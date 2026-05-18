Supermassive Games macht offenbar direkt mit The Dark Pictures Anthology weiter. Wie bei der Horror-Reihe inzwischen fast schon Tradition, versteckt sich auch im neuesten Ableger Directive 8020 ein erster Teaser auf das nächste Spiel. Der kurze Clip ist inzwischen online aufgetaucht und deutet eine deutlich andere Horror-Richtung an.

Während Directive 8020 stark auf Science-Fiction-Horror setzt, scheint der nächste Teil wieder stärker ins Paranormale abzudriften. Fans fühlen sich nach dem ersten Teaser bereits an The Ring erinnert.

Nächster Dark-Pictures-Teil wohl im Teaser versteckt

Wer Directive 8020 bereits gespielt oder den geheimen Teaser online gesehen hat, bekommt am Ende offenbar einen ersten Blick auf das nächste Kapitel der Anthology. In dem kurzen Video ist ein Fernseher zu sehen, auf dem eine Videokassette abgespielt wird.

Darauf scheint eine Art mysteriöses „Phänomen“ dokumentiert zu sein. Statt Kreaturen, Aliens oder klassischen Monstern wirkt der Teaser eher wie der Auftakt zu einem paranormalen Horror-Szenario. Genau deshalb vergleichen viele Fans die Stimmung bereits mit The Ring, wo eine verfluchte Videokassette im Zentrum der Handlung steht.

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Heißt das neue Spiel The Craven Man?

Ein online geteilter Trailer trägt offenbar den Namen The Craven Man. Offiziell bestätigt ist dieser Titel bislang aber nicht. Deshalb sollte man ihn vorerst eher als möglichen Hinweis und nicht als finalen Namen verstehen.

Interessant ist allerdings, dass Supermassive Games schon früher mehrere mögliche Titel für künftige Dark-Pictures-Spiele markenrechtlich abgesichert hatte. Ob The Craven Man tatsächlich der nächste Hauptteil wird oder ob der Name nur vorläufig verwendet wurde, bleibt aktuell offen.

Mehrere Jahreszahlen könnten auf die Handlung hindeuten

Besonders auffällig sind mehrere Jahreszahlen, die am Ende des Teasers kurz eingeblendet werden. Zu sehen sind offenbar:

1988

2019

2028

2029

Das könnte ein Hinweis darauf sein, dass die Geschichte über mehrere Zeitebenen erzählt wird. Genau solche Perspektivwechsel kennt man bereits aus früheren Teilen der Reihe. Denkbar wäre also eine Handlung, bei der ein altes Ereignis aus den 1980er-Jahren bis in die Gegenwart oder nahe Zukunft nachwirkt.

Gerade in Verbindung mit der Videokassetten-Optik würde ein Rückgriff auf ältere Aufnahmen, verschwundene Personen oder ein ungelöstes Ereignis gut zur bisherigen Inszenierung passen.

Fans hoffen auf stärkeren Horror nach Directive 8020

Der neue Teaser kommt zu einem spannenden Zeitpunkt. Directive 8020 ist inzwischen erschienen, fällt in den ersten Reaktionen aber nicht überall positiv auf. Kritisiert werden unter anderem ein wenig spannender Cast und ein eher zäher Spielverlauf.

Umso größer dürfte nun die Hoffnung sein, dass Supermassive Games mit dem nächsten Dark-Pictures-Spiel wieder stärker auf klassische Horror-Stärken setzt: unheimliche Atmosphäre, klare Bedrohung, gute Figurenkonflikte und Entscheidungen mit spürbaren Konsequenzen.

Die The-Ring-Anmutung könnte dafür genau der richtige Ansatz sein. Paranormaler Videokassetten-Horror wirkt deutlich intimer und unmittelbarer als ein großes Sci-Fi-Szenario und könnte der Reihe wieder mehr Mystery-Flair verleihen.

The Dark Pictures Anthology bleibt offenbar am Leben

Wichtig ist die Botschaft hinter dem Teaser vor allem für Fans der Reihe: Trotz wechselnder Reaktionen auf einzelne Ableger scheint Supermassive Games weiterhin an The Dark Pictures Anthology festzuhalten.

Die Reihe begann mit Man of Medan und wurde anschließend mit Spielen wie Little Hope, House of Ashes, The Devil in Me und nun Directive 8020 fortgesetzt. Das Konzept bleibt dabei immer ähnlich: filmischer Horror, mehrere spielbare Figuren, viele Entscheidungen und verschiedene mögliche Ausgänge.

Wann der nächste Teil offiziell enthüllt wird, ist bislang nicht bekannt. Da der Teaser aber bereits in Directive 8020 versteckt ist, dürfte Supermassive Games die Enthüllung bewusst vorbereitet haben.

Noch keine offizielle Ankündigung

Aktuell bleibt aber wichtig: Supermassive Games hat den nächsten Teil noch nicht offiziell mit Namen, Plattformen oder Release-Zeitraum angekündigt. Auch der mögliche Titel The Craven Man ist bislang nicht bestätigt.

Der Teaser macht aber ziemlich deutlich, dass die Horror-Anthology weitergehen soll. Und falls die Hinweise tatsächlich stimmen, könnte der nächste Ableger wieder stärker auf paranormale Angst statt auf Monster- oder Sci-Fi-Horror setzen.