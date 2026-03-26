Black Ops 7 Season 3 – Gratis-Operator-Bundle Cast Off Chaos bis 13. April

Zum Start von Season 3 in Call of Duty: Black Ops 7 und Warzone verteilt Activision ein Gratis-Paket, das ihr euch nicht entgehen lassen solltet. Das neue Operator-Bundle Cast Off Chaos kostet nichts, ist aber nur für kurze Zeit verfügbar und muss aktiv im Shop abgeholt werden.

Der Deal richtet sich an alle, die Black Ops 7 spielen, denn der Claim läuft über das Hauptspiel. Wer die Frist verpasst, geht leer aus. Ein späteres Nachholen ist nicht angekündigt.

Gratis-Bundle zur Season-3-Feier

Was gibt es kostenlos in Black Ops 7 und Warzone? Beim Cast Off Chaos Bundle handelt es sich um ein Store-Bundle, das einen neuen Skin für den Operator Mike Harper enthält. Das Bundle ist laut Ankündigung sowohl in Call of Duty: Black Ops 7 als auch in Warzone nutzbar.

Dass Call of Duty komplette Store-Inhalte verschenkt, passiert eher selten. Meist bleiben kostenlose Goodies bei Double-EP-Token oder kleineren Login-Boni. Umso interessanter ist dieses Paket, weil es ein vollwertiges Operator-Kosmetik-Item beinhaltet.

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Aktuell ist das Bundle noch nicht im Spiel sichtbar. Alles deutet darauf hin, dass es mit dem großen Season-3-Update freigeschaltet wird.

So sicherst du dir Cast Off Chaos rechtzeitig

Wie kannst du das kostenlose Operator-Bundle abholen? Um Cast Off Chaos zu bekommen, musst du dich bis spätestens 13. April 2026 in Call of Duty: Black Ops 7 einloggen, anschließend den Ingame-Store öffnen und das Bundle dort beanspruchen.

Wichtig ist dabei der Zeitplan: Season 3 startet am 2. April 2026. Wenn das Bundle wirklich erst mit dem Update live geht, bleibt dir ab diesem Termin nur etwas mehr als eine Woche Zeit, um es einzusammeln.

Bis 13. April 2026 in Call of Duty: Black Ops 7 einloggen

Im Hauptmenü in den Store wechseln

Cast Off Chaos Bundle auswählen und kostenlos claimen

Skin anschließend in Black Ops 7 und Warzone ausrüsten

Das steckt im Season-3-Update

Welche Inhalte bringt Season 3 in Black Ops 7 und Warzone? Das Update erscheint am Donnerstag, 2. April 2026, und liefert für den Multiplayer insgesamt neun neue Karten. Fünf Maps sind direkt zum Launch verfügbar, vier weitere folgen mit dem Mid-Season-Update Season 3 Reloaded.

Dazu kommen neue Waffen, weitere Operator-Bundles, Events und Spielmodi. Wer hauptsächlich Zombies spielt, muss auf die neue Map Totenreich bis zum Mid-Season-Refresh warten. Zum Start am 2. April 2026 gibt es dafür eine neue Survival-Version von Ashwood sowie einen neuen Zombie-Battle-Modus.

In Warzone bringt Raven Software außerdem Verdansk zurück. Die Karte soll zwischen Verdansk und der aktuellen Map Avalon rotieren, damit die Playlist nicht auf einen Schauplatz festgenagelt ist.

Mehr Freebies und Battle Pass als Dauerprogramm

Welche Belohnungen sind neben dem Gratis-Bundle noch geplant? Mit dem Start von Black Ops Royale, einem neuen Warzone-Modus, gibt es zusätzlich die Chance auf einen kostenlosen Waffenbauplan namens Sole Survivor für Black Ops 7 und Warzone. Der Haken: Der Blueprint steckt im Survival-Score-Promo-Event. Dafür müsst ihr eure Accounts im Rahmen der Aktion verknüpfen und Loot-Token gegen Supply Crates eintauschen, die den Bauplan droppen können.

Parallel dazu startet auch der Season-3-Battle-Pass mit insgesamt 119 Belohnungen. Er enthält drei neue Basiswaffen und bis zu 1.100 COD Points, die man bei entsprechendem Freischaltfortschritt wiederum für den nächsten Battle Pass zurücklegen kann. Angeboten wird der Pass für 1.100 COD Points oder als Bundle für 2.400 COD Points inklusive 20 direkt nutzbarer Tokens.

Wie steht ihr zu solchen zeitlich begrenzten Gratis-Bundles, und werdet ihr euch Cast Off Chaos direkt am Season-3-Start sichern? Schreibt es gern in die Kommentare.