans ab Sommer 2026 mit zusätzlichen Geschichten versorgen will. Nach vier Jahren seit dem ursprünglichen Release von Elden Ring ist das eine Ansage, die vor allem diejenigen abholt, die sich nach mehr Kontext für ihre Lieblingscharaktere sehnen.

Offizielle Ankündigung und Release-Zeitraum

Wann erscheint Elden Ring: Distant Tales? Der Auftaktband von Elden Ring: Distant Tales soll am 16. Juli 2026 erscheinen. Damit startet die Reihe als erster Eintrag einer neu angekündigten Sammlung, die auf zusätzliche Erzählungen aus der Welt von Elden Ring setzt.

Für FromSoftware-Fans ist das vor allem deshalb spannend, weil es kein typisches Artbook- oder Lore-Kompendium sein will, sondern klar auf erzählte Episoden setzt. Und: Es geht nicht um den nächsten großen Boss-Run, sondern um das, was abseits unserer Route passiert ist, während wir uns durch die Zwischenlande gekämpft haben.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Elden Ring entstand unter der Leitung von Hidetaka Miyazaki, die Weltgestaltung wurde zusätzlich von George R. R. Martin mitgeprägt. Distant Tales hängt sich nun an dieses Fundament und erweitert es in Manga-Form um neue Blickwinkel.

Diese Figuren stehen im Mittelpunkt

Welche Charaktere bekommen neue Side-Stories? Laut Ankündigung sollen sich die Abenteuer in Distant Tales auf mehrere ikonische NPCs konzentrieren, die viele aus ihren Runs nur allzu gut kennen. Genannt wurden unter anderem:

Rya

Blackguard Big Boggart

Blaidd der Halbwolf

Der Ansatz klingt nach dem, was sich Lore-Fans seit Langem wünschen: Kleine, fokussierte Geschichten über Figuren, die im Spiel oft nur in wenigen Szenen glänzen, aber einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Gerade bei Charakteren, deren Quests leicht verpasst werden können oder die in typischer FromSoftware-Manier nicht unbedingt ein glückliches Ende nehmen, kann ein ergänzender Blick hinter die Kulissen richtig gut funktionieren.

Distant Tales will dabei ausdrücklich Geschichten über andere Bewohner der Zwischenlande erzählen, also nicht nur den bekannten Weg des Befleckten nachzeichnen, sondern das Ensemble aus Nebenfiguren stärker in den Vordergrund holen.

Beispiele für mögliche Episoden in den Zwischenlanden

Worum könnte es in den Geschichten konkret gehen? In der Ankündigung wurden bereits mehrere Szenario-Ideen angeteasert, die zeigen, wie alltagsnah und charaktergetrieben der Manga werden könnte. Genannt wurden unter anderem diese Fragen, die Distant Tales beantworten will:

Was wäre, wenn Roderika sich mit den anderen Mitgliedern der Tafelrundfeste anfreunden würde?

Was wäre, wenn der Blackguard sich auf die Suche nach einer neuen Delikatesse machen würde, die nicht aus Garnelen besteht?

Was wäre, wenn man einen Blick auf Ryas Jugend erhaschen würde?

Das ist genau die Art Stoff, die Elden Ring im Spiel selbst oft nur andeutet: Beziehungen zwischen NPCs, kleine Motivationen, Alltag in einer kaputten Welt. Und gerade weil Elden Ring vieles bewusst offen lässt, kann ein Manga hier angenehm ergänzen, ohne jede Lücke mit einer endgültigen Antwort zuzuschütten.

Künstler, Format und Einordnung für Fans

Wer zeichnet Elden Ring: Distant Tales? Der Manga soll mit Artwork von Haruichi erscheinen. Optisch darf man also mit einem eigenständigen Stil rechnen, der die Zwischenlande aus einer anderen Perspektive einfängt als die ikonischen Ingame-Bilder, die viele im Kopf haben.

Interessant ist auch die Positionierung: Distant Tales wird als erster Band einer Reihe gehandelt, also ist das klar als längerfristige Erweiterung gedacht. Für alle, die aktuell auf den nächsten großen FromSoftware-Release warten, könnte das genau das richtige Zwischenfutter sein, um wieder ein bisschen Zeit in die Zwischenlande zu investieren, nur eben lesend statt leidend.

Was erhofft ihr euch von Elden Ring: Distant Tales am meisten, mehr Humor im Alltag der NPCs, harte Lore-Enthüllungen oder einfach zusätzliche Zeit mit Figuren wie Blaidd und Rya? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.