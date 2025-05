Path of Exile 2 Patch verzögert – Spannende Soul Cores und Talismane erwartet

Seit der Veröffentlichung von Path of Exile 2 als Early-Access-Titel im Dezember 2024 hat Grinding Gear Games (GGG) kontinuierlich daran gearbeitet, das Spiel zu verbessern und mit neuen Inhalten zu erweitern. Die jüngste große Aktualisierung, „Dawn of the Hunt“, brachte gemischte Reaktionen von der Spielerbasis, aber viele sind von den umfangreichen Änderungen begeistert, die GGG in dieser experimentellen Phase implementiert.

Warum verzögert sich der nächste Patch?

Warum wird der nächste Patch von Path of Exile 2 verschoben? Ursprünglich sollte Patch 0.2.1 diese Woche veröffentlicht werden, aber GGG hat beschlossen, sich mehr Zeit zu nehmen, um sicherzustellen, dass die neuen aufregenden Funktionen ohne Probleme implementiert werden. Die Entwickler haben angekündigt, dass der Patch nächste Woche erscheinen wird, was den Spielern eine Woche mehr Wartezeit beschert. Diese Entscheidung wurde getroffen, um die Qualität der neuen Features zu gewährleisten und unerwartete Probleme zu vermeiden, wie sie bei früheren Patches aufgetreten sind.

Was erwartet die Spieler mit Patch 0.2.1?

Welche neuen Inhalte bringt Patch 0.2.1? Eine der spannendsten Neuerungen sind die neuen Crafting-Socketables. Insgesamt werden 22 neue Runen hinzugefügt, die das Crafting erheblich erweitern. Diese Runen werden nur als Weltdrops erhältlich sein, was bedeutet, dass man bestehende Runen nicht upgraden kann, um die neuen Optionen freizuschalten. Einige der neuen Runen umfassen:

Hedgewitch Assandra’s Rune of Wisdom – Zauberstab oder Stab, +1 Stufe für alle Zauberfertigkeiten

Farrul’s Rune of the Chase – Stiefel, 5 % erhöhte Bewegungsgeschwindigkeit

The Greatwolf’s Rune of Willpower – Körperrüstung, 10 % Schaden wird von Mana statt von Leben absorbiert

Neue Soul Cores und Talismane

Was gibt es über die neuen Soul Cores und Talismane zu wissen? Zusätzlich zu den Runen werden 14 neue Soul Cores in den Endgame-Ultimaten der „Trial of Chaos“-Begegnungen eingeführt. Ein Beispiel dafür ist Tacat’s Soul Core of Affliction, der Helme betrifft und die Chaosresistenz von verfluchten Feinden um 8 % reduziert. Auch 7 neue Talismane werden mit dem Update hinzugefügt, die von Azmerianischen Geister-besessenen Feinden fallen gelassen werden. Ein vorgestellter Talisman ist der „Talisman of Thruldana“, der die Dauer von Vergiftungen um 25 % reduziert und betroffene Ziele gleichzeitig von einem weiteren Gift betroffen sein lässt.

Die Bedeutung der Verzögerung

Warum ist die Verzögerung dennoch positiv? Trotz der Enttäuschung über die Verzögerung gibt es gute Gründe, warum GGG sich für diese Entscheidung entschieden hat. Die Entwickler möchten sicherstellen, dass alle neuen Features reibungslos funktionieren, insbesondere nach den Problemen, die in der Vergangenheit mit Updates aufgetreten sind. Die Vielzahl an Neuerungen, die in Patch 0.2.1 enthalten sind, verspricht ein verbessertes Spielerlebnis und zeigt das Engagement von GGG, das Feedback der Community in die Weiterentwicklung des Spiels einfließen zu lassen.

