Am 18. Mai sah es kurz so aus, als könnten Fans endlich den nächsten großen Schritt Richtung Release von Grand Theft Auto 6 erleben: Pre-Orders, vielleicht sogar ein neuer Trailer, vielleicht endlich Klarheit zu Editionen und Preisen. Auslöser war eine geleakte E-Mail, die auf eine Pre-Order-Kampagne bei Best Buy genau an diesem Datum hindeutete. Doch der Tag endete ohne offiziellen Startschuss von Rockstar Games.

Weder tauchten offiziell freigeschaltete Vorbestellungen auf, noch gab es eine Ankündigung zu einem möglichen Trailer 3. Damit reiht sich der 18. Mai in eine Serie von Terminen ein, an denen die Community auf ein Signal wartete und am Ende leer ausging.

Was am 18. Mai 2026 passiert ist

Was war der Auslöser für den neuen Pre-Order-Hype? Eine E-Mail, die wie eine interne oder vorbereitende Mitteilung wirkte, deutete auf eine GTA-6-Pre-Order-Aktion am 18. Mai hin. Zusammen mit weiteren kleinen Hinweisen der letzten Tage schien das wie ein ungewöhnlich konkreter Termin, der diesmal wirklich Substanz haben könnte.

Als der 18. Mai dann verstrich, blieb es allerdings still. Weder kam eine offizielle Vorbestellungsseite von Rockstar, noch eine klare Kommunikation, wann und in welcher Form Vorbestellungen starten sollen. Genau diese fehlende offizielle Klammer ist entscheidend, denn ohne bestätigte Editionen und Inhalte ist jeder Pre-Order-Start letztlich nur halb so viel wert.

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Parallel dazu wurde zwar beobachtet, dass weitere Händler begonnen haben sollen, Vorbestellungen anzunehmen oder vorzubereiten. Solange Rockstar aber nicht offenlegt, welche Versionen es gibt und was sie beinhalten, bleibt die Lage für Kaufentscheidungen nebulös.

Warum fehlende Editionen und Preise gerade jetzt entscheidend sind

Welche Infos fehlen für eine sinnvolle Vorbestellung? Vor allem zwei Dinge: eine offizielle Übersicht der Editionen und eine konkrete Preisstruktur. Ohne diese Angaben ist unklar, ob es zum Launch beispielsweise Standard-, Deluxe- oder Sammler-Varianten geben wird und welche Boni an welche Version geknüpft sind.

Gerade im deutschen Markt spielt außerdem die transparente Euro-Bepreisung eine große Rolle. Ob GTA 6 am Ende bei einem klassischen Vollpreis landet oder darüber hinausgeht, lässt sich ohne offiziellen Pre-Order-Start inklusive Preisschildern nicht seriös einordnen. Für viele ist das aber die zentrale Frage, bevor überhaupt an eine Vorbestellung zu denken ist.

Hinzu kommt: Ein Pre-Order-Start ist meist auch der Moment, in dem Plattform-Stores wie der PlayStation Store oder der Microsoft Store erste harte Fakten liefern, etwa zu Editionen, Boni, Downloadgrößen oder Vorab-Download-Terminen. Genau dieser Schritt blieb am 18. Mai aus.

Auswirkungen auf die Stimmung und sogar auf die Take-Two-Aktie

Wie hat die Community auf das Ausbleiben reagiert? In den sozialen Netzwerken dominierte am 18. Mai vor allem Frust, gemischt mit Galgenhumor. Viele hatten sich nach der konkreten Datumsnennung mehr erhofft, andere versuchten, die Erwartungen erneut herunterzuschrauben und auf die nächste mögliche Woche auszuweichen.

Kurios am Rande: Die Enttäuschung war offenbar sogar kurzzeitig an der Börse spürbar. Die Take-Two-Aktie soll im Verlauf des Tages einen merklichen Dip erlebt haben, bevor sie sich wieder erholte. Der Kurs blieb damit insgesamt weiterhin auf dem erhöhten Niveau, das durch die jüngste Hype-Welle befeuert wurde.

Das zeigt, wie aufgeladen das Thema inzwischen ist: Jede kleine Andeutung kann die Diskussion anheizen und im nächsten Moment wieder enttäuschen, wenn am Ende keine offizielle Bestätigung folgt.

Release-Termin steht weiter bei 19. November 2026

Wann soll Grand Theft Auto 6 aktuell erscheinen? Take-Two-Chef Strauss Zelnick bekräftigte am Wochenende rund um den 18. Mai 2026, dass Rockstar Games weiterhin am Release-Datum 19. November 2026 festhält. Das ist ein wichtiges Signal, weil zuletzt erneut über eine mögliche Verschiebung spekuliert wurde.

Wenn der Termin tatsächlich so stabil bleibt, wirkt ein baldiger Start der Vorbestellungen plausibel, schon allein wegen der erwarteten Dimension des Projekts. Offiziell ist aber weiterhin offen, wann Rockstar den Pre-Order-Knopf drückt und ob das gleichzeitig mit neuen Gameplay-Szenen oder einem weiteren Trailer passiert.

Ein Insider rechnet zudem damit, dass vor Juli frühestens mit neuen GTA-6-News zu rechnen ist. Das würde bedeuten, dass Fans sich trotz Release-Datum noch eine Weile gedulden müssen, bis konkrete Vorbestellungsinfos folgen.

Wie geht es dir damit: Wartest du auf eine offizielle Pre-Order-Freischaltung oder willst du GTA 6 erst kaufen, wenn Preis und Editionen klar sind? Schreib es gerne in die Kommentare.