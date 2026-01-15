Animal Crossing Update 3.0 bringt Resort-Hotel – Zugang und Nutzung erklärt

Mit dem großen 3.0-Update von Animal Crossing: New Horizons, das am 15. Januar 2026 erschien, wurde ein neues Resort-Hotel eingeführt. Dieses Feature bringt frischen Wind in deinen Inselalltag und bietet neue Aufgaben, Belohnungen und Gestaltungsmöglichkeiten. Damit du direkt loslegen kannst, zeigen wir dir, wie du das Hotel freischaltest und optimal nutzt.

Voraussetzungen für das Resort-Hotel

Wie bekommst du Zugang zum Hotel? Damit das neue Hotel überhaupt auf deiner Insel erscheint, brauchst du Kapp’n und seinen Bootsanleger. Wenn er bereits auf deiner Insel ist, reicht ein Besuch am Pier nach dem Update. Dort findest du ein erweitertes Dock mit dem neuen Hotelgebäude.

Falls Kapp’n bei dir noch nicht freigeschaltet ist, musst du zunächst bestimmte Voraussetzungen erfüllen:

Erreiche eine Inselbewertung von 3 Sternen

Spende mindestens 15 Objekte an Eugen , um das Museum zu erweitern

, um das Museum zu erweitern Lass K.K. Slider ein Konzert auf deiner Insel geben

Wenn du diese Bedingungen erfüllst und das 3.0-Update installiert ist, erscheint Kapp’n am nächsten Tag auf deiner Insel. Mit ihm kommt auch das Resort-Hotel.

Hotel betreten und Aktivitäten starten

Was erwartet dich im Hotel? Das Hotel befindet sich direkt auf dem Pier. Die Türen sind nicht verschlossen – du kannst einfach hineingehen und mit Kapp’n und seiner Familie sprechen. Damit beginnt dein Abenteuer im Resort-Hotel.

Im Inneren des Hotels erwarten dich verschiedene Charaktere mit neuen Aufgaben:

Leilani an der Rezeption startet die täglichen Deko-Aufgaben

an der Rezeption startet die täglichen Deko-Aufgaben Tom Nook gibt dir DIY-Aufträge für den Export von Inselwaren

gibt dir DIY-Aufträge für den Export von Inselwaren Grams betreibt den Souvenirshop, wo du deine verdienten Hotel-Tickets ausgeben kannst

Dekorieren und Belohnungen

Wie funktionieren die Hotelquests? Leilani erlaubt dir, zwei Hotelzimmer pro Tag zu dekorieren. Deine kreativen Fähigkeiten sind gefragt, denn du gestaltest die Räume nach bestimmten Themen oder Stilrichtungen.

Für deine Arbeit erhältst du Hotel-Tickets, eine neue Währung im Spiel. Diese kannst du im Souvenirshop bei Grams gegen exklusive Gegenstände eintauschen. Zusätzlich wirst du von Tom Nook gebeten, bestimmte DIY-Objekte herzustellen, die als Exportgüter dienen. Auch hierfür bekommst du Hotel-Tickets.

Weitere Freischaltungen nach Tag 1

Was passiert an den Folgetagen? Jeden Tag schaltest du zwei neue Zimmer frei, die du gestalten kannst. Außerdem kannst du ab dem zweiten Tag Outfits für Hotelgäste planen. Diese tragen dann deine entworfenen Looks während ihres Aufenthalts auf der Insel.

Zusätzlich beginnen zufällige Hotelgäste deine Insel zu besuchen. Diese bringen eigene Wünsche und Geschmäcker mit, was den Dekorationsprozess noch abwechslungsreicher macht.

Tipps für einen schnellen Start

Wie nutzt du das neue Feature am besten? Hier sind ein paar Tipps, um effizient ins neue Hotel-Feature zu starten:

Prüfe auf dem Startbildschirm , ob du Version 3.0 installiert hast (oben rechts im Menü)

, ob du Version 3.0 installiert hast (oben rechts im Menü) Beginne sofort mit den ersten zwei Zimmern – sie bringen täglich neue Tickets

Erledige Tom Nooks DIY-Aufträge direkt, um zusätzliche Belohnungen zu erhalten

Besuche regelmäßig den Souvenirshop, um keine limitierten Items zu verpassen

Was das Resort-Hotel für das Spiel bedeutet

Warum ist das Hotel eine sinnvolle Erweiterung? Animal Crossing: New Horizons hat sich seit seiner Veröffentlichung im Jahr 2020 stetig weiterentwickelt. Mit über 47 Millionen verkauften Einheiten weltweit zählt es zu den erfolgreichsten Nintendo-Spielen aller Zeiten. Das neue Resort-Hotel fügt sich perfekt in das entspannte Gameplay ein und bietet gleichzeitig neue Ziele für erfahrene Spielerinnen und Spieler.

Die Möglichkeit, Gäste zu empfangen, Räume kreativ zu gestalten und sogar Mode zu designen, erweitert das Spektrum an Aktivitäten erheblich. Vor allem für jene, die ihre Insel bereits vollständig ausgebaut haben, bringt das Hotel einen willkommenen Anreiz zum Wiedereinstieg.

Deine Meinung zählt

Wie gefällt dir das neue Resort-Hotel? Hast du schon erste Räume gestaltet oder besondere Gäste empfangen? Teile deine Eindrücke und Lieblingsdesigns gerne in den Kommentaren!