Path of Exile 2 – Return of the Ancients kommt, Reveal und Release-Termin fix

Path of Exile 2 steht kurz vor dem nächsten großen Content-Schub: Grinding Gear Games hat den Reveal-Termin für die kommende Erweiterung Return of the Ancients bekannt gegeben. Nach rund eineinhalb Jahren Early Access soll das Update nicht nur frischen Nachschub liefern, sondern vor allem am Endgame schrauben und damit ein zentrales Thema der Community adressieren.

Zuletzt wurde es rund um das düstere Action-RPG eher ruhig, nachdem The Last of the Druids Ende 2025 den lange erwarteten Druiden ins Spiel brachte. 2026 wirkte bislang vergleichsweise contentarm, doch das ändert sich jetzt mit einem klaren Fahrplan für das nächste Kapitel.

Reveal-Termin und Release-Zeitplan

Wann wird Return of the Ancients enthüllt? Der erste ausführliche Blick auf Return of the Ancients ist für den 7. Mai 2026 um 22:00 Uhr deutscher Zeit angesetzt. Die Präsentation wird auf Twitch ausgestrahlt und soll deutlich tiefer in die Inhalte der Erweiterung eintauchen, als es der bisherige Teaser andeutet.

Auch ein Release-Datum steht bereits fest. Return of the Ancients erscheint am 29. Mai 2026 für PC und Konsolen. Damit ist das Zeitfenster zwischen Reveal und Veröffentlichung angenehm kurz, was für viele Fans gerade im Early-Access-Kontext ein gutes Signal ist.

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Die wichtigsten Termine im Überblick:

Reveal: 7. Mai 2026, 22:00 Uhr (deutsche Zeit), Livestream auf Twitch

Release: 29. Mai 2026 für PC und Konsolen

Was beim Update im Fokus steht

Welche Inhalte sind bisher offiziell bestätigt? Grinding Gear Games hält sich zu den Details zwar noch bedeckt, hat aber bereits bestätigt, dass das kommende 0.5-Update das Endgame überarbeiten wird. Das ist besonders spannend, weil Path of Exile 2 bereits zuvor an seinem Endgame gefeilt hat und nun die Frage im Raum steht, wie umfassend die nächste Überarbeitung ausfällt.

Der bisher veröffentlichte Teaser-Trailer ist zwar nur rund 30 Sekunden lang, wirkt aber wie ein Hinweis darauf, dass es sich nicht um ein kleines Zwischen-Update handelt. In der Vergangenheit waren die großen Patches oft echte Meilensteine. Ein gutes Beispiel ist The Third Edict aus August 2025, das unter anderem Akt 4, Sprinten und ein neues Handelssystem ins Spiel brachte.

Gerade weil Path of Exile 2 im Early Access weiter gemeinsam mit der Community wächst, könnte Return of the Ancients einen spürbaren Schnitt markieren: mehr Richtung Endgame-Langzeitmotivation, mehr Struktur und hoffentlich auch mehr Gründe, nach der Kampagne dranzubleiben.

ARPG-Duell mit Diablo 4 geht in die nächste Runde

Warum ist das Timing für ARPG-Fans besonders interessant? Der Release von Return of the Ancients liegt auffällig nah an einem anderen großen Genre-Termin: Am 28. April 2026 erscheint Diablo 4 Lord of Hatred. Damit geht die Konkurrenzsituation der beiden ARPG-Schwergewichte direkt in die nächste Runde, inklusive der typischen Rollenverteilung, die viele Fans inzwischen verinnerlicht haben: Path of Exile 2 als eher hardcore-orientierte Alternative, Diablo 4 als zugänglicherer Einstieg.

Für euch bedeutet das vor allem eins: Ende April bis Ende Mai wird ein ungewöhnlich dichtes Zeitfenster für Loot, Builds und Endgame-Grind. Wer gerade auf neuen Input für den Charakter oder die nächste Season-artige Motivation wartet, sollte sich den 7. Mai 2026 und den 29. Mai 2026 vormerken.

Freut ihr euch auf Return of the Ancients und wünscht ihr euch eher ein komplexeres Endgame oder mehr Komfortfunktionen im Alltag? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.