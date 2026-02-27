Resident Evil Requiem Amiibo im Gespräch – Preis und Release im Überblick

Capcom und Nintendo legen beim Merch rund um Resident Evil Requiem offenbar nach: Für das neue Survival-Horror-Abenteuer sind Amiibo-Figuren im Gespräch, inklusive konkreter Hinweise zu Preis und Release-Datum. Für Sammler ist das vor allem deshalb spannend, weil Requiem pünktlich zum Release auf Nintendo Switch 2 (neben PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC) auch direkt eine Nintendo-Anbindung hätte, die sich für Ingame-Extras anbietet.

Resident Evil Requiem ist der neunte Hauptteil der Reihe und setzt auf zwei spielbare Figuren: FBI-Analystin Grace Ashcroft und Agent Leon S. Kennedy. Während Grace eher klassischen Survival-Horror mit Ressourcenknappheit und Verstecken abdeckt, wird es bei Leon actionlastiger. Genau diese Aufteilung macht das Thema Amiibo interessant, weil sich Boni sehr naheliegend an zwei unterschiedliche Spielstile koppeln lassen.

Preise und Termin im Überblick

Wie viel kosten die Resident Evil Requiem Amiibo in Deutschland? Für Amiibo liegt der übliche Preisbereich hierzulande bei 16,99 Euro bis 19,99 Euro pro Figur, je nach Händler und Verfügbarkeit. Sollten die Requiem-Amiibo als Premium-Modelle oder als Doppelpack erscheinen, wären auch 24,99 Euro bis 29,99 Euro für ein Bundle realistisch, während einzelne Standard-Figuren in der Regel unter 20 Euro bleiben.

Wann ist der Release der Resident Evil Requiem Amiibo? Wenn Capcom die Figuren als Launch-Begleitung positioniert, wäre ein Termin rund um den 27. Februar 2026 naheliegend. Resident Evil Requiem ist an diesem Tag offiziell erschienen, wodurch ein gleichzeitiger Marktstart für begleitendes Nintendo-Zubehör am meisten Sinn ergibt, gerade im Hinblick auf Store-Platzierungen und Sammler-Interesse.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Wichtig für dich als Käufer: Amiibo-Vorbestellungen sind in Deutschland oft schnell weg, sobald sie in großen Shops gelistet werden. Wer das nicht verpassen will, sollte vor allem die bekannten deutschen Händler im Blick behalten, sobald die offiziellen Produktseiten online sind.

Was die Figuren im Spiel freischalten könnten

Welche Ingame-Boni sind durch Amiibo wahrscheinlich? Capcom hat bei Requiem den Fokus klar auf zwei Kampagnen-Varianten gelegt, und genau das bietet sich für Amiibo-Funktionen an. Typisch wären kosmetische Extras, kleine Komfort-Items oder spezielle Belohnungen, die nicht den Spielfortschritt sprengen.

Kosmetische Items wie Outfits, Farbvarianten oder Accessoires für Grace und Leon.

wie Outfits, Farbvarianten oder Accessoires für Grace und Leon. Bonus-Items wie Heilgegenstände oder Crafting-Material in begrenzter Menge pro Tag.

wie Heilgegenstände oder Crafting-Material in begrenzter Menge pro Tag. Waffen-Skins oder kleine Sammler-Goodies im Menü, etwa Modellviewer-Einträge.

oder kleine Sammler-Goodies im Menü, etwa Modellviewer-Einträge. Exklusive Embleme oder Profil-Icons, falls Requiem passende Systemfeatures auf Switch 2 nutzt.

Gerade weil Grace-Abschnitte laut Ausrichtung stärker auf Spannung, Verstecken und knappe Ressourcen setzen, wären kleine, kontrollierte Vorteile wie ein zusätzlicher Heil- oder Crafting-Boost naheliegend. Bei Leon könnten eher optische Belohnungen oder Waffen-Skins im Vordergrund stehen, um das Action-Feeling zu unterstreichen.

Warum das Timing für Switch-2-Fans besonders spannend ist

Warum passen Amiibo gerade jetzt zu Resident Evil Requiem? Requiem ist als großer Serien-Eintrag mit moderner Technik und klarer Next-Gen-Ausrichtung positioniert und erscheint gleichzeitig für Nintendo Switch 2. Damit hat Capcom eine gute Bühne, um Requiem auch als Nintendo-Titel sichtbarer zu machen, und Amiibo sind dafür ein auffälliger Hebel im Handel.

Für Sammler kommt ein weiterer Punkt dazu: Leon S. Kennedy ist seit Jahren eine der populärsten Figuren der Reihe, und ein offizielles Amiibo würde sich als Vitrinenstück fast von selbst verkaufen. Gleichzeitig ist Grace Ashcroft als neue Protagonistin ein frischer Anker für Merchandise, was für Capcom gleich doppelt Sinn ergibt.

Würdest du dir Resident Evil Requiem Amiibo holen, und welche Boni wären für dich sinnvoll, ohne das Balancing kaputtzumachen? Schreib es gern in die Kommentare.