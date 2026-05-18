Bei Crytek könnte offenbar mehr in Entwicklung sein als nur Crysis 4. Eine neue Stellenausschreibung des Studios sorgt aktuell für Spekulationen über ein weiteres unangekündigtes Projekt und viele Fans hoffen bereits auf ein komplettes Remake des ersten Crysis.

Neue Stellenausschreibung spricht von „unangekündigtem Projekt“

Auslöser der Gerüchte ist eine aktuelle Jobanzeige für die Position eines Development Directors bei Crytek.

Laut Beschreibung sucht das Studio eine erfahrene Führungskraft, die den gesamten Entwicklungsprozess eines neuen Projekts überwachen soll. Dazu gehören unter anderem:

Budgetplanung

Produktionsüberwachung

Teamkoordination

langfristige Projektstrategie

Konkrete Details zum Spiel nennt die Ausschreibung allerdings nicht. Genau das heizt die Spekulationen jetzt umso stärker an.

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Fans hoffen auf komplettes Crysis-Remake

Viele vermuten aktuell, dass es sich um ein vollständiges Remake des originalen Crysis handeln könnte.

Die Reihe gilt bis heute als eines der technisch beeindruckendsten Shooter-Franchises überhaupt. Vor allem das erste Crysis wurde damals berühmt für seine extrem fortschrittliche Grafik und den legendären Satz: „But can it run Crysis?“

Zwar veröffentlichte Crytek bereits die Crysis Remastered Trilogy, die Resonanz fiel allerdings eher gemischt aus. Viele Fans kritisierten technische Probleme und wünschten sich stattdessen ein echtes Next-Gen-Remake.

Genau das könnte Crytek nun möglicherweise nachholen.

Crysis 4 wurde zuletzt pausiert

Interessant ist die Situation auch deshalb, weil Crytek Anfang 2025 von Entlassungen betroffen war. Kurz darauf wurde bekannt, dass die Arbeiten an Crysis 4 vorübergehend pausiert wurden.

Eine komplette Einstellung des Projekts wurde allerdings nie bestätigt. Deshalb gehen viele inzwischen davon aus, dass sich Crysis 4 weiterhin in Entwicklung befindet und parallel ein weiteres Projekt entsteht.

Vielleicht doch etwas ganz anderes?

Ganz ausgeschlossen ist allerdings nicht, dass die neue Entwicklung überhaupt nichts mit Crysis zu tun hat.

Einige Fans spekulieren stattdessen über ein neues Projekt rund um Hunt: Showdown 1896. Denkbar wäre etwa ein storybasierter Spin-off oder eine größere Kampagne im Hunt-Universum.

Auch eine komplett neue Marke wäre theoretisch möglich.

Crytek könnte langsam wieder zurückkommen

Nach schwierigen Jahren scheint Crytek aktuell jedenfalls wieder aktiver zu werden. Sollte das Studio tatsächlich gleichzeitig an Crysis 4 und einem weiteren größeren Projekt arbeiten, wäre das ein deutliches Signal für einen möglichen Neustart der Marke.

Vor allem ein modernes Remake des ersten Crysis könnte bei vielen Shooter-Fans enormes Interesse auslösen, besonders wenn Crytek diesmal die technische Qualität liefert, die Fans seit Jahren erwarten.