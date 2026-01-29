Leon ist jetzt ein „Hot Uncle“ in Resident Evil Requiem – Fans feiern Rückkehr

Resident Evil Requiem bringt nicht nur klassischen Survival-Horror zurück, sondern entfacht durch das neue Design von Leon S. Kennedy eine regelrechte Welle der Begeisterung in der Gaming-Community. Der einstige Rookie aus Resident Evil 2 tritt nun als 51-jähriger Agent auf – muskulöser denn je, mit einem kantigen Look, der Fans auf der ganzen Welt schwärmen lässt. Sie nennen ihn liebevoll den „Hot Uncle“.

Bereits bei der Enthüllung während des Summer Game Fest 2025 zeigte sich: Capcom setzt mit Requiem auf eine Mischung aus düsterem Horror, starker Story und Charakterentwicklung, die auch optisch Akzente setzt.

Leons neues Design sorgt für Gesprächsstoff

Was macht Leons neues Aussehen so besonders? Seit seinem letzten vollwertigen Auftritt in Resident Evil 6 hat sich Leon deutlich verändert. In Requiem präsentiert er sich nicht nur mit einem markanteren Gesicht, sondern auch mit deutlich mehr Muskelmasse. Fans machen sich bereits einen Spaß daraus, zu spekulieren, ob es am engeren Shirt oder an „mehr Fleisch“ liegt – wie es ein Reddit-User scherzhaft formulierte.

Die Community ist sich einig: Dieses Redesign trifft ins Schwarze. Neben zahlreichen Fan-Edits und Memes ist vor allem die Frage nach einem möglichen „Shirtless“-Skin ein dominierendes Thema in Foren und sozialen Netzwerken. Auch wenn Capcom bisher keinen solchen Skin angekündigt hat, dürfte es bei der aktiven Modding-Szene nur eine Frage der Zeit sein, bis entsprechende Inhalte auftauchen.

Gameplay mit zwei Perspektiven und Charakteren

Wie funktioniert das Gameplay in Resident Evil Requiem? Das neue Spiel setzt auf einen dynamischen Perspektivwechsel zwischen zwei Hauptcharakteren: Leon S. Kennedy und Grace Ashcroft. Während Grace‘ Abschnitte stark an klassische Horror-Erlebnisse wie Resident Evil 7 erinnern, steht bei Leon der Kampf im Mittelpunkt – ähnlich wie in Resident Evil 4 Remake.

Spieler können jederzeit zwischen Ego- und Third-Person-Perspektive wechseln. Laut Capcom ist die First-Person-Ansicht ideal für ein immersives Horror-Erlebnis, während die Third-Person-Ansicht actionorientiertes Gameplay erleichtert.

Unterschiedliche Spielmechaniken für Leon und Grace

Welche Unterschiede gibt es zwischen den Figuren? Grace ist eine FBI-Analystin ohne Kampferfahrung, was sich im Gameplay widerspiegelt. Sie muss sich vor einem sie verfolgenden Monster verstecken, kann sich unter Tischen verbergen und Glasflaschen werfen, um Geräusche zur Ablenkung zu erzeugen. Ein Feuerzeug hilft ihr, dunkle Bereiche zu erhellen – birgt aber das Risiko, das Monster anzulocken.

Leons Gameplay hingegen ist kampflastig. Er nutzt Schusswaffen, Nahkampf und sogar Waffen von Gegnern, um sich durch Zombiehorden zu kämpfen. Besonders hervorzuheben ist seine Nahkampfwaffe – eine Axt mit begrenzter Haltbarkeit, die auch zum Parieren genutzt werden kann.

Requiem als Jubiläumstitel mit Story-Verbindungen

Wie passt Requiem in den Gesamtkontext der Reihe? Resident Evil Requiem feiert das 30-jährige Jubiläum der Serie und knüpft erzählerisch an die Geschehnisse rund um Raccoon City und die Umbrella Corporation an. Die Handlung spielt rund 30 Jahre nach der Zerstörung der Stadt und bringt neue Figuren wie Grace sowie alte Bekannte wie Leon zurück in den Fokus.

Leon wird nach mysteriösen Vorfällen im Mittleren Westen geschickt, die mit dem ehemaligen Umbrella-Wissenschaftler Victor Gideon in Verbindung stehen. Grace hingegen untersucht Todesfälle im Wrenwood Hotel, wo ihre Mutter vor acht Jahren ums Leben kam. Damit eröffnet Requiem eine Doppelperspektive – emotional, erzählerisch und spielerisch.

Technische Details und Plattformen

Auf welchen Plattformen erscheint Resident Evil Requiem? Das Spiel erscheint am 27. Februar 2026 für folgende Systeme:

Plattform Verfügbarkeit PlayStation 5 Ab Release-Tag Xbox Series X/S Ab Release-Tag Windows (PC) Ab Release-Tag Nintendo Switch 2 Ab Release-Tag

Die Rückkehr von Regisseur Koshi Nakanishi – bekannt durch Resident Evil 7 – unterstreicht den Fokus auf atmosphärischen Horror. Ursprünglich als Online-Multiplayer geplant, wurde das Konzept zugunsten eines klassischen Singleplayer-Erlebnisses verworfen.

Leons Kultstatus bekommt neues Gewicht

Warum ist Leon bei Fans so beliebt? Leon Kennedy war schon immer einer der beliebtesten Charaktere des Resident-Evil-Franchise. Doch sein Auftritt in Requiem hebt ihn auf ein neues Level. Mit seiner neuen Physis, dem reiferen Look und der gewohnt coolen Art verkörpert er nicht nur den Actionhelden, sondern auch eine nostalgische Verbindung für langjährige Fans.

Interessant ist auch der Vergleich mit Chris Redfield, der lange als muskulösester Charakter der Reihe galt. In Resident Evil Village trat Chris jedoch deutlich weniger trainiert auf – ein Kontrast, der Leons neue Erscheinung noch markanter wirken lässt.

Ob Fanservice oder Charakterentwicklung – Capcom weiß, wie man das Internet in Aufruhr versetzt. Und das gelingt mit Resident Evil Requiem auf ganzer Linie.

Was denkst du über Leons neues Aussehen? Schreib es uns gerne in die Kommentare!