Path of Exile 2 Update bringt Akt IV und neue Liga im August 2025

Path of Exile 2 steht kurz vor einem weiteren großen Update, das Fans sowohl begeistert als auch überrascht zurücklässt. Grinding Gear Games hat kürzlich den Schleier über die 0.3-Version, bekannt als „Das Dritte Edikt“, gelüftet. Diese Aktualisierung bringt eine Fülle neuer Inhalte und Funktionen mit sich, auch wenn eine von den Spielern heiß erwartete Neuerung fehlt.

Was bringt die 0.3-Version?

Welche Inhalte erwarten dich in der neuen Version? Die am 29. August 2025 erscheinende 0.3-Version von Path of Exile 2 wird auf PC über Steam, PS5 und Xbox Series X|S verfügbar sein. In diesem Update wird der nächste Story-Akt, Akt IV, eingeführt, der dir erlaubt, deine Reise durch die Spielwelt fortzusetzen. Zusätzlich gibt es drei Interlude-Akte, die dich auf verschiedene Inseln führen, insgesamt 33 neue Gebiete zum Erkunden. Zudem erwarten dich 25 neue Endgame-Karten, die reichlich neues Gameplay bieten.

Welche Herausforderungen erwarten dich? In diesen neuen Gebieten triffst du auf insgesamt 24 neue Bosse. Die Kämpfe werden dank einer umfassenden Überarbeitung der Skill-Gems sowie bedeutender Änderungen an den Fähigkeiten von Path of Exile 2 neu und verbessert. Es gibt auch neue Gegenstände, die auf dich warten, und für diejenigen, die sich nach besserer Ausrüstung sehnen, wird ein neues Handelssystem eingeführt.

Fehlende Features und neue Mechaniken

Welche Funktion fehlt in der neuen Version? Trotz all der neuen Inhalte fehlt in der 0.3-Version von Path of Exile 2 eine Funktion, die viele erwartet hatten: eine neue Klasse. Spieler hatten gehofft, dass der Druide oder eine andere neue Klasse eingeführt wird, doch das wird in diesem Update nicht der Fall sein. Allerdings werden die bestehenden Klassen durch die neuen Support-Gems und Fähigkeiten eine spürbare Veränderung erfahren, was das Gameplay abwechslungsreich macht.

Welche neuen Mechaniken werden eingeführt? Neben den neuen Inhalten wird mit diesem Update auch ein Sprint-Feature eingeführt, das es dir ermöglicht, dich schneller durch die Spielwelt zu bewegen. Außerdem wird die neue „Rise of the Abyssal“-Liga Teil des Updates sein und dir neue Herausforderungen bieten.

Verfügbarkeit und weitere Informationen

Wann und wie kannst du die neuen Inhalte erleben? Das Dritte Edikt erscheint am 29. August 2025 für PC, Xbox Series X|S und PS5. Interessierte Spieler können an einem kostenlosen Wochenende teilnehmen, das am 29. August beginnt und bis zum 1. September 2025 dauert. Nach diesem Datum benötigst du die kostenpflichtige Early-Access-Version von Path of Exile 2, um weiterhin spielen zu können. Die Aktualisierung selbst ist kostenlos.

Was denkst du über die neu enthüllten Inhalte für das nächste große Update von Path of Exile 2? Teile deine Meinung in den Kommentaren unten mit!